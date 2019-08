Ley del hielo a Batres en la bancada de Morena; AMLO, por evitar otro ‘chuchinero’ en Asamblea; peligra reelección de Porfirio

De indignado pasó a apestado Martí Batres Guadarrama en el grupo parlamentario de Morena en el Senado. El presidente saliente de la Mesa Directiva sintió lo gélido en un evento plástico donde se ausentaron legisladores de Ricardo Monreal Ávila.

…

Sus compañeros de bancada casi no le dirigen la palabra y ponen distancia; eso sí, recibió el apoyo de su homólogo de enfrente, Porfirio Muñoz Ledo, que también va por la ruta de la reelección en San Lázaro y ve el peligro inminente de repetir la faena de Martí. El también ex presidente del PRI y ex Secretario del Trabajo de Luis Echeverría Álvarez acusó al ex gobernador de Zacatecas de golpista.

…

La tensión en Morena, donde la presidenta, Yeidckol Polevnsky, tomó partido por el ala radical, llegó hasta Palacio Nacional, donde Andrés Manuel López Obrador tuvo que advertir sobre fraudes y mapachadas en la renovación de la dirigencia el 20 de noviembre.

…

El problema es que entre uno y otro padrón hay “extraviados” más de millón 300 mil registros, y esa rasurada es motivo de enfrentamientos que llevarán a una auditoría del padrón para llegar a un proceso aparentemente confiable.

…

La historia de los “chuchineros” electorales en el PRD, antecedente de Morena, juega en contra de todos los actores y no hay confianza entre los aspirantes Bertha Luján Uranga, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Rojas Díaz Durán y la propia Polevnsky.

…

En las horas de la elección se pondrá a prueba el liderazgo de López Obrador como el principal árbitro que ponga orden. Por lo pronto, el Presidente confirmó que no asistirá a la Tercera Asamblea Nacional morenista y solamente enviará un mensaje escrito.

ENFURECE AMLO; INE RESPONDE: 19 MIL ‘SERVIDORES’ NO PODRÁN CONTAR SUS ‘MILAGROS’ NI PORTAR SU NOMBRE

Cachetada con guante blanco. Consejeros del Instituto Nacional Electoral respondieron al ataque de Andrés Manuel López Obrador con una sencilla reflexión: “Si estuviéramos de florero no habría elecciones limpias ni democráticas, y no hubiera asumido el cargo de Presidente”. ¡Seco..!

…

Se repite la estrategia contra los organismos autónomos. La constante batería de la Cuarta Transformación contra la independencia del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora contra el INE de Lorenzo Córdova Vianello es una guerra del que más aguante.

…

Es evidente la bribonada de Morena al tratar de debilitar al INE rumbo al 2021, debilitarlo con fuego desde Palacio Nacional porque el Instituto ordenó a la Secretaría de Bienestar de Maria Luisa Albores cambiar los chalecos que utilizan 19 mil Servidores de la Nación que portaban el nombre ¡de López Obrador..! Hágame usted el fabrón cabor.

…

El narcisismo presidencial con fines electorales es brutal, ya que estos “Servidores” hablaban del Presidente en las visitas domiciliarias y lo promueven en redes sociales.

…

Como siempre, López Obrador aseguró que el INE no cuestionó a otros gobiernos y calificó al organismo de “florero”, sin embargo, los consejeros le recordaron que el organismo atiende las denuncias de los partidos; no actúa por decisión propia.

…

Oootra mentira para la contabilidad del New York Times, ya que en el 2015, ante una queja de Morena por la entrega de televisores, el INE ordenó al Gobierno federal modificar la leyenda y los colores.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos