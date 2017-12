Los defectos de las virtudes

Todo hombre sensato quiere tener gobiernos virtuosos, pero todo hombre realista sabe que las virtudes no siempre son buenas en todo tiempo y lugar.

Por ejemplo, pensemos en el gobierno honesto. Todos deseamos tenerlo. Pero, ¿todos los gobernados quieren que nuestros gobiernos apliquen las leyes? ¿Todos los gobernantes quieren legalidad, honestidad y justicia? ¿Todos los mexicanos, de verdad, quieren castigo para el infractor? No estoy muy seguro de ello.

El gobierno honesto funciona bien en las sociedades honestas, como Finlandia y Dinamarca.

Pero en la Región 4 no siempre sería benéfico porque el gobierno honesto exige que, también, lo sean los ciudadanos. Y, mientras más cumplidor lo es de su honestidad, más la exige de sus gobernados.

El gobierno que no es transgresor no permite que los ciudadanos violen la ley laboral ni la ley fiscal ni, mucho menos, la ley penal.

Vamos, ni siquiera lo permite con la ley vial. Castiga con fiereza al que no paga los impuestos, pero, también, al que no respeta la velocidad de tránsito.

En la zona latinoamericana, la honestidad gubernamental casi siempre lleva a la represión porque la infracción no es excepcional sino generalizada.

Se tendría que castigar a tantos infractores que se vería como un gobierno represor.

Ahora pensemos en otra virtud y veremos que el gobierno transparente es, también, el más intrusivo.

Yo me desnudo pero también te encuero. Te muestro mis cuentas, pero muéstrame las tuyas. Me someto a la auditoría gubernamental, pero te atienes a la auditoría fiscal.

Te enseño mis despilfarros, pero me enseñas tus derroches. Te platico todo, pero te escucho todo. Te explico mis concesiones, pero me explicas tus sociedades. Te sincero mi gobierno, pero me confiesas tu negocio.

Como tercer caso pondría al gobierno tolerante. El que nos permite todo, pero, también, se permite todo. El que no se escandaliza de nuestras faltas, pero tampoco de las suyas.

El que no se siente autorizado para exigirnos, pero tampoco se siente obligado para cumplirnos.

El que, de alguna manera, es el opuesto a los dos anteriores que mucho se exigen, pero mucho nos exigen. Este gobierno, por el contrario, ni nos pide ni nos da.

¿Qué no decir del gobierno aristocrático? El que está integrado por puros funcionarios proverbialmente inteligentes, magistralmente preparados, perfectamente experimentados. Pero, a pesar de todas sus virtudes, estas tecnocracias han llegado a pensar que los ciudadanos sólo reclamamos sandeces y que los presidentes sólo ordenan estupideces.

Son los que creen que la pobreza es una estadística porcentual y no un drama humano. Los que consideran que la delincuencia es una resultante multicausal y no una alteración de la calidad de vida.

Los que suponen que la democracia es un sistema de gobierno y no una cultura de convivencia.

Los que, en fin, piensan que la soberanía, la libertad y la justicia son materias académicas y no instrumentos esenciales de poder político.

Sigo ejemplificando.

Desde muy joven abracé el federalismo como lo viven los estadounidenses. Congresos locales legislando como quieran en sus materias. Gobernadores que no tengan que reportarse con el secretario de Gobernación.

Federalismo sin mandos únicos, ni legislaciones uniformes, ni modelo idéntico, ni auditoría central, ni desafuero de gobernadores, ni desaparición de Poderes.

Pero, para el ejercicio real del federalismo se requiere suficiente autoridad local y, en México, hay estados en plena ingobernabilidad. Otros, entre la subgobernabilidad y la infragobernabilidad. Sólo algunos gozan de una gobernabilidad más o menos normal.

Así, sólo nos quedaría invadir a la mitad de los estados, instalarles protectorados y tratarlos como territorios federales.

O, por el contrario, respetar su libertad interior con aquel aforismo de “¿y yo por qué?”. Es decir, o somos intervencionistas o nos volvemos secesionistas. O los sometemos o los perdemos. Son decisiones reservadas para los políticos de muy alto refinamiento.

También abracé el liberalismo de los ingleses. Constitucionalismo, garantismo, amparismo, pero muchos gobernantes y ciudadanos solicitan el ajusticiamiento sin juicio, el interrogatorio con tortura, los escuadrones de la muerte, la resucitación de Durazo, la supresión del amparo, la militarización de la policía, la centinelización de la justicia o la gendarmización de la política.

Mi entonces juventud me hizo abrazar la democracia de los franceses. Pluralismo ideológico. Pluripartidismo electivo. Menor control electoral y mayor libertad ciudadana, pero convivimos con el acopio de candidaturas, la partidocracia ilimitada, el latrocinio de campaña, la falacia discursiva y la insolvencia postulatoria.

La edad mi hizo abrazar la política real. La difícil aleación de ciencia y de arte. De razón y de inspiración. De inteligencia y de intuición.