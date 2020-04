Lavando dinero y finanzas para la mafia

NO SÉ A QUIÉN LE QUIEREN VER LA CARA, PERO NOS DICEN QUE EN MARZO, “EXTRANJEROS,” SACARON DEL PAÍS 166 MIL MILLONES…

Y seguramente los regios están muy atentos porque en la pandemia y el abandono de muchas zonas, osos, coyotes, jabalís y dicen que hasta algunos bueyes de Palacio salen a recorrer las calles…y el terror, en Monterrey, ya escasean las cervezas y aumenta el calor…

PUES ESO DE QUE NO PASA NADA Y DE QUE TODO ESTÁ BIEN ES PARA CALMAR LOS ÁNIMOS Y SERENAR LAS PASIONES, LA VERDAD ES QUE DEBERÍAN REPARTIR ADEMÁS DE MASCARILLAS Y UNIFORMES ALGUNOS PREPARADOS DE TILA, QUE DICEN LAS VIEJITAS SIRVEN PARA CALMAR LOS NERVIOS.

Creo que todos estamos atentos a que la situación es más que grave a pesar de que nos quieran serenar y es lógico, si además de los problemas el gobierno y los políticos tienen que calmar a la raza, pues el trabajo es agobiante, pero si tenemos problemas serios de seguridad, de violencia, de vigencia del narcotráfico en todo el país y una crisis económica que linda y afecta a todos los grupos sociales y hay falta de recursos y préstamos adecuados para salvar a los jodidos de la clase media y a las pequeñas industrias y changarros pues ahora tendremos lo que son los “préstamos de emergencia en la banca del narcotráfico” y en esta forma no creo que tengamos capacidad para evitar que los famosos préstamos de GOTA A GOTA, ofertados por la mafia colombiana y que opera en forma “normal” en los mercados de abastos y en muchos centros con inversiones inmobiliarias, se está logrando, por esos grupos y su gran capacidad en el “blanqueo de dinero,” es decir, dinero sucio convertido en dinero legal, y con ello, la capacidad de esos grupos y mafias para implantarse en forma legal en muchas partes del país, con lo que podríamos esperar que el sector financiero y empresarial del país se vea infectado por esos grupos mafiosos y sean parte legal de sus organizaciones y que. con este canal, por contar con recursos frescos y abundantes no detectados, puedan ejercer una fuerte presión en la política, seleccionando sectores y zonas de “inversión” en políticos y organizaciones sociales o políticas en el país, y si en muchos sitios tenemos el conflicto generando por la NARCOPOLÍTICA, ahora sí tendríamos que tener mucho cuidado en la investigación de los fondos “legales” que ingresan en los flujos de inversión o gasto en la política.

Todos sabemos que el narcotráfico, el tráfico de armas, mercancías, gentes, se sostienen en flotación en el mundo por medio de los enormes flujos de dinero y recursos financieros de los grupos que operan este mercado, también tenemos que entender que la lucha se genera, ahora, no solamente en el control de los territorios que es una confrontación de los grupