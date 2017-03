LÓPEZ OBRADOR, BATRES Y SHEINBAUM RELEGAN A MONREAL; ¿HABRÁ DELEGADO INDEPENDIENTE..?

Ya no siente lo duro, sino lo tupido, el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Morena, en voz de Martí Batres y Claudia Sheinbaum, escoltados por diputados de la bancada, sumaron oootra impugnación a la Constitución de la CDMX por no someterse a referéndum ciudadano y por la conformación del Constituyente.

…

Las controversias fueron firmadas por Andrés Manuel López Obrador, pero el líder local morenista NO invitó a Ricardo Monreal Ávila. Mientras tanto, crecen los rumores de que habrá un delegado independiente. ¡Oops..!

…

En otro golpe vespertino, el juez federal Fernando Silva García, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró inconstitucional el cobro de fotomultas por considerarlas violatorias de la garantía de audiencia.

…

Y mientras el Congreso se hace bolas con los camiones de doble remolque, protegidos por la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, la bancada del PAN, de Jorge Romero Herrera, en la ALDF va con todo para prohibir estos letales vehículos en las calles de la CDMX.

OTRO GOLPE DE CLAUDIO X. GONZÁLEZ VS JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

Un día después del registro como candidata del PAN en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota recibió otro misil con dedicatoria de Claudio X. González, presidente de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

…

La denuncia es por presuntas irregularidades de Juntos Podemos (JP) encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de Juan Portal y que falta por auditar 500 millones de pesos de los mil millones de recursos federales.

…

Comentan a este espacio de la oficina de Vázquez Mota: “a) La ASF NO puede auditar a Juntos Podemos porque NO ha recibido fondos públicos b) JP no puede ser auditado porque no tiene personalidad jurídica; es una marca empleada para procurar recursos entre fundaciones en favor de los migrantes”.

…

“c) La ASF auditó al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME de la SRE de Luis Videgaray Caso), que es el ente público que brinda apoyos a migrantes y a las organizaciones de migrantes en EUA”.

…

Extraña la insistencia de Claudio X. González, como parte del corporativo de Carlos Slim Helú, y aun cuando falta por auditar el 2016, habría aparecido algo contra “Jose” en los 516.7 millones de pesos del 2015 auditados, pero como reza el dicho: Difama, que algo queda.

RÍOS ESTAVILLO, PIEZA CLAVE PARA LA FISCALÍA DE SINALOA

Con buenos padrinos llega Juan José Ríos Estavillo como el candidato más reconocido por la Asociación de Abogados de Sinaloa a la Fiscalía General del estado, un cargo fundamental para la seguridad del estado asediado por el narcotráfico y por problemas de seguridad pública.

…

El Congreso tendrá que decidir sobre la terna formada por Óscar González Mendívil, Julio Romanillo Montoya y Estavillo, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para reforzar la administración de Quirino Ordaz Coppel en un tema especialmente delicado en Sinaloa.

CLASE POLÍTICA Y AMIGOS ACOMPAÑAN A LA FAMILIA SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

Del tamaño del personaje fue el adiós a Jesús Silva-Herzog Flores, un personaje que no necesita presentación; profesional, honorable y honesto, reconocido por todos los frentes políticos.

…

Entre los asistentes destacaron el Presidente Enrique Peña Nieto, Pedro Aspe, José Narro, Miguel Ángel Mancera, Porfirio Muñoz Ledo, Luis Videgaray, Ernesto Cordero y Sergio García; Bertha y María Grumberguer, acompañadas por Gustavo del Valle y Alberto Pontones, dieron el pésame a Teresa y Eugenia Silva-Herzog Márquez.

