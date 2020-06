López Gatell ahora es experto en periodismo

Reitero, porque se lo propuso para ascender o por mera admiración, Hugo López Gatell ha terminado por convertirse en pésimo clon de Andrés Manuel López Obrador, una especie del Mini-me de Austin Power; la diferencia está en el lenguaje.

Mientras el presidente no se mide para mostrar su molestia con los medios y periodistas corruptos y conservadores que aún sirven a los intereses del neoliberalismo, el subsecretario de Salud intenta ocultar su encabronamiento con los mismos acudiendo al lenguaje elegante que absorbió en su admirable carrera académica y a una mordacidad que pretende ser inteligente.

Sobran los episodios en que se muestra enfadado tanto en la conferencia vespertina de la que es titular indiscutido o en la de los martes por la mañana a la que es convocado por el Presidente, a causa de que los reporteros suelen olvidar que lo que parece la gran pregunta, la que conseguirá las 8 columnas, se la han hecho una y otra vez. No sin antes restregar al reportero que dos semanas atrás le hizo la misma pregunta da respuesta con aparente comedimiento y resignación franciscana.

Pero este miércoles llegó a su conferencia con ganas de pelear y listo a saldar cuentas con los medios sensacionalistas que se caracterizan por destacar los aspectos negativos de la información y con los columnistas que le inventan pleitos con personajes como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

De la misma manera que a la senadora panista Alejandra Reynoso le recetó en su momento una cátedra sobre facultades mentales superiores para resaltar su ignorancia sobre fisiología dado que estudió Comunicación, a los periodistas nos confundio con Clemente Jackes ofreciéndonos una conferencia magistral sobre el tratamiento de la noticia para enseñarnos cómo hacer chiles.

Quedó al descubierto que sus conocimientos sobre periodismo son tales que si por alguna razón el Presidente López Obrador llegase a perderle confianza y le diera las gracias como zar de la contención del coronavirus, no debe preocuparse porque fácilmente encontraría lugar en medios de comunicación de los que exhibió (cito sus palabras) su proclividad por destacar ciertos ángulos de la información para enfatizar cierta perspectiva, en ocasiones aspectos negativos, en búsqueda evidente de privilegiar aquellos elementos informativos que pueden causar importante atención de la población.

A dos fechas de cumplir su conferencia de prensa vespertina número 100, el subsecretario de salud ofreció la noche del miércoles una conferencia magistral de periodismo a los reporteros que día a día se nutren de su sabiduría.

En respuesta a una pregunta, de esas que, como suele ocurrir en las conferencias mañaneras del Presidente, dan la impresión de ser sembradas para que el interrogado conteste lo que a la estrella de la función le interesa dfundir, dijo que no hay tos en el ejido con el gobenador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien, según el reportero que le preguntó, no se quiere alinear con el semáforo en rojo del gobierno federal.

El subsecretario amplió su lección sobre periodismo: “… A veces, entre ese ánimo de destacar elementos que llamen la atención a ese medio en particular, se usan frases que pueden poco llevar a la idea de que hay una ruptura, hay una contradicción, una confrontación, hay un pleito. No hay pleito alguno, no hay pleito alguno.

“Y el otro fenómeno que ocurre en la comunicación pública es que el lunes sale esa noticia, pero la replican el martes, la replican el miércoles, la replican el jueves y entonces se empieza a propagar a veces más rápido que el Covid, a veces más lento que el Covid, pero cuando llega a la semana siguiente y alguien sigue replicando las noticias, retoman y dicen: ‘Aquí hay un pleito’…”

El reportero sintetizó con un “no se alinea” la información de El Universal en el sentido de que, “mediante un comunicado difundido los primeros minutos de este miércoles, el mandatario queretano `solicitó respetuosamente´a la autoridad sanitaria federal se abstenga de publicar dicho semáforo único debido a que no tiene el pleno consenso y consentimiento de Querétaro”.

López Gatell reveló que el gobernador de Queretaro, por el que siente aprecio y gran respeto “fue uno de los que externó su postura y su postura era en este mismo sentido de cautela, de precaución…”

Y no sólo él: “estoy gratamente impresionado por el sentido de responsabilidad que tienen los gobernadores para proteger la salud de su población, y definitivamente el gobernador Francisco Domínguez es uno de ellos”, expresó.

Y fue entonces que hizo otra revelación: “En tiempo real, durante la sesión (la videoconferencia con la secretaria de Gobernación y los mandatarios estatales), le mandé (a Domínguez) un WhatsApp, me contestó. Estamos perfectamente alineados, no hay ningún conflicto…”.

La cuestión es que después de la videoconferencia, Dominguez circuló en redes sociales un video en el que que pide “a la autoridad sanitaria no publicar un semáforo … donde la opinión de cada estado no sea coincidente, para eso fue convocada esta reunión y que de aquí al jueves (hoy) no se vaya a reflejar el semáforo por entidad, sea platicado y no se vaya a hacer una publicación si no coincidimos …”

Así las cosas alguien miente. ¿Domínguez o López Gatell?

Pero eso es sólo una parte del aprendizaje del miércoles en la cátedra de periodismo que ofreció López Gatell.

El lunes pasado, dos columnistas de El Universal coincidieron en relatar un supuesto desencuentro entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Salud.

Con base a la versión de dos personas que asistieron a una reunión privada ocurrida un mes atrás, Carlos Loret narró que Sheinbaum preguntó en una reunión privada a López Gatell: “¿Cuándo dejarás de mentir al Presidente?”. El desencuentro se lo habría confirmado una persona más.

Por mera casualidad, en el mismo diario y en esa fecha, Roberto Rock narró el episodio, si bien con otras palabras: Sheinbaum habría preguntado a López Gatell: “¿Quién le dice la verdad al Presidente sobre el número de muertos?”

Pasaron el lunes y el martes y ninguno de los dos se dio por enterado.

Como tampoco nadie se atrevía a preguntarle, ayer el subsecretario aprovechó el “hallazgo… de la mortalidad no observable” para dar respuesta sin aludir a los columnistas, sin menionar sus nombres ni hacer referencia al medio: “hace cerca de tres semanas, recordarán que vino la doctora Sheinbaum” y que en la conferencia de prensa se habló sobre la coordinación entre la autoridad sanitaria de la Ciudad de México y la federal.

O lo que es lo mismo: no ocurrió lo que Loret y Rock narraron o Sheinbaum y López Gatell ya limaron asperezas.

Lo dicho, el subsecretario es un clon del presidente en el manejo de la información.