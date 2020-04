López Obrador no es Trump

No puedo ser señalado de chairo, cuartotransformado ni recién converso al lopezobradorismo, sino uno de sus críticos, si se quiere sólo uno más, como consta en páginas y páginas de IMPACTO, de Ovaciones, que dirigí, La Prensa y El Universal en donde publiqué columnas políticas durante años, pero estoy convencido de que, en caso de emergencias como la que vivimos, Andrés Manuel López Obrador no llegaría a los extremos antidemocráticos con que amenaza Donald Trump.

El mandatario norteamericano amenazó este miércoles con “hacer algo que preferiría no hacer”, según expresó sin ocultar la hipocrecía, es decir, “suspender” al Congreso de su país si los demócratas persisten en no aprobar los nombramientos de algunos funcionarios que ha propuesto.

Pablo Guimón del periódico El País reportó que, conforme a la Constitución de Estados Unidos, el Presidente puede en situaciones “extraordinarias” –y la epidemia de Covid-19 lo es— “suspender a las dos cámaras, o a alguna de ellas, en caso de desacuerdo entre ellas con respecto al momento de la suspensión”.

No veo en México razones de peso para que al Presidente López Obrador le diera la tentación de disolver al Congreso.

La última ocasión que ocurrió en México fue el 10 de octubre de 1913 y el decretó lo firmó un personaje aborrecido por Andrés Manuel y por la mayoría de los mexicanos, ·El Chacal” Victoriano Huerta.

Lo último en desear seria pasar a la historia al lado de quien ordenó el asesinato de Francisco I. Madero, el tercer transformador de nuestra historia. Lo suyo es ser el Cuarto Transformador.

Sin duda López Obrador tiene su propia visión de la historia, pero en especial del porvenir, contraria en ciertos aspectos a la de muchos mexicanos, en los que me incluyo.

Por ello, algunas de sus acciones nos parecen antidemocráticas, cuando en realidad no son diferentes a las de los tiempos en que el PRI tuvo el poder absoluto manteniendo control férreo de los Tres Poderes de la Federación, o cuando imponía a las administraciones panistas hasta la manera de caminar porque contaba con la mayoría en las Cámaras del Congreso, o como en el sexenio pasado que Enrique Peña Nieto hizo alianza con el PAN y el PRD para imponer las reformas del Pacto por México.

La diferencia con López Obrador es no haber engañado a nadie.

Harto de perder una y otra vez las elecciones presidenciales se convenció de mandar “al diablo” a las instituciones, pero nada hizo que no fuera democrático para conseguirlo; si acaso cercó el Senado para evitar la aprobación de la Reforma Energética, pero durante ese evento lo traicionó el corazón y debió encargar la misión que le vino grade a Martí Batres.

Luego arrolló en las urnas electorales sin que la oposición, muy en especial la priista, ni las manos metiera.

Hoy, con la mayoría en el Congreso se ha dedicado a adueñarse poco a poco del único Poder que aún no es del todo suyo, el Judicial; a destruir unas instituciones, a socavar otras paulatinamente y a apoderarse de algunas fundamentales como la Comisión Nacional de Derechos humanos y, pronto, muy pronto, del Instituto Nacional Electoral. Y todo esto, nos guste o no, lo ha hecho como manda la democracia, con mayoría de votos.

Ha dicho que en diciembre próximo podría dejar el poder porque para entonces no habrá manera de que sus sucesores destruyan lo que la Cuarta Transformación construyó democráticamente.

De hecho, ya está preparado el libro que contiene todas las reformas aprobadas por el Congreso en lo que va del sexenio y que tanto orgulloso. Falta muy poco para dar la orden de imprimirlo.

Cierto es, ha acudido al método poco ortodoxo que llama consulta popular para imponer sus decisiones, pero también lo es que la oposición nada hizo, pudiendo hacerlo, para ganar con sus huestes al pueblo sabio en ese remedo de votación democrática. No se atrevió a acarrear votantes porque quizás no los tenía; es probable, sólo probable, que hoy la situación haya cambiado un poco.

Igual ocurre en el Congreso; la oposición no existe o algunos de ellos temen manifestarse.

En esas condiciones ¿por qué tendría López Obrador que recurrir a medidas desesperadas como la trumpiana de amenazar con suspender al Congreso?

El último pial que el Presidente echó a la oposición fue su petición meramente retórica de adelantar al 2021 la consulta de revocación de mandato establecida legalmente para el 2022.

A sabiendas que no contaría con la mayoría constitucional en el Senado, se trató de una especie de ahí te aviento el chicle para ver si pega porque el verdadero interés presidencial es mantener mediante el voto el controlen 2021 de la Cámara de Diputados, de las entidades federativas ya en poder de Morena, de sus congresos locales y de una gran cantidad de municipios, amenazado, según las encuestas, para las próximas elecciones dada la caída en su popularidad y la triste opinión que la población tiene de muchos de quienes gracias al factor López Obrador alcanzaron el poder.

Por otro lado, no hay en los partidos políticos alguien con tamaños para encabezar una oposición unificada contra el Presidente; Felipe Calderón ya fue Presidente y su esposa fue candidato independiente sin mucho éxito; entre los empresarios, las figuras son muy pequeñas, y los grandes ya no están para estos trotes por su edad, como Slim, Bailleres y Larrea, pero tampoco les interesa pues lo suyo es coleccionar dinero y hacer más negocios, muchos negocios; los dirigentes de las cámaras industriales, empresariales, patronales no crecen, y en la sociedad civil no hay aún figuras que atraigan a la población.

En estas condiciones ¿qué obligaría a López Obrador a traicionar su vocación democrática? Trump está en riesgo de no ser reelecto y él ya se comprometió ante notario a no mantener el poder, por lo menos en su persona. Sabe que lo puede seguir ejerciendo a través de otro.

En definitiva, López Obrador no es Trump ni tiene sus necesidades como para arriesgarse a soltar el otro tigre, no el de las clases populares, que sólo se dedica a protestar con tibieza.