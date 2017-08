Los destinos generacionales

Tomar en serio la gobernabilidad significa hacer las cuentas con la complejidad del mundo contemporáneo y renunciar, de principio, a cualquier simplificación peligrosa e indebida.

Cada generación tiene que descubrir y descifrar su propio destino. El destino de cada generación contiene códigos cuyo desciframiento no siempre es de fácil explicación.

Recurro a un ejemplo de la historia. El doctor Ernesto Guevara pudo haber hecho de su vida lo que tenía programado en un principio: Como todos los cirujanos internistas, dedicarse a operar hernias, apéndices y vesículas. Tener su consultorio en una policlínica de la ciudad. Dar conferencias en la sociedad médica. Casarse y, todas las mañanas, llevar a sus hijos a la escuela. Ejercitarse en el club. Ganar mucho dinero. Vacacionar con su familia. Prepararse para vivir 75 años. Ver titulados y casados a sus hijos y a sus nietos.

Sin embargo, resulta que decidió otro destino. Abandonó el programado y fue a buscar otro país, otro camino y otros ideales. Encontró el trópico, pieles doradas y otros males qué curar. Cambió todo de lo que tenía y el doctor Guevara se convirtió en el comandante “Che” Guevara.

Esta anécdota histórica nos permite apreciar que existen retos ineludibles para cada generación. El tránsito generacional se ha complicado. Los mexicanos que hoy viven todavía hemos existido bajo sistemas políticos, económicos, sociales y culturales diseñados por nuestros padres y por nuestros abuelos. Es decir, por los mexicanos que ya no viven.

Decía José Ortega y Gasset que hay generaciones a las que les toca ser precursoras, diseñar su escenario, imaginar su entorno, fundar el futuro. A otras les toca ser herederas. Capitalizar el logro fundacional. Engrandecerlo y ennoblecerlo. En síntesis, consolidarlo.

No obstante, nuestros sistemas requieren hoy, desde luego, reconversión, revisión e ineludible transformación. Ese es el desafío generacional mexicano. Los que, de nuestra generación, vivan en el 2030 ya no estaremos al mando. Serán nuestros hijos los responsables de la conducción y administración de nuestro poder, de nuestro tener y, quizá, de nuestro saber.

La generación de mexicanos que hoy tiene entre 40 y 65 años de edad se encuentra al mando de la nación. Salvo algunos cuantos, un poco mayores o un poco menores, esta generación tripula los centros neurálgicos del poder de la nación. Maneja la Presidencia, el Congreso, las gubernaturas, los partidos políticos, los poderes estatales, los medios de comunicación, la banca, la empresa, la educación, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la diplomacia, la procuración, la justicia, la ciencia, la tecnología y podría decirse que hasta la mafia.

Sin embargo, esta no es una generación transformadora. Las razones son múltiples, pero me conformo con la siguiente: Son mexicanos que han vivido la mayor parte de su vida en medio de las crisis.

Tratemos de fijar la cronometría de las crisis mexicanas. Yo diría que en lo político comenzaron en 1968, y en lo económico se iniciaron en 1971. En ese entonces, los mexicanos más viejos de esta generación tenían 16 años de edad y los más jóvenes no habían nacido. Esos mexicanos tuvieron que esforzarse por preservar lo que habían edificado sus antecesores, y yo diría que lo han sorteado bien, pero no es fácil exigirles a los mismos individuos la versatilidad necesaria para ser grandes preservadores y, al mismo tiempo, grandes transformadores.

Esa generación logró que el país no se nos deshiciera en casi 50 años consecutivos de crisis políticas, económicas y sociales que hubieren detonado, en mil pedazos, a muchos países o, incluso, a muchas potencias. Ese es un mérito generacional mayor.

No obstante, tenemos que estar conscientes de que nuestra generación no hubiera fundado un Seguro Social ni un ISSSTE. No hubiera expropiado el petróleo. No hubiera construido Ciudad Universitaria ni Tlatelolco, ni el gran sistema hidroeléctrico. No hubiera fundado los grandes partidos políticos nacionales. Por eso es ingenuo pensar que los cambios estructurales se pueden hacer en un sexenio o, siquiera, en dos.

Ha sido una generación con gran capacidad de consolidación, que no ha inventado nada, pero que ha protegido todo; que deberá ser sucedida por una generación que, ineludiblemente, estará obligada a ser refundadora.

Las grandes transformaciones tendrán que esperar hasta la próxima generación. No necesariamente en lo formal. La modificación legal puede ser repentina, pero, en lo esencial, los tiempos políticos no se miden por sexenios ni por periodos congresionales, sino por generaciones y, en ocasiones, por eras.

Es, entonces, donde surge una de las dudas que inciden en el pensamiento político del presente. Se refiere a la necesidad de establecer las condiciones de gobernabilidad de nuestros días, independientemente de las del mañana.

Abogado y político.

