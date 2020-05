Los clase medieros hechos bolas

SIN DUDA ALGUNA, CUANDO VEMOS POSTURAS COMO LAS DEL GOBERNADOR DE PUEBLA Y LAS QUE ADOPTAN “DIRIGENTES” DE MORENA EN SU FILTRACIÓN DE DATOS PARA DAÑAR A OTROS CON EL FIN DE MANTENERSE EN LOS PUESTOS CON PRESUPUESTOS, PUES NOS RECORDAMOS QUE: “EL PODER MAREA A LOS INTELIGENTES, PERO A LOS PENDEJOS LOS ENLOQUECE”…

ES CURIOSO, pero cuando escribimos lo que vemos y señalamos lo que suponemos pasará, algunos piensan que estamos de un lado y que sostenemos la política de algunos políticos, cuando en la realidad, solamente escribimos lo que vemos en la realidad y lo que suponemos pasará, en esto es muy claro decir que, anteriormente, muchos comunicadores, siguiendo las líneas editoriales de los dueños de los medios o porque estaban en los sistemas de pagos de organizaciones políticas, políticos o del mismo gobierno pues atacaron con suposiciones a AMLO, en aquel intento para que no llegara al poder y se generalizó la famosa “guerra sucia” donde incluso llegaron “expertos” del extranjero para inventar historias que podían “convencer” a los mexicanos del inmenso daño que podría ocasionar la llegada al poder de AMLO.

Le inventaron delitos y toda una intriga para eliminarle con aquello de su “destitución” en los tiempos de Vicente Fox con el cuento de que violentó el derecho de amparo y abrió una calle para dar paso al tránsito de la gente, cuando la intriga no cuajaba, pues la gente, indignada, salió a las calles a protestar por esas maniobras y así, el tiro en su contra les salió por la culata a los operadores, en ello, estilizaron grabaciones de corruptelas y de entregas de dinero que eran ciertas para tratar de involucrar a AMLO en los temas de la corrupción, y al paso del tiempo, se vino a conocer la verdad cuando los mismos funcionarios y políticos en el poder daban la nota roja de los escándalos de las corruptelas y el entreguismo de los bienes nacionales a los particulares y a los extranjeros, se conocía y se palpaba la enorme corrupción y la gente se desilusionó de los partidos, les perdió respeto y confianza y totalmente encabronados se volcó al apoyo del “necio” que siempre decía que el principal mal en el país era la corrupción, y él, sostenía que la eliminaría con todo lo que se tiene en la MAFIA DEL Poder, que curiosamente, esos mafiosos, ahora están de su lado y son su principal bastión para su sostén, al grado de que esos enormes ricachones son los que siguen teniendo los contratos, los fondos y bienes nacionales para hacer sus enormes negocios privados, y los chiquitines, los clasemedieros de las empresas y el comercio, los profesionistas, los comerciantes en pequeño que forman la clase media, son desplazados y los que mayor daño han recibido en los actuales males de salud, economía y seguridad, pero ellos son pocos a pesar de ser muchos y representar a un importante sector productivo de la sociedad, y el caso es que ellos, indignados por el trato que ahora reciben pues protestan y son los rijosos y escandalosos que protestan en contra de AMLO, y ellos reciben el malestar de los muchos simpatizantes del presidente que sienten que le atacan injustamente, y así, los clasemedieros, llevan ya todas las de perder y perderán.

Ese inmenso grupo afectado y que ahora pretende incursionar en la política de oposición no tiene capacidad de dirigencia ni de organización, así que por medio de las organizaciones empresariales que juntan sus dineros para la política llegan, solamente, a contratar a los viejos publicistas y comunicadores del sistema que tenían experiencia en aquellos tiempos y cobraban mucho por esa defensa que le hacían al sistema y al presidente en turno, y los clasemedieros confunden a esos “chayoteros” y comunicadores y publicistas como los posibles “dirigentes” de un movimiento de protesta y no se dan cuenta que la política no se hace en los medios, sino en las calles y las colonias populares, y ahí, ni siquiera llegan porque los sacan a chingadazos… y ellos saben cobrar pero no son tan tontos como para hacerle al mártir en la política real…

Los nuevos tiempos electorales estarán cargados de confrontaciones directas de masas, es decir, los cuadros operativos de “morena” y aliados saldrán a dar la cara de frente a los grupos de la oposición, y esto generará confrontaciones directas que llegaran, en muchos sitios, a la violencia. Los “expertos” publicistas políticos que son simples chayoteros de mercado, pues seguirán cobrando hasta que los clasemedieros se den cuenta de que sus dineros se están mal gastando con esos pillos de siete suelas. El asunto es que se generan los odios entre sectores de la sociedad y esto lleva no a la discusión y conciliación sino al enfrentamiento, porque las pasiones en la política son tales que se olvidan las ideas y los ideales y solamente sale la adrenalina y los encabronamientos, resentimientos y odios de grupos, y a darse de chingadazos, claro que en tales hechos tendremos muchos “borregos” y “chivos sacrificados”, pero los “dirigentes, como siempre, utilizarán a otros para alentar los golpes y tener motivos para las acusaciones y los chismes, pero esto no solucionará el conflicto ni el problema, Seguramente, no recuerdan que AMLO está muy sentido porque en todos los momentos políticos importantes, los clasemedieros le dieron la espalda y lo atacaron dejando de ver que los grandes ex miembros de la MAFIA DEL PODER andaban cerca del que podía mandar y tener en sus manos al país, y esos grandes capitalistas pues saben que los clasemedieros son sacrificables, mientras, ellos, sostienen el poder económico real en sus manos por medio de los grandes contratos y negocios que se hacen en el actual gobierno, y pues como siempre, los de en medio y los de abajo solamente son usados como “carne de cañón, enfrentamiento o de votación” y se chingan, porque así es el nuevo orden, en donde los ricachones siguen controlando la economía, y AMLO, la política…¿le entiende usted algo?, pues andamos hechos bolas…