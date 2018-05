López Obrador gusta manipular encuestas

No son ganas de fregar, pero hay una historia que demuestra la proclividad de Andrés Manuel López Obrador y su corte a manipular, a su conveniencia, las encuestas. Más aún, sus encuestadores suelen ceder a sus caprichos, hacen las preguntas que él dispone y ocultan los sondeos cuando les son adversos. Todo esto ocurrió al menos en 2006.

A principios de mayo de aquel año, el gran líder de la elección presidencial, Andrés Manuel, seguía a la cabeza en la competencia, pero poco a poco había perdido su ventaja sobre Felipe Calderón.

Su casa encuestadora, Covarrubias y Asociados, ocultó la información a petición del cliente. En abril, la diferencia sobre el panista apenas era de 4 puntos, pero, sin mostrar los sondeos, AMLO insistía que seguía de puntero, con 10 puntos de ventaja sobre Calderón.

Presionado porque sus propios números le mostraban que perdía terreno, ordenó una encuesta a 30 mil personas. El resultado fue abrumador: El panista lo había rebasado 35 contra 31.

Ignoro si fue en cumplimiento a una consigna, pero Covarrubias decidió no publicar el resultado de sus sondeos. La explicación fue que por “respeto al cliente que nos estaba dando su confianza”.

Sin embargo, abusando de su silencio, el cliente, Andrés Manuel, engañaba a los electores pregonando seguir estando a 10 puntos del candidato panista.

Después de las elecciones, en el seminario Encuestas Electorales en México 2006, organizado por el IFE en Cuernavaca, Ana Cristina Covarrubias reveló el engaño de López Obrador.

A sabiendas que a sus colegas no podría engañar, Covarrubias explicó: “López Obrador era el líder indiscutible… su ventaja sobre el segundo lugar, Felipe Calderón, era de 14 puntos en enero y once puntos en los meses de febrero y marzo… (pasados estos meses) … el orden de intención del voto no cambió; siempre se mantuvo López Obrador a la cabeza. Sin embargo, esto es importante de acotar, la ventaja de once puntos se fue reduciendo y, por ello, ustedes se habrán dado cuenta de por qué decidimos no publicar. Fue para tener un respeto al rigor metodológico, por un lado, y, por el otro lado, para tener un respeto al cliente que nos estaba dando su confianza”.

Conforme a un artículo de Carlos Tello Díaz publicado en Milenio el pasado 10 de mayo, en vísperas de las elecciones del 2 de julio de 2006, López Obrador remontó de nuevo en las preferencias y en las encuestas.

Recuerda que en un seminario celebrado en el Colegio de México, “Ana Cristina Covarrubias llegó a decir que podía ganar incluso por 5 o 7 puntos”, pero, ¿cuál era el rigor metodológico de la encuestadora de López Obrador?

Luis Costa Bonino, el experto uruguayo que asesoró a Andrés Manuel en 2006, reveló la metodología científica de su encuestadora:

“Apenas llegado a México vi que el procedimiento por el cual se producían las encuestas era muy extraño. Casi todas las preguntas las generaba el propio Andrés (Manuel López Obrador). Éstas eran anotadas en unos cuadernos por sus secretarios. Luego se transferían a la empresa Covarrubias, que era la encuestadora oficial. Este hecho era conocido por todos, por propios y ajenos”.

Añade: “Las preguntas hechas por AMLO sólo tenían la función de confirmar sus prejuicios porque sus cuestionarios estaban elaborados con preguntas que ya preestablecían las respuestas. Los secretarios, en cambio, anotaban, presurosos, las ideas de López Obrador como si fueran los grandes descubrimientos de la sociología”.

Bonino, para quien los únicos números buenos son los reales, sean lindos o feos, nunca pudo entender la “aparentemente feliz” relación entre AMLO y Covarrubias.

En el contexto armado por la reacción desmesurada de Andrés Manuel y sus corifeos ante la advertencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre la posibilidad de que la noche del primer día de julio no conozcamos el nombre del ganador de la elección presidencial, la intención de esta recopilación sólo es registrar la proclividad del candidato de Morena y sus corifeos de manipular las encuestas.

Por cierto, para Bonino, a Andrés Manuel le gusta más verse como mártir perdedor que como ganador.