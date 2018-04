Llaman más la atención los facinerosos y (quienes pactan con ellos) que los candidatos

Tal vez sea necesario que alguien diga a los candidatos presidenciales que la Semana Santa ya pasó y que de “campaña-campaña” ya transcurrieron cuatro días.

Soy creyente de los contrastes, los opuestos y las sorpresas, y creo que un campo fértil para ese tipo de ideario es la política.

Respecto al actual proceso electoral creí inteligente, y hasta “punto subliminal bueno” para los candidatos, el no entrometerse en el ritual cristiano-católico de la Semana Santa. Y mucho menos en el triduo pascual (desde las últimas horas del Jueves Santo hasta las primeras del Domingo de Resurrección), pero en otro artículo escribí que los otros puntos, los que no se sugieren ni se aparentan, es decir, los que cada candidato sabe que debe sacar de sus propuestas y discursos, iniciarían, puntualmente, o el domingo 1 de abril o, de perdido, el 2 de abril.

Imaginé también -creo que de nada sirve mi fe en los contrastes- que Margarita Zavala haría que sus ahora contrincantes voltearan a verla desde el primer minuto del 30 marzo, pero no. Ni siquiera acudiendo al Ángel de la Independencia a medianoche.

A cuatro días de iniciada la campaña, las propuestas siguen siendo prácticamente las mismas y a la oquedad se suma, ahora, la esposa del ex Presidente de la República Felipe Calderón.

Creo que al que menos le apura un rompimiento en el “status quo” de la campaña es a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena. La tesis de los contrastes le ha funcionado durante todo el tiempo que lleva de campaña, lo 10 o 15 años.

Ha probado de todo con tal de hacerse de la “fe” de la gente. Ha sido desde “diablo” hasta “pastor”, y “mesías”. Ha convocado a acusados y a perseguidos. Ha perdonado a desleales. Ha ofrecido el perdón a los criminales.

Con el frasco, en la mano, del elixir que salvará a México de no sabemos qué ha convertido, ya, en sus devotos hasta a un buen de intelectuales y “mentes brillantes” del país.

Su juego de contrastes es fabuloso, sólo que, hasta cierto punto, con propuestas irrealizables. Parte de ellas serían posibles (siempre y cuando gane la elección) si en su gobierno se concretan algunos “puntos de quiebre” hasta hoy riesgosos porque, indudablemente, México descendería, a nivel mundial, en distintos rubros y se requerirían muchos años para ver “el rostro de la abundancia” si algo de lo que dice es factible.

Un ejemplo de que los candidatos están acalambrados es que domingo y lunes pasaron prácticamente desapercibidos, o percibidos sin cambio alguno, ya iniciada la campaña, por más que López Obrador prometa a los empresarios que tendrán más garantías que nunca.

¿Garantías de qué y cómo? No lo dice. Es su juego de contrastes.

O que José Antonio Meade vuelva a retar a debate al de Morena y a Ricardo Anaya, y despliegue una lista de promesas desde Sonora.

Del candidato del Frente ni qué decir; prometió bajar el IVA y parar “gasolinazos”, amén de insistir en que “el PRI se tiene que ir”.

Y yo que pensé que todo era por “fe, esperanza y caridad”.

Pues ayer, el Obispo de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, se contagió, ya, del famoso acercamiento que elucubró Andrés Manuel con el crimen organizado desde el año pasado cuando habló de una posible amnistía al crimen organizado.

No está de más decir que los grupos que generan la inseguridad a nivel nacional han “robado” foro y atención a los propios candidatos. El dato de ayer, sin mencionar horrendos hechos en otros aspectos de la delincuencia, fue también el saldo de nueve muertos en un enfrentamiento en Jalostotitlán, Jalisco.

Rangel no se anduvo por las ramas (al contrario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que prefirió no opinar) y hasta describió el pacto con el narco en su zona.

“Aproveché para hablar con ellos (los narcotraficantes), para pedirles que ya no hubiera más asesinatos de candidatos, y me prometieron que iban a evitar esto y que dejarían una elección libre.

“Yo me relaciono con ellos y nunca les pido ni dinero ni una posición política… Yo hablo con unos y con otros; yo sólo les pido que no asesinen, que no secuestren, y que traten bien a las gentes”.

Bueno, a partir de hoy, de 90 días de campaña ya sólo quedan 85. Quizá estén a la espera de los debates para arrastrar hasta ellos sus “acorazados”.

¿A poco no resaltan los contrastes?

