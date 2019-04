Los compadres eran ‘honestos’ hasta que los cacharon; la importancia de la prensa libre

López Obrador no dudó en sacrificar la legalidad del contrato de Miguel Rincón para tratar de salir lo menos raspado posible de una operación que nadie le cree que no estuviera enterado. La escena es penosa, la honestidad valiente fue exhibida, ahora se entiende la insistente agresión a los medios de comunicación no alineados