López Gatell, el Mini-me de AMLO

La conferencia vespertina de Hugo López Gatell se está convirtiendo en mala copia de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador López Obrador. Se eluden cuestionamientos molestos, se tiene preferencia por reporteros que hacen preguntas convenientes y se agota el tiempo alargando respuestas que por ser escuchadas a diario terminan por dormir al auditorio.

La diferencia estriba en que, aunque al mandatario le enojan ciertos temas, difícilmente muestra su molestia, si bien se ampara en su investidura y fuerza moral para descalificar a quien se le viene en mente, mientras que el subsecretario de Salud gusta poner en evidencia a los reporteros molestos que no se prestan a hacerle el juego.

La tarde noche del jueves, en la que el contexto se prestaba para un debate de altura, no lo hubo porque López Gatell prefirió silenciar a una reportera antes que responder cuestionamientos de José Narro Robles, Julio Frenk y Salomón Chertorivsky, quienes fueron secretarios de Salud en los sexenios neoliberales.

La reportera de El Sol de México le pidió opinar de los cuestionamientos de los ex funcionarios sobre la falta de liderazgo en el manejo de la pandemia y la confusión que, según ellos, genera el subsecretario de Salud en sus conferencias vespertinas, pero al igual que el día anterior, López Gatell se molestó y terminó cobijándose en lo aprendido del estilo del Presidente López Obrador para eludir los temas espinosos en las conferencias mañaneras.

Aludió a la libertad de expresión, reiteró su respeto a la crítica y al gusto de cada cual por un color u otro pues él se inclina por la obra de Siqueiros.

Pero no contestó a la reportera. De hecho, para quitársela de encima, le inquirió si lo que decía eran preguntas o se trataba de la opinión de su editor; acto seguido le pidió permitir a otros periodistas hacer sus preguntas y así agotar el tiempo en respuestas de sobra conocidas.

López Gatell perdió la oportunidad de convertirse en copia exacta de Mini-me, el personaje de las películas de Austin Powers.

A diferencia suya, López Obrador no habría desperdiciado la oportunidad de reclamar a Frenk, Chertorivsky y Narro haber convertido al sistema de salud en el cochinero en que la Cuarta Transformación dice haberlo encontrado; echarles en cara la corrupción en la compra de medicamentos, esa maldición que la 4T intentó frenar provocando desabasto alarmante, e incluso echarles en cara la creación y sostenimiento del Seguro Popular.

Pero el subsecretario de Salud prefirió salirse por la tangente insinuando que el editor de El Sol de México envío a una reportera con la misión de tenderle una trampa.

Si hubiese deseado dar respuesta o si la tuviera, le habría bastado consultar en su inseparable tableta el resumen publicado en el portal noticioso lo referente al intercambio de opiniones de ex secretarios de Salud y otros personajes sobre la estrategia para combatir el coronavirus.

López Gatell ha cambiado ostensiblemente desde que Covid-19 lo convirtió en la super estrella del gobierno de López Obrador, sólo por abajo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Es probable que ya ni sus amigos reconozcan a aquel brillante investigador que en el pasado era capaz de reconocer la comisión de errores.

Por salud del país deseamos que las críticas sobre su labor no tengan sustento y se equivoquen quienes lo han convertido en objeto de señalamientos, y por su futuro político la mejor de las suertes porque si las cosas no resultan como las ha pintado, que no le quepa duda, lo dejarán solo con toda la carga.