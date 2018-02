Los enemigos de Meade están en casa

Algo sabe Enrique Peña Nieto que los demás ignoramos. En Querétaro expresó su confianza de que el PRI vaya hacia delante y tenga crecimiento, obviamente, en la lucha por retener la Presidencia de la República, que él recuperó en 2012.

Y algo debe saber porque en una ocasión dijo a empresarios que si de un tema sabe es de elecciones.

Como música celestial debieron sonar sus palabras en los oídos del candidato del PRI, José Antonio Meade, cercado por la percepción, creada a base de encuestas, comentarios periodísticos y toda una estrategia bien diseñada en redes sociales, en el sentido de que no logra crecer en la competencia por la Presidencia.

Meade tiene una explicación válida del por qué, faltando 44 días para el inicio de la verdadera batalla por la Presidencia, se encuentra en el sótano de la competencia, apenas arriba de los posibles independientes.

Arrancó de cero, como en las carreras de autos, en tanto que sus competidores le llevan, uno, 17 años recorriendo los caminos de México y acrecentando su popularidad con 2 millones de spots que no debió utilizar para su promoción personal; el otro tiene de dos a tres años promoviéndose con una cantidad similar de anuncios con su rostro y voz en los medios electrónicos.

Pero cuando Meade aceptó la propuesta de Enrique Peña Nieto de ser candidato a sucederlo (de hecho, en su paso por Desarrollo Social concibió la idea de ser candidato y ya en Hacienda le preocupaban las repercusiones del “gasolinazo” en sus posibilidades) no ignoraba la desventaja del arranque a partir de cero y sabía de su falta de experiencia para actuar en la plaza pública, lejos de las reuniones de gabinete en donde la audiencia está controlada, de sus dificultades para comunicar con lenguaje corporal y de sus problemas para interactuar con las masas.

Lo que quizás ignoraba era que su candidatura iniciaría marcada por el madruguete de Luis Videgaray, necesitado de hacer sentir su influencia sobre el Presidente y sobre él. Si el PRI se alza con el triunfo tendrá que armarse de valor para emular lo que hizo Cárdenas con Calles y López Portillo con Echeverría, pero no para actuar contra Peña Nieto, sino con el secretario de Relaciones Exteriores, que pretenderá ejercer sobre él una especie de jefatura máxima.

Fuentes cercanas al candidato hablan de cierto alejamiento con Videgaray, que se manifestará totalmente si el PRI gana las elecciones.

DE CERO Y CON DESALIENTO PRIÍSTA

Pero antes de que estos escenarios se presenten, y le causen insomnio, Meade tiene que superar otros que parecían de fácil solución a partir del supuesto de que los priístas aceptan lo que les imponen y que la sociedad civil, harta de corrupción, caería rendida ante un no priísta que ha pasado sin mácula de sexenio en sexenio y de un régimen partidista a otro.

La realidad es que el madruguete de Videgaray, usurpando, sin consecuencias, la facultad exclusiva del Presidente, y la condición no priísta del candidato, causó desaliento en el priísmo y apenas ha impactado en la sociedad civil.

Y no necesariamente porque Meade no reúna las cualidades que el país necesita de su próximo gobernante (sus virtudes personales, así como la experiencia administrativa y formación académica lo colocan por encima de todos sus competidores), sino porque no ha sido capaz de reconciliar a las bases militantes priístas (en plena rebelión, por cierto, por la repartición de candidaturas a puestos de elección popular) y porque sus asesores no han logrado dotarlo del discurso y el lenguaje corporal que impacte a los electores sin partido.

Todas las encuestas, las serias y las “patito” que abundan, coinciden en colocarlo en el tercer lugar de los contendientes partidistas y, si la tendencia permanece, quizás inicie, en abril, la madre de todas las batallas igualado con alguno de los candidatos “independientes”.

A la vista no parece que exista manera de que pueda, en sólo tres meses de campaña, igualar al segundo lugar, Ricardo Anaya, de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, y rebasar al de Morena y PES, Andrés Manuel López Obrador, a menos que sus estrategas tengan un as bajo la manga que me resulta difícil imaginar.

La dificultad del candidato del PRI-Verde para romper la tendencia y percepción perdedoras ha hecho crisis en su equipo. La experta en imagen y estrategia Alejandra Sota no oculta su desesperación e incluso reclama a gritos, por teléfono, al candidato que las encuestas continúen colocándolo en el tercer lugar de los competidores y que él no cambie su discurso amoroso, más propio del López Obrador, que intenta mudar de imagen, a uno belicoso, como el de Anaya.

Los asesores del candidato priísta no han conseguido revertir la percepción de que, para salvar la situación, el alto mando decida cambiar de jinete a la mitad de la carrera, algo que por demás sería absurdo, pues, contra lo que se diga, es cierto que Meade arrancó de cero y está cerca del segundo lugar, y aún tiene tiempo para dar la pelea al puntero.

¿Otro candidato? ¿Quién? ¿Videgaray? ¿Aurelio Nuño? ¿Eruviel Ávila? ¿José Narro? ¿Enrique de la Madrid? Aparte de que tendrían que ser convencidos de ingresar tarde a la arena y sin armas, empezarían peor que Meade, de menos cero.

