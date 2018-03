Los amigos leales no son dueños de sus amigos

Es una frase recurrente de Manlio Fabio Beltrones: “Los amigos leales somos amigos de sus amigos, no sus dueños, ni de sus decisiones”.

Ha tenido que repetirla, de nueva cuenta, a causa de la partida, al paraíso de Andrés Manuel López Obrador, de uno de los beltronistas más conspicuos, Canek Vázquez Góngora, en donde han encontrado acomodo un sinnúmero de personajes que no obtuvieron respuesta a sus aspiraciones en los partidos donde militaron de por vida, como Patricia Cuevas y Germán Martínez, por ejemplo.

Conforme a la impecable filosofía de Manlio, cada quien puede transitar por los caminos que decida, sin perder por ello la amistad de quienes compartimos con él su concepto de lealtad y hermandad.

AMISTAD LIBRE E INDISOLUBLE

Tratándose de este tipo de valores sólo se puede hablar en primera persona.

Doce años atrás, Manlio Fabio Beltrones luchaba por llevar a Roberto Madrazo a la Presidencia; yo estaba convencido de que el sucesor de Vicente Fox debía ser Arturo Montiel.

Seis años después, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, pregunté al sonorense si entre sus planes estaba buscar la candidatura del PRI para recuperar la Presidencia. Me contestó que no era su tiempo, pero sí el de la juventud y la popularidad; además, no tenía presupuesto y no contaba con la televisión, que aún no era rebasada por las redes sociales. De esta manera decía que el tiempo era del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Con otras palabras, Beltrones liberaba a sus amigos y cada quien jaló por donde quiso; podían jugar al futuro con quien deseara. No oculté mi preferencia por Enrique Peña Nieto, pero en 2011 decidió que también podía ser su oportunidad, sin embargo, para entonces, el gobernador mexiquense le había tomado ventaja, no obstante el gran trabajo que hizo en el Senado de la República, al frente de una bancada de tan sólo 33 legisladores.

Quiero decir que, no obstante habernos encontrado en el camino cuando trabajaba para don Fernando Gutiérrez Barrios y compartimos un sinfín de aventuras personales, políticas y periodísticas, todas imborrables y definitorias de vida, amén de que nos identifica el origen similar, la diversidad temporal de caminos en nada afectó la amistad que presumo y me honra.

Es tan indisoluble que de IMPACTO salió Manlio a escuchar que había llegado el momento de encabezar al priísmo, una aventura que a la que arribó tarde, en el momento menos oportuno y en circunstancias insuperables; a IMPACTO regresó después de que la falta de vigilancia y freno a la nueva generación juvenil de gobernadores priístas, así como el enfrentamiento irracional entre las figuras más conspicuas del gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, provocaron la derrota del PRI en 7 gubernaturas en junio de 2016.

Tiene razón: Los amigos leales no son dueños de sus amigos ni de sus decisiones. Manlio no lo es de Canek Vázquez, quien, incluso, fue su secretario particular en el Senado de la República, y, por eso, aunque intentó convencerlo de lo contrario, no pudo evitarle abandonar al PRI y marcharse a Morena después de siete años de promesas incumplidas (cinco en el actual sexenio) y maltratado por el llamado Grupo Hidalgo, a cuya cabeza está Osorio Chong.

La deserción de Canek, que no es otra cosa, o su conversión al morenismo, si así se le quiere llamar, fue detectada por IMPACTO el 16 de febrero pasado y relatada en sus páginas el 19. Estuvo en un restaurante de Polanco ultimando detalles de su partida con la presidenta formal de Morena, Yeidckol Polevnsky. No ocultaba sus intenciones; “pronto habrá noticias”, anunció a Hugo Páez.

HONRAR PALABRA Y LEALTAD

No ha faltado quien, para amarrar navajas o en un intento honesto de explicarse la deserción de Canek al priísmo, esgrima explicaciones sin fundamento.

Sólo fue una decisión personal que su amigo intentó, pero no pudo evitar. No hay señal; no hay mensaje; no es amenaza ni el inicio de una estampida del beltronismo hacia el feudo de López Obrador. Se trata de una decisión en solitario, como muchas otras de quienes van en pos de López Obrador porque lo sienten triunfador de antemano.

