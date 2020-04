López Obrador se impuso a la OPEP

Por donde se le vea, con ayuda o no de Estados Unidos, el Presidente López Obrador se anotó un triunfo ante la OPEP+. Los países productores de petróleo terminaron por aceptar la decisión de México de reducir su producción sólo en 100 mil barriles diarios y no 400 mil como querían obligarlo.

¿Qué fue lo que impulsó la balanza a favor de México?

¿Qué Donald Trump estuviera dispuestos a “salvar” a México absorbiendo los 300 mil barriles en disputa?

Tarde o temprano lo sabremos, pero el lunes por la mañana nada evitará que López Obrador presuma lo evidente: su intransigencia salvó al mundo con la estabilización de los precios internacionales del petróleo sin necesidad de que Trump acudiera en nuestro salvamento pues la OPEP+ aceptó reducir la producción en 9 millones 700 mil barriles, es decir, prescindió de los 300 mil mexicanos.

Sin duda, una buena noticia porque la historia de sumisión de los Presidentes mexicanos ante Estados Unidos es larga, y de ella no se salvan ni los transformadores.

El segundo, por ejemplo, Benito Juárez, cargará eternamente con el Tratado Mac Lane-Ocampo; otros que no se desvelaban por pasar a la historia como transformadores, no pudieron borrar de su historial “Los Tratados de Bucareli”, un asunto de petróleo por el que fue asesinado el senador campechano Francisco Field Jurado.

En este contexto, aún y cuando, por consigna o por congraciarse con el Presidente López Obrador los periodistas favoritos de la mañanera eludan el tema, la pregunta obligada este lunes deberá ser qué había compremetido su gobierno para que Donald Trump ofreciera salvarnos por la negativa a reducir nuestra producción de petróleo en 400 mil barriles diarios como lo pretendían la OPEP y sus aliados.

Ya hemos dicho aquí y se ha repetido en otros espacios que Estados Unidos no suele dar paso sin guarache –en palabras de John Foster Dulles, no tiene amigos, sino intereses–, razón por la cual no podemos hacernos la ilusión de que por amistad, cariños o admiración a nuestro pueblo y a su mandatario, Donald Trump se sintiera en la obligación, según lo dijo, de salvar (este es el verbo que utilizó) a México.

Para que no nos engañáramos y no nos hiciéramos falsas ilusiones con su supuesta generosidad, a la que aludió el Presidente López Obrador, Trump afirmó que el favor lo “reembolsaremos” cuando podamos.

Es muy probable que existan otros datos y que la realidad sea que Trump no hacía un favor a México, sino que se lo hacía a Estados Unidos y a sus productores.

Veamos: Estados Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, no puede permitirse el lujo de que los precios estén a la baja; al igual que México y el resto de naciones, necesita la estabilización.

Por otra parte, a diferencia de México, el gobierno norteamericano no tiene facultades sobre el petróleo, pero a sus productores convienen las maniobras de su mandatario para conseguir el alza en los precios.

Si López Obrador era obstáculo porque a México no conviene reducir su producción, lo favorable para Estados Unidos era ayudarle.

Si lo entendemos así, en caso de que Estados Unidos huibiese absorbido la reducción de los 300 mil barriles, México no le debería favor alguno, sino al contrario.

Es probable que en este razonamiento se basara la radical posición de México en la OPEP+ porque López Obrador calculó que Estados Unidos saldría en su ayuda para ayudarse a sí mismo colocando en un predicamento a la OPEP+.

Lo cierto es que los países productores ya anunciaron un recorte de 9.7 millones de barriles diarios para estabiliar los precios, por lo que se puede decir que a López Obrador le salió redonda la estrategia de aprovechar las necesidades de Trump para reelegirse Presidente.

Digamos que ocurrió como, cuando un Ernesto Zedillo necesitado por las consecuencias catastróficas para la economía mexicana del “error de diciembre”, aprovechó a su vez la necesidad de Bill Clinton del voto latino para reelegirse.

Zedillo pidió prestado a Estados Unidos, pero como el Congreso se negó, Clinton usó sus facultades ejecutivas para enviarnos 20 mil millones de dólares que, por cierto, fueron liquidados antes de la fecha pactada.

Luego se diría que el verdadero pago de Zedillo fue la alternancia política, es decir, abrir las puertas del poder a las fuerzas contrarias al PRI. Así habría llegado Cuauhtemoc Cárdenas a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de donde ya no se ha ido la izquierda, y las de la Presidencia al PAN que sólo pudo retenerla dos sexenios.

Pero estas son especulaciones; lo cierto es que en aquella negociación México tuvo una línea de crédito de 50 mil millones de dólares, de los que sólo usó 20 mil y los pagó antes de la reelección de Clinton.

Hoy, parece que el favor Trump se lo hizo a sí mismo y a su país, por lo que no tiene derecho a reemboolso, a menos que alguien tenga otros datos.