Más grave aún, en días recientes se lanzó una ofensiva en contra del líder nacional del priísmo, Enrique Ochoa Reza, de la que no salió ileso.

Un grupo de diputados secundado por el dirigente de la FSTSE, el senador Joel Ayala, participó en una maniobra desestabilizadora que fue frenada a tiempo por Carlos Iriarte y Emilio Gamboa.

Se han hecho esfuerzos para tapar el problema, pero es cierto que el martes pasado, en la reunión previa de los coordinadores estatales de la fracción priísta, hubo quienes se quejaron, amargamente, no sólo de la falta de atención de Ochoa Reza, sino de la soberbia de funcionarios federales; no se pidió, abiertamente, la cabeza del presidente del PRI, pero la intención fue evidente.

En cuanto a Ayala, el primero en destapar a Meade, él si se lanzó abiertamente al cuello de Ochoa Reza después de asistir a la fiesta de cumpleaños de Dionisio, el padre del candidato. Esta singular coincidencia permitió sospechar que el tema fue platicado entre algunos del medio centenar de asistentes al festejo, en el que no estuvo el candidato, pero sí su progenitor, de indudable influencia en su hijo y que hoy por hoy es parada obligada de quienes se quejan o quieren incorporarse.

No obstante, estos episodios dejan al descubierto la abierta pugna entre los múltiples equipos que han rodeado a Meade, uno, del candidato, otro de Videgaray y uno o dos más de Los Pinos, entre muchos otros.

A José Antonio y a Peña Nieto no les queda de otra que jugar con el marcador, y con lo que hay. Ya no tienen tiempo para más improvisaciones y el juego sólo es a nueve entradas, sin “extra innings”.

La idea de proponer al país a un no priísta, no contaminado con la corrupción, pero, además, con larga experiencia en la administración e incomparables laureles académicos, parecía genial en el papel y, sin duda, lo fue; el problema es que en el sistema priísta nadie se mueve hasta que recibe la orden de hacerlo.

Permiso tuvo Manlio Fabio Beltrones, pero fue víctima de los cabecillas del gabinete presidencial, Videgaray y Osorio Chong, que, con intención o sin ella, se deshicieron de él dirimiendo sus diferencias y ambiciones en las elecciones de 2016; también lo tuvo el entonces secretario de Gobernación, que no pudo sacudirse la responsabilidad del crecimiento ominoso de la inseguridad.

EL PRIMER PASO EN LA BATALLA FINAL

¿Cuándo se tomó la decisión de afrontar la elección histórica del 2018 con un personaje como Meade? Imposible saberlo, pero en las semanas previas al destape, a cargo de Videgaray, el Presidente logró engañar a algunos con la presunta candidatura de Aurelio Nuño.

El juego fue genial, pero a Meade no se le permitió prepararse para una tarea que deseaba y que buscó con ahínco, pero para la que no estaba adiestrado: Ser candidato de plaza pública e interactuar con la gente.

El miércoles 14, El Universal, que en materia editorial dirige David Aponte, publicó una entrevista reveladora. La reportera Ariadna García le preguntó sobre sus supuestas diferencias con Nuño, el coordinador formal de su campaña; contestó que “para los dos ha sido aprendizaje”.

Mintió a medias. Aurelio ya estuvo en la campaña de Peña Nieto, si bien permaneció en el escritorio y nunca estuvo en el campo de batalla, pero él sí es un aprendiz en esta materia.

Su alto cociente intelectual le ha ayudado a aprender con rapidez, y se nota día a día, pero es indudable que su inexperiencia en grilla electoral lo ha hecho perder mucho tiempo en cohesionar a los diferentes grupos en disputa por la dirección de su campaña.

En sus apariciones públicas, y en las entrevistas periodísticas, multiplicadas en los últimos días para no desaparecer en la tregua impuesta por la intercampaña, muestra un entusiasmo obligado para acallar las versiones sobre su vaticinada derrota e incluso abusa de un lenguaje que no corresponde a su personalidad (“soy el mero mero petatero; yo merengues…”), impuesto, quizás, por un genio en imagen que de pronto impacta, pero que después se vuelve chusco porque, además, está pasado de moda, no corresponde a los jóvenes de la era cibernética y los de la segunda y tercera edad lo hemos dejado en el pasado.

Todo lo anterior es una visión superficial basada, en mucho, en confidencias de algunos que están muy cerca de él y se preocupan, en especial, por los enfrentamientos cotidianos entre los diversos grupos que lo rodean con consecuencias desastrosas, pues se convierten en noticia que opaca lo que él hace y dice.

Sin asomo de duda, Meade es la mejor propuesta para gobernar al país. Sus conocimientos en economía, problemas de financiamiento agropecuario, energía, desarrollo social y relaciones exteriores, por lo menos, le permitirían no depender de ningún genio manipulador, tipo Videgaray, pero antes debe ganar una contienda que, hasta el cierre de la precampaña, ha sido, evidentemente, dispareja, en mucho, porque el priísmo calificado de corrupto se ha hecho de lado o lo han marginado, pero, como decía, algo sabe Peña Nieto que lo mantiene optimista.

Y creo que un primer paso serán ajustes inmediatos en el equipo de campaña.