Leonardo tampoco regresará: Segundo asesinato de universitarios en la CDMX en 8 días; Sheinbaum, lamentos

‘Locura militar’ llama Human Right Watch a Guardia Nacional en operación antimigrante; la austeridad republicana no es para Yeidckol; Alejandro Rojas pide su renuncia a Morena

Oootro mitin tendrá que organizar Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo, pero ahora en el Zócalo, con plaza llena, para que el conjuro “NO estás sola, NO estás sola, Claudia Sheinbaum”, surta efecto, porque el de la Gustavo A. Madero nomás no funcionó.

…

Dos días después del espaldarazo apareció el joven Leonardo Avendaño muerto por tortura y asfixia, 48 horas después de que los estudiantes de la Universidad del Pedregal hicieran un video-denuncia sobre la inseguridad en la CDMX; a partir del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, otro universitario aparece muerto por tortura y asfixia.

…

Ante la impotencia e incompetencia de la autoridad ministerial, la Procuradora Ernestina Godoy repetía, una y otra vez, que el asesinato de Leonardo, estudiante de maestría de la Universidad Intercontinental, “no fue secuestro”, sin embargo, los familiares denunciaron un infierno burocrático y malos tratos de la autoridad en la denuncia.

…

Al joven lo levantaron el martes, a las 11 de la noche, y el cuerpo sin vida apareció el miércoles. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum dijo lamentar la muerte de Leonardo, sin embargo, aún no se ve algún volantazo que mueva la estructura de seguridad pública capitalina.

…

Este jueves por la mañana, Sheinbaum se reunió con el rector de la U. del Pedregal, Armando Martínez Gómez, con el propósito de elaborar un programa operativo para que los jóvenes se sientan seguros en la capital de la República.

…

Por la tarde, la Conferencia del Episcopado Mexicano de Rogelio Cabrera López publicó un comunicado donde califica de “verdadero calvario la inseguridad del país… a la que no se le ve fin”. Firmado por Alfonso Miranda Guardiola, da las condolencias a la Universidad Intercontinental por Leonardo, pero se olvida de la Universidad del Pedregal de Armando Martínez; solamente menciona el nombre de Norberto Ronquillo. ¡Para que vean que también en la curia de la Iglesia católica hay discriminación..!

‘LOCURA MILITAR’ LLAMA HUMAN RIGHT WATCH A GUARDIA NACIONAL EN OPERACIÓN ANTIMIGRANTE

Después de la barrida de Porfirio Muñoz Ledo a la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador y el nocaut, del miércoles, a la “defensora” Dolores Padierna Luna en San Lázaro, ahora, Human Right Watch (HRW) califica de locura la militarización de la frontera sur.

…

Y es que el muro castrense en el Suchiate tiene remarcado el verde olivo aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, lo quieran ocultar.

…

En voz de HRW: “La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: Desplegar una fuerza esencialmente militar ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos”

…

Durísima la sentencia de la organización defensora de los derechos humanos, que antes de diseñar el perfil del mando de la Guardia Nacional insistió en rechazar a cualquier militar.

…

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un video a López Obrador con el mismo rechazo, igual que la CNDH de Luis Raúl González Pérez, recién desairada por el presidente después de 19 años en que el Ejecutivo recibía en mano el Informe Anual.

LA AUSTERIDAD REPUBLICANA NO ES PARA YEIDCKOL; ALEJANDRO ROJAS PIDE SU RENUNCIA A MORENA

Más de 400 mil pesos se gastó la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en un vuelo privado en mayo para hacer campaña en Tamaulipas ¡y así el partido perdió 3 millones de votos! y en el estado de Francisco García Cabeza de Vaca ganó solamente un distrito.

…

Seguramente los quintos no los sacó del partido, aunque Alejandro Rojas Díaz-Durán dice que probablemente sí, pero eso NO la exime del Tribunal Moral de Andrés Manuel López Obrador, que viaja en democráticos vuelos comerciales.

…

En realidad, la austeridad republicana nunca se les ha dado a los chavistas, y Yeidckol es más chavista que obradorista, por ejemplo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no suelta el avión presidencial ni aunque se lo pida un pajarito.

…

Mientras tanto, Rojas Díaz-Durán pide la renuncia de Polevnsky por incongruente con la Cuarta Transformación, en una grilla donde se ve muy clara la mano de Ricardo Monreal Ávila.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos