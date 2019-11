Lo bueno de tener a Evo en México

Afirman algunos malosos -que no lo serían tanto- que todo tiene un lado bueno, como el hecho de que Evo Morales, así sea como refugiado, esté en nuestro país. Aseguran que el ex Presidente boliviano podrá compartir sus experiencias sobre cómo lidiar con tantos problemas sociales y políticos.

Y es que el ex líder cocacolero, por si lo pensó, no llegó a ningún paraíso, sino, más bien, a una nación como cualquier otra, con innumerables pendientes. Vale decir que tan es así que no pudo ser transportado a su misterioso refugio desde el aeropuerto, como se tenía previsto en vehículos oficiales, ante la mega protesta de policías federales, y debieron hacerlo utilizando un helicóptero.

Alguien debió explicárselo al ex Presidente boliviano y hasta pedirle un consejo. Y no sólo eso, sino decirle que a pocos kilómetros de donde era recibido, o a unos cuantos pasos, cientos de campesinos bloqueaban la Cámara de Diputados en reclamo de recursos. Que en el Senado, la “guerra” era por la designación “fraudulenta” de la responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que el caso LeBarón. Que el caso Culiacán.

Como visitante distinguido de México deberá recibir, seguramente, esos y otros informes, como el de que probablemente su presencia cause comezón al otro lado del Río Bravo y no vaya a tener que improvisarse un “nos agradeces y te vas” sobre todo porque, sólo para sopesarse, su traslado de Bolivia no fue, necesariamente, “un (suculento) paseo por las nubes”.

A LOS POLICÍAS FEDERALES NO LES ALCANZA NI PARA UN ‘FORTACHÓN’

Desde mediados de julio pasado, cuando les reiteró que el Gobierno Federal no podía indemnizarlos, los policías federales “rebeldes”, que no están de acuerdo en una transferencia automática a la Guardia Nacional ni que no se les indemnice si no aceptan las otras 10 opciones, no volvieron a ver al “fortachón” Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde entonces, quien atiende a los “rebeldes” es el subsecretario Ricardo Mejía, como lo hizo este martes, cuando, por enésima vez, solicitaron la presencia de un representante del Gobierno Federal durante su protesta frente a la Terminal 1 del Aeropuerto “Benito Juárez”.

A los agentes de la puesta en transferencia Policía Federal les ha ocurrido lo que a los alcaldes que en grupo se presentaron hace tres semanas a Palacio Nacional para buscar audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que sí fueron recibidos, pero con gas pimienta.

Aunque es una gran equivocación que hayan respondido de la misma manera contra policías capitalinos, debieran entender que no tienen las mismas calificaciones que los profesores de la CNTE para llegar tan alto. Con Mejía y punto. A lo más una llamada de atención del Secretario “con ánimos” que tildó el error de agredir con gas de “provocación”. Hay niveles.

MONREAL SE HACE ‘HARA-KIRI’

A ver, a ver, se requiere de un lingüista (no un lengua larga), un doctor en Derecho, un sacerdote y un psiquiatra, ¿un “gurú”?, para entender qué carajos pasa en el Senado con la designación de la ombudsperson nacional, casi en manos de Rosario Piedra Ibarra, pues anoche tomó protesta arriba de un verdadero ring.

Ya reconocida la transa, puesto que el coordinador de los senadores de Morena puso el cascabel al gato, como lo quería la oposición, perdón, el PAN, con aquello de que pues sabrá Dios dónde quedaron dos votos, expresó, por escrito, su voluntad de poner a disposición del pleno que se repusiera el proceso de elección, pero advirtiendo: “Frente a ese ofrecimiento, mi cabeza pende de un hilo porque es una decisión propia”.

Sus compañeros de partido lo entendieron muy bien porque horas después, junto con sus aliados, ¡rechazaron su propuesta!, es decir, le pasaron la guadaña y le ensalivaron el cuello.

Si a Monreal lo venció su cargo de conciencia, a los morenistas sus ansias de revancha, esa que se traen desde siempre, pero más desde que iniciaron su proceso interno para elegir por vez primera presidente nacional del partido.

