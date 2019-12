Alejandro Gutiérrez en libertad y su caso, sobreseido

Conviene preguntarse ¿por qué con información falsa se revivió un caso contra Manlio Fabio Beltrones, ocasionando que el Presidente López Obrador incurriera en error al afirmar que el ex Presidente del PRI se ha amparado por segunda ocasión.

El miércoles 12, el periódico Reforma revivió una noticia vieja. “Indagan a Manlio”, fue la cabeza principal de su primera página. Aquí dije que la nota era falsa pues hacía creer a los lectores que Beltrones Rivera era investigado en la actualidad cuando la información se refería a un amparo “buscador” del 23 de julio.

Además, señalé algunas inexactitudes en la información: el ex secretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez, la figura central del caso, no está en prisión domiciliaria, sino en libertad, y además no está sujeto a un proceso de peculado.

El miércoles, el ex secretario general adjunto del PRI respondió por carta a Reforma; este sábadopublicó un extracto en su página 3.

La carta de Gutiérrez confirma lo que publiqué aquí el miércoles por la mañana, mucho antes que sin mayor información sobre el tema, el Presidente López Obrador añadiera en su conferencia matutina otra falsedad: que Beltrones se amparó por segunda ocasión.

Esto dijo Andrés Manuel: “Es por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra (César) Duarte, lo que viene de ese tema, eso es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica … creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, las personas”.

Falso, Beltrones solo recurrió al amparo de la justicia federal el 23 de julio pasado para saber si existía alguna orden de aprehensión en su contra. No ha solicitado otro amparo.

En su carta, Gutiérrez reconoce que se siguió un juicio oral en su contra, en el que se dictó una sentencia por el supuesto desvío de fondos públicos.

Puntualiza que el reportero que sorprendió a Reforma, “convenientemente” olvidó que “dicha determinación se trata de decisión dividida; que existió un extenso voto particular en el que se advirtieron múltiples irregularidades en el caso, entre ellas, que no existen pruebas aptas, suficientes y legales que acrediten que el suscrito tuviera alguna intervención en los hechos que se le atribuyen”.

La resolución, argumenta, fue impugnada y el recurso se encuentra en trámite, “lo que implica que el sentido de la misma puede cambiar”.

En el siguiente punto de su misiva, Gutiérrez confirma lo dicho aquí: ”contrario a lo que se afirma en la nota, el suscrito no se encuentra en arraigo domiciliario”.

Además, refiere que la “investigación por el supuesto desvió de los `250 millones´ de pesos… estuvo en manos de la Fiscalía General de Chihuahua durante meses; pese a lo cual, no pudieron enviar a la Fiscalía General de la República un solo dato de prueba que permitiera advertir que el suscrito intervino en el hecho investigado”.

Al señalar la consecuencia de esto, Gutiérrez confirmó otra afirmación que hice aquí el 12 de diciembre: “es por ello que se decretó el sobreseimiento de la causa penal …. Debido a que no existieron pruebas que le permitiera a la FGR llevar a juicio el asunto”.

¿Por qué involucrar a Manlio Fabio Beltrones a partir de falsedades orillando al Presidente a caer en error?