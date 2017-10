Lisbeth Hernández Lecona con nueva encomienda

Muy contenta se le ve a la senadora por Morelos Lisbeth Hernández Lecona por su nueva responsabilidad al interior del PRI luego de que el Consejo Político de su partido la designara como su contralora general. Sin duda, hará muy buena mancuerna con el secretario de Finanzas del tricolor Luis Vega Aguilar ya que juntos deberán garantizar el control, la vigilancia y el apego a la legalidad en el manejo de los recursos administrativos y financieros del partido. Entre otras atribuciones Hernández Lecona tendrá la facultad de turnar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aquellos casos en los que existan elementos que indiquen actos u omisiones que contravengan la normatividad vigente, a fin de que emita la resolución procedente y en los casos que impliquen responsabilidad penal o civil, deberá instar a la Secretaría Jurídica y a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que ejerzan las acciones pertinentes, o formulen las querellas o denuncias ante el Ministerio Público a que hubiere lugar. Desde aquí le enviamos una felicitación.

TURNO DE MEADE EN EL SENADO

En el Senado continuó la pasarela de presidenciables y ahora tocó el turno de José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, quien declaró que el proceso de reconstrucción de los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, se hará con una arquitectura fiscal responsable y previsora. Al comparecer ante el pleno del Senado como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el titular de Hacienda hizo un sentido reconocimiento a todos los voluntarios que el día de la emergencia, salieron a las calles a ofrecer ayuda a quien lo necesitaba. Precisó que aún se trabaja en la fase de emergencia y paralelamente en el proceso de reconstrucción. Comentó que hasta ahora del Fondo de Contingencia se han utilizado aproximadamente 2 mil millones de pesos, para paliar la emergencia por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados y los fenómenos hidrometeorológicos. Adelantó que la banca de desarrollo otorgará créditos por 6 mil 500 millones de pesos, para enfrentar esta situación. Lo que llamó atención durante su comparecencia fue su revelación, y es que Meade confesó que en el año 2012 votó por el Presidente Peña Nieto, a pesar de que era secretario de Estado en la administración de Felipe Calderón. Su respuesta arrancó los aplausos de la bancada del PRI que encabeza Emilio Gamboa y del PVEM a cargo de Carlos Puente. La respuesta se dio tras el cuestionamiento del senador del Partido del Trabajo, Zoé Robledo Aburto: “Pero, mucho se ha especulado sobre su aparición en la boleta electoral del año que entra en la contienda presidencial. Su trayectoria va estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso, me parece que sería muy interesante saber, señor secretario ¿usted por quién votó en la elección del 2012?”, mencionó.

PAN, MÁS QUE UNA SOLA PERSONA

Con tranquilidad, o por lo menos eso aparenta, Fernando Herrera Ávila, coordinador del PAN en el Senado, minimizó el registro de Margarita Zavala como candidata independiente a la Presidencia de la República. El legislador por Aguascalientes, aseveró que el registro de Zavala de Calderón es el de una candidata más, que no le quita el sueño a Acción Nacional porque este partido, dijo, es más que una sola persona. “En el PAN la institución es más fuerte que cualquier individualidad por muy respetada y muy estimada que pueda ser”, indicó, pero a quien no le perdona su “traición” es al presidente del Senado, Ernesto Cordero, al considerar que debería ser expulsado del PAN por expresar su abierto apoyo a Margarita Zavala, la cual, recalcó, ya no pertenece al partido.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como siempre la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo lucha desde su trinchera legislativa por defender y proteger a los grupos vulnerables del país y en esta ocasión presentó una iniciativa que tiene como objetivo evitar que se condicionen, limiten o restrinjan las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso laborales a los adultos mayores. La legisladora del PRI, también planteó establecer la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. Y es que la legisladora por el estado de Sinaloa detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, de cada 10 personas adultas mayores, cuatro tienen dificultad para encontrar o ser contratados en algún trabajo si son mayores a 35 años.

