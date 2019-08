Entre sabotajes y casualidades

De no ser por las consecuencias para la economía y la confianza en la justicia, hablaríamos de tragicomedia en mucho de lo que ocurre en vísperas del primer informe de gobierno del Presidente López Obrador.

No falta razón al mandatario al calificar de sabotaje la lluvia de amparos y las consecuentes suspensiones provisionales y definitivas sobre la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la destrucción de lo que sería el NAIM, pero ¿cómo se podría calificar a la consulta que hizo al pueblo sabio para definir el futuro de las terminales aéreas de la capital de la República?

Para entender el recurso de amparo, sería conveniente que el López Obrador estudioso de la historia nacional recurriera a Mariano Otero y a Manuel Cresencio Rejón, autor éste último del proyecto de amparo a los ciudadanos “contra las providencias del gobernador o del ejecutivo…” en ocasión de la intentona de Yucatán de separarse de la Unión en protesta, curiosamente, contra el régimen centralista.

El amparo es el último recurso del ciudadano contra el autoritarismo del gobernante y será el Poder Judicial quien de la razón a uno o a otro.

No se puede negar que decidir la suerte del NAIM y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía a partir de una consulta popular fue una comedia realizada sin reglas mínimas que le confirieran legalidad.

En cambio, las suspensiones provisionales y definitivas sobre el aeropuerto de Santa Lucía son perfectamente legales a pesar de que la interposición del recurso de amparo sea parte de una estrategia de los interesados para que siga adelante la construcción del NAIM.

Si tiene fundamento el argumento toral de la corrupción para optar por Santa Lucía, habría bastado al Presidente con presentar ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes para atrapar a quienes cometieron delito.

De igual forma, una búsqueda en el Registro de la Propiedad habría bastado para exhibir a los insaciables que se apresuraron a adquirir inmuebles y predios en el perímetro de lo que sería el NAIM y exhibirlos como lo que son.

Andrés Manuel tiene una larga experiencia en materia de amparo. La violación del que protegía los derechos de los propietarios del predio “El Encino” le costó el desafuero en la Cámara de Diputados.

López Obrador puede tener razón o no en que aplicarle la ley tuvo que ver no con la legalidad y si con una conjura en su contra para impedirle competir contra Felipe Calderón en las elecciones de 2006 por la Presidencia, pero no puede negar que dio oportunidad a sus enemigos para llevarlo a la Cámara de Diputados y desaforarlo.

Hoy como Presidente no puede repetir aquella amarga experiencia. Está obligado a respetar las suspensiones provisionales y definitivas aún y cuando retrasen sus planes en materia de aeropuertos.

Por el otro lado, a pesar de las evidencias de que “la estafa maestra” fue un instrumento de desviación multimillonario del erario que Rosario Robles llevó de Sedesol a Sedatu, con no sabemos aún qué fines (provecho personal o uso en campañas electorales), no deja de escandalizar lo ocurrido en torno a la determinación que la mantiene en prisión para que no huya en lo que se le somete a proceso.

Es de sobra conocido que por una de esas casualidades que suelen darse en el Poder Judicial de la Federación, el juez de control que decidió encerrar a Rosario con un pretexto baladí, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es casualmente sobrino de Dolores Padierna, quien por mera casualidad es esposa de René Bejarano, el ex coordinador de campaña y ex secretario particular del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, al que de forma casual lo filmó Carlos Ahumada mientras por pura casualidad le daba fajos de billetes, y que éste, por una de esas causalidades casuales que llegan a darse, el viernes fue detenido enArgentina a petición de la Fiscalía General de la República que por pura causalidad lo persigue por defraudar al fisco mexicano en 2016.