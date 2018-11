Llorar, recurso de quienes no querían fiscal carnal

Hicieron todo lo posible para evitar que uno de Enrique Peña Nieto se perpetuara en lo que será la Fiscalía General de la República con el pretexto de que serviría para cuidar la espalda a quien pronto será ex Presidente

¿Qué harán quienes no querían un “fiscal carnal”?

Por lo pronto dejar de plañir a grito abierto y rasgarse las vestiduras.

Hicieron todo lo posible para evitar que un “carnal” (hermano) de Enrique Peña Nieto se perpetuara (9 años es una eternidad) en lo que será la Fiscalía General de la República con el pretexto de que serviría para cuidar la espalda a quien pronto será ex Presidente; sólo consiguieron que el próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, disponga de un procurador a modo, con la autonomía que él tenga a bien concederle.

Más aún, los entusiastas de la Fiscalía autónoma obtuvieron también que, desde la renuncia de Raúl Cervantes, el país se quedara sin procurador general.

Alberto Elías Beltrán no ha logrado superar su condición de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y no por él, sino porque sus pares jamás lo aceptaron como su superior; no lo hacen al día de hoy. Cada quien se maneja como le viene en gana.

No fue sano mantener a la PGR sin titular durante tanto tiempo, desde el 16 de octubre del año pasado, un mes antes de que el PRI moviera las fichas para entregar el poder político.

Pero la pregunta es ¿qué harán los promotores de la autonomía de la Fiscalía para evitar que AMLO tenga un fiscal carnal?

En diciembre de 2013, cuando el Senado se disponía a aprobar la Reforma Energética, Andrés Manuel bloqueó el inmueble de la Cámara Alta. No pudo estar al frente de su contingente porque debió ingresar al hospital por problemas cardiacos.

La misión de impedir la aprobación de la legislación recayó en su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, y Martí Batres, pero nada pudieron hacer. Incluso, el vástago del Presidente electo reconoció el fracaso de su movimiento debido a la ausencia de su padre, pero el ahora presidente de la mesa directiva del Senado presumía un triunfo que no existió alegando que en todo el país se movilizó medio millón de personas, la mitad de las que votaron por cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco.

López Obrador falló a su cita en el Senado por estar en el quirófano, pero ¿en dónde estuvieron los entusiastas de la autonomía de la PGR cuando los senadores de Morena interpretaron la autonomía de la Fiscalía en el sentido que le dé su líder?

Hay pretexto; ayer, la temperatura bajó tanto que habría sido incómodo sentarse en torno al edificio del Senado para evitar el paso de los legisladores de Morena.

Concedamos que, aun desafiando las inclemencias del tiempo y la incomodidad, habría resultado inútil por el mayoriteo moreno, como cuando el hijo de AMLO y Batres fracasaron con la Reforma Energética por la alianza PRI-PAN-PRD, pero actos como ese van construyendo los liderazgos.

Aixa bien podría decir a quienes plañen y se rasgan las vestiduras hoy lo que espetó a su hijo Boabdil al entregar la Alhambra a los Reyes católicos.