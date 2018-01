Financial Times falló con Brasil en 2010; ganó España copa ¿y con Meade?

FINANCIAL TIMES FALLÓ EN EL 2010; DIO TRIUNFO A BRASIL EN FUTBOL; GANÓ ESPAÑA

Hasta al más optimista del círculo rojo de Enrique Ochoa Reza se le borró la sonrisa al enterarse de que el Financial Times predijo el triunfo de Brasil en la copa mundial de futbol Sudáfrica 2010 y ni siquiera quedó entre los cuatro finalistas.

…

El periódico londinense predijo, en un artículo firmado por Jude Webber ,que el candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, podría ser imparable y ganar la elección presidencial del 2018, sin embargo, el yerro del rotativo a dos semanas de la Copa del Mundo falló de todas, todas, ya que el ganador fue España, el subcampeón los Países Bajos, tercer lugar Alemania y el cuarto Uruguay, así que el equipo carioca ni figuró en el podio.

SUPREMA CORTE MANDARÍA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DESPUÉS DE ELECCIONES

La bola ensalivada del Ejecutivo al Poder Judicial que pasó por la zona de strike con traje de camuflaje militar, podría dormir el sueño de los justos en la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar hasta después del electoral 1 de julio.

…

En la Corte se habla de la necesidad de varios cambios en la Ley de Seguridad Interior, y las presiones de Segob de Miguel Osorio Chong, de Los Pinos, de la Sedena de Salvador Cienfuegos y de la Marina de Vidal Soberón, NO marcarán la agenda judicial.

…

Entre los puntos más cuestionados están los confusos e imprecisos ´motivos’ para activar el protocolo de seguridad a petición de la autoridad local, y el delicado tema de transparencia, que ya lo había señalado el INAI de Francisco Javier Acuña y la CNDH de Luis Raúl González Pérez.

…

El hecho de reservar a discreción la información sobre la intervención militar en operativos o en acciones civiles, preocupa de sobremanera a los ministros, aun cuando hay posiciones de un par de togados, de once, para dar un fallo a la brevedad. Uno de ellos ex embajador de Enrique Peña Nieto y ex funcionario de Felipe Calderón Hinojosa en el tema de justicia.

…

Y aun cuando la papa caliente trae jiribilla política en el calendario electoral, las prisas de Los Pinos, de las Fuerzas Armadas y del Congreso NO son las de la Suprema Corte, ya que esas ‘prisas’ caminaron con lentitud durante años mientras la inseguridad crecía como adolescente.

…

Así que si el Ejecutivo espera a la Corte para activar los protocolos de la Ley de Seguridad Interior, muy probablemente termine el sexenio antes de algún fallo.

ALEJANDRAS EN LOS ALAMBRES DE ADVERSARIOS DE PEPE MEADE

Nada más faltaba Alejandra Lagunes Soto Ruiz en el equipo de José Meade Kuribreña para cerrar la pinza con Alejandra Sota Mirafuentes de recolección dudosa de información de sus contrincantes, principalmente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés.

…

Por la esposa del secretario del Medio Ambiente Rafael Pacchiano Alamán pasó la adquisición del sistema de escuchas Pegasus, y todo lo relacionado con la adquisición de todo tipo de software.

…

Ahora la estrategia digital del PRI de Enrique Ochoa Reza de nuevo pasará por Lagunes, y aseguran los Illuminati que el primer brinco lo dio por el mal tino del tuit de un reconocido periodista con la fotografía de Juana Cuevas, esposa de Meade, “de compras para la cena de fin de año”.

…

Lo cierto es que tanto el equipo de “Ya saben quién”, como la alianza Por México al Frente deben esperar toooda la fuerza del aparato con una estrategia digital sin precedentes, un asesor de primera: Genaro García Luna, y un tercer elemento como ariete ¿Margarita Zavala Gómez del Campo..? es pregunta.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos