López Obrador, peligro para Estados Unidos: Margarita

Margarita Zavala debe saber lo peligroso de improvisar discursos y entrevistas periodísticas cuando se está en su condición de cuasi candidata del PAN a la Presidencia de la República; en ocasiones gana la emoción, se impone el desconocimiento, o nunca falta un político, pero sobre todo un periodista, listo para cazar gazapos y utilizarlos para causar sensación.

La esposa del ex Presidente Felipe Calderón corrió un grave riesgo en su reciente incursión en Estados Unidos; no el artículo que publicó en The Washington Post, pues se trata de un documento pensado, corregido y, si mucho me apuran, redactado por expertos, entre ellos su marido y su hermano Juan Ignacio, por cierto, un gran periodista.

Pero corrió un riesgo innecesario en su intervención en la sede del Atlantic Council; ahí no había cerca nadie para asesorarla y corregirla.

Si aquí fuéramos sus enemigos, diríamos que la precandidata del PAN ignora el proverbial antiyanquismo de los fundadores de su partido y que, más grave aún, por un pésimo fraseo fue a pedir que así como, según el FBI, Rusia intervino en las elecciones norteamericanas, Donald Trump lo haga en México a su favor, claro, pues ella es la vecina que el Presidente de aquel país necesita.

Conforme a la versión periodística de su intervención en la sede del Atlantic Council, dijo que Estados Unidos, léase Trump, tiene que analizar qué tipo de vecino quiere en su frontera sur, pues la elección presidencial de 2018 en México ya corre el riesgo de polarización y de relajación en seguridad y comercio.

Según el periódico mexicano Reforma, Zavala explicó:

“En ese momento está México: Está decidiendo entre una vuelta al pasado, entre volver a hablar de enemigos imaginarios…”.

A manera de ejemplo citó el caso de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en franca referencia a Andrés Manuel López Obrador. Y, como si faltara, agregó que “después llegó Maduro, lo cual resulta peor”.

No parece que se refiriera al PRI, pero si se tratara de resumir lo transcrito, sería válido interpretar que el mensaje enviado a Trump fue: “López Obrador es un riesgo para Estados Unidos”.

Por eso su insistencia en las preguntas que formuló: “Estados Unidos también tiene que ver eso. Y todos tenemos que ver eso: ¿Qué queremos de vecinos? ¿Cómo queremos ser los vecinos? ¿Qué queremos para la región?”.

Igual pudo contestarse: “¡Ayúdenme a ser la vecina!”, aunque supongo que no fue esa la intención de sus palabras.

Es probable que Margarita no tenga ni la experiencia ni el trabajo partidista que sus promotores le adjudican para merecer conducir al país a partir de 2018, pero en su beneficio hay que decir que la mayoría de quienes han ocupado la Presidencia llegó en sus mismas condiciones. No hay una escuela en donde se aprenda a ser Presidente; esto se consigue hasta que el elegido o el que se impuso por las armas, como en los siglos anteriores, se sientan en la silla.

La verdadera experiencia inicia cuando termina el festejo del triunfo y empieza el momento de las decisiones, aún las irrelevantes, y el asedio de los cortesanos expertos en disfrutar el poder y escurrir el bulto: Presentan el problema, sugieren la posible solución, pero siempre deslizan al final el clásico “como Usted ordene”.

Es entonces cuando los grandes burócratas se marchan a cumplir órdenes que indujeron, o que el Jefe les impuso, y cierran la puerta, que el Presidente se queda solo, cargando con la responsabilidad de lo decidido y con la operación que realice el emisario. Como en el futbol, los éxitos serán de los jugadores, y lo desaciertos, en especial los graves, serán cargados, en su totalidad, al Presidente.

Pero, para llegar ahí, antes se requiere superar la precampaña y la campaña, cargada, ahora, de riesgos mayores por la existencia de un fenómeno imprevisto, las redes sociales.

Margarita debe recordar cómo le fue en campaña y precampaña a Enrique Peña Nieto con su participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y los episodios fabricados de su encuentro con estudiantes en la Universidad Iberoamericana.

El enemigo siempre está al acecho y, para no ir más lejos, los mejores operadores de redes sociales son los seguidores de López Obrador.

Un poco de cuidado nunca está de más.