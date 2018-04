Los estilos de hacer política (II)

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS*

Continuando con el tema de nuestra entrega anterior, analicemos otros dos estilos de hacer política.

Tengo dos casos en la memoria. Para los jóvenes de menos de 50 años, les platicaré ‘Watergate’ y, para los menores de 30 años, les referiré ‘Lewinsky’.

Richard Milhous Nixon llamado “Dick” a propuesta de Pat Ryan, se vio envuelto en una escandalera de espionaje electoral.

Durante 2 años se paralizó la vida política estadounidense.

El presidente fue requerido para entregar las grabaciones que hizo de todas sus conversaciones durante seis años presidenciales. Ventilarlos le pareció catastrófico para la nación. Allí había secretos de China y de Arabia Saudita, de Vietnam y de Rusia, del patrón-oro y del embargo petrolero, de Israel y de Palestina, del Congreso y de la Suprema Corte, de los partidos y de las fuerzas armadas, del servicio de inteligencia y del arsenal atómico, de los Kennedy y de los Castro, de México y de Cuba, de la CIA y de la ‘maffia’.

Después de una larga batalla política, jurídica y mediática, sólo le quedó renunciar a la Presidencia de Estados Unidos. Como presidente, quedaba obligado ante el requerimiento congresional.

Como ciudadano común, la Constitución lo protegía de cualquier intromisión del Congreso. Con esa solución logró proteger a su país. Entregó las grabaciones a su sucesor presidencial, no a los legisladores ni al conocimiento público. Son 4 mil horas de conversación grabada. Han pasado 40 años, 7 presidentes y 20 legislaturas. Todos los gobernantes han decidido dar a conocer tan sólo 90 horas. Las otras 3,910 prosiguen en la secrecía.

Sin embargo, el precio fue carísimo porque, en la maniobra, cometió diez errores. Uno, se enojó. Dos, reaccionó sin reflexión. Tres, negó los hechos al inicio. Cuatro, tuvo consejeros muy inútiles. Cinco, no evitó la contaminación de la vida nacional. Seis, se dejó engañar. Siete, negoció tarde. Ocho, se deprimió. Nueve, confió en la pureza de lo que tenía de inocente. Diez, confió en el cinismo de lo que tenía de culpable.

BILL CLINTON, AFFAIRE SEXUAL

William Jefferson Clinton, llamado “Bill” a propuesta de Hillary Rodham, se vio envuelto en un affaire sexual al aflorar una aventura con su empleada-becaria, Monica Lewinsky.

El bochinche fue abreviado por la confesión presidencial. Se sinceró con sus paisanos sobre una “relación impropia”, tecnicismo que usamos los abogados para referirnos a un tipo de perversión sexual, que casi no se entiende fuera de la abogacía y que no es el caso explicar en esta nota.

Pero lo importante de su maniobra fue que logró el perdón público, el de su esposa y que, a partir de ello, no habría nadie con derecho a reprocharle algo.

La bancada congresional de su partido lo respaldó de inmediato. El precio fue baratísimo porque aprovechó diez aciertos. Uno, no se enojó. Dos, reflexionó antes de actuar. Tres, confesó. Cuatro, tuvo buenos operadores. Cinco, no permitió que la política contaminara su vida personal. Seis, no permitió que su vida personal contaminara la política. Siete, actuó a tiempo. Ocho, no se deprimió. Nueve, pidió perdón. Diez, lo obtuvo.

Estos dos buenos políticos y abogados lograron resolver. Creo que ninguno de los dos hizo nada tan grave que dañara a su pueblo, a su país o a su nación. He allí, de nueva cuenta, el ‘cui malum’. Nixon pagó más que Clinton, no porque fuera culpable sino porque a él no le creyeron.

Esto nos lleva a una reflexión final sobre jamás utilizar las recetas extranjeras en la casa propia porque pueden ser contraproducentes. A Clinton lo exculparon porque les pareció sincero. A Nixon lo condenaron porque les pareció embustero.

Pero no los copiemos porque el tema la verdad no funciona igual en todos los países.

Para los sajones, por su protestantismo anglicano, la verdad vale más que la virtud. Para ellos, todos son pecadores y no hay santos. Por eso no distinguen entre santos y pecadores sino entre sinceros y embusteros. Su sistema político se sustenta en la verdad, no en la virtud.

Para los latinos, por su catolicismo romano, la virtud vale más que la verdad. Hay santos y pecadores, más que sinceros y embusteros. Su sistema político se sustenta en la virtud del gobernante, no en su sinceridad.

En Estados Unidos, el gobernante puede fallar mientras sea sincero. En México, al gobernante eficiente no se le considera muy grave que sea mentirosillo.

No me gusta apostar a los argüendes porque no tienen nada de bueno. Distraen a los gobiernos, confunden a los pueblos, suspenden la política, postergan las soluciones y casi nunca reditúan beneficios nacionales.