Se equivocará quien busque mensajes subliminales de Manlio en la partida de Canek; de haber cruzado por su mente la mínima deslealtad a su partido, o ejercer presión para conseguir cualquier objetivo, lo habría hecho, no ahora que los tiempos han rebasado cualquier posibilidad, sino cuando una palabra suya habría conmocionado a su partido y marcado el rumbo de la sucesión.

Quien lo conoce sabe que su religión es lealtad y que el mayor activo de sus activos no es su experiencia y condición casi exclusiva de ser el priísta mejor equipado con derecho a todo por encima de cualquiera, sino en el honramiento de la palabra empeñada y su concepto de lealtad.

Comprometió la palabra y su lealtad con el Presidente, con el PRI y, luego, con el candidato José Antonio Meade, y ocupado en honrarlas está.

Una vez otorgada la candidatura presidencial de su partido a quien dispuso el Presidente ¿a qué más podía aspirar?

Lo ha sido todo, diputado y senador, pero además presidente y coordinador de las fracciones priístas en ambas Cámaras; gobernador, Subsecretario de Gobernación, al lado de don Fernando Gutiérrez Barios, cuando el puesto realmente pesaba; líder de la CNOP y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Siempre con resultados. Baste recordar que, con Emilio Gamboa, impidió el vacío constitucional pretendido por Andrés Manuel López Obrador con su desesperada decisión de evitar la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente.

Todas las reformas del 2006 a la fecha están marcadas por él; en el sexenio de Felipe Calderón puso coto a excesos y dio paso a temas trascendentes, como cierta reforma petrolera que preparó el camino a lo que sería la Reforma Energética; impulsó la Reforma Política que trajo consigo las candidaturas independientes, traducidas en la de Jaime Rodríguez “El Bronco” como el primer gobernador de esa marca, y la candidatura presidencial, ya asegurada, de Margarita Zavala.

Su última aportación al frente del Senado ocurrió el 14 de septiembre de 2011, en plena precampaña por la candidatura presidencial priísta, enfrentando a Peña Nieto, con la presentación de la iniciativa, hoy ley constitucional, para crear los gobiernos de coalición, figura que será fundamental en diciembre próximo.

En el primer tercio del sexenio fue definitivo en la aprobación de la Cámara de Diputados del paquete legislativo que produjo el Presidente Peña Nieto a través del Pacto Por México.

EN BUSCA DE LA GOBERNABILIDAD

¿A qué aspira hoy?

Manlio no pidió a su partido ser incluido en lista alguna a puestos de elección popular; de haberlo hecho, nadie se habría atrevido a negárselo. Si fuera candidato a diputado o senador, necesariamente sería coordinador de la Cámara que escogiera y en menudo lío estarían quienes palomean decisiones y están atrapados en compromisos propios o de todos los influyentes del momento.

En cambio, aceptó estar al frente de la Coordinación electoral de la primera circunscripción norteña, que agrupa a entidades nada fáciles, como Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa; tres están en manos de la oposición y Enrique Alfaro amenaza en tierras jaliscienses.

Trabaja, sin salario, para José Antonio Meade porque lo considera el mejor de los aspirantes presidenciales, y quiere que gane.

Que nadie se confunda; en eso está su esfuerzo leal. Una vez resuelta la elección se dedicará a tratar de garantizar la gobernabilidad, la principal de sus preocupaciones, dado el vaticino, incuestionable, de la fragmentación del voto en julio próximo.

Él constituye el mejor ejemplo de que para hacer política no se requiere una banca en el Congreso.

En las listas, por cuya inclusión muchos pelean y varios son capaces de desertar alegando toda suerte de pretextos, se gana poder, pero fuera de ellas se gana autoridad política, que es mucho mejor.

Así que nadie se engañe. La partida de Canek fue una decisión personal, indicativa sólo de su necesidad personal de crecer y agraviado por el incumplimiento de lo que le fue prometido.