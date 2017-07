Los juegos de Ochoa Reza con sus antecesores

Hasta en ex líderes nacionales del priísmo hay clases sociales

De los encuentros de Enrique Ochoa Reza con sus antecesores sólo queda una buena noticia: Antes de iniciar el proceso electoral de 2018, Emilio Gamboa y César Camacho algo deberán hacer para reglamentar la ley de Gobiernos de Coalición que en septiembre de 2011 impulsó Manlio Fabio Beltrones.

Después de la derrota del PRI en el Estado de México, rescatada por el Partido Verde y Nueva Alianza, la cúpula priísta, léase el Presidente Peña Nieto, se convenció de que el ganador en 2018 lo hará por la mínima ventaja y con un Congreso mayoritariamente contrario.

Para superar la ingobernabilidad deberán reglamentarse los gobiernos de coalición y no dejar que el Presidente ganador opte o no por llamar a la oposición a gobernar con él.

De esto, y no de otra cosa, platicó la noche del viernes con Manlio Fabio Beltrones; en realidad, dicen los cercanos al líder nacional priísta que la noche del viernes también se platicó de la condición sine qua non de que el candidato presidencial sea priísta y que, además, no se avergüence de serlo.

Puesta al descubierto la charla con Beltrones, uno se pregunta por qué Ochoa Reza sintió, de repente, la necesidad de platicar a solas con su antecesor y que, además, se afanara en hacerlo público.

¿Para quién fue el mensaje? ¿Para los priístas o para el Presidente Peña Nieto, que con regularidad recibe al ex dirigente nacional de su partido?

Más aún, ¿algo tendrá que ver en la difusión de la cena a solas con Manlio la entrevista que a éste hizo René Delgado, en la que reveló que apenas pase la Asamblea Nacional del 12 de agosto decidirá si participa o no en la lucha por la candidatura?

¿Habrá dado respuesta Ochoa Reza a la pregunta beltroniana de por qué el PRI quiere seguir gobernando?

A algo que no entendemos juega el dirigente priísta: Primero nos enteramos, por una fotografía, que cenó con Manlio Fabio Beltrones, su antecesor inmediato en la Presidencia del PRI, y con otra sabemos que al día siguiente comió (lo supongo porque en la mesa hay platos y copas) con otros ex líderes nacionales del partido.

Dicen los colegas de la lente que una fotografía dice más que una columna y en la mayoría de las ocasiones les sobra razón. Esta parece ser una; para simplificar se podría decir que hasta en ex líderes nacionales del priísmo hay clases sociales, de lo contrario, cómo podría explicar Ochoa Reza que el jueves cenara a solas con Beltrones y que hasta el viernes comiera con María de los Ángeles Moreno, Humberto Roque Villanueva y Pedro Joaquín Coldwell; Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, César Camacho y Cristina Díaz.

Y, en todo caso, ¿cuándo recibirá a Beatriz Paredes, Carolina Monroy y Mariano Palacios Alcocer?

Doy por descontado que para un tercer encuentro no se invitará a Humberto Moreira, convertido hoy en líder de un inexistente Partido Joven, ni al impresentable Roberto Madrazo.

Los viejos priístas, hoy tan despreciados por los de nuevo cuño, decían que las formas son fondo; si la regla no ha sido borrada del manual de urbanidad del PRI, los invitados, el viernes, a comer debieron plantar a Ochoa Reza por no incluirlos en la primera tanda, en la que sólo participó Manlio.

¿Por qué el trato especial a Beltrones?

Manlio lo merece, sin duda, ¿pero el juego, por episodios, de Ochoa Reza supone que hay ex líderes de primera, segunda y tercera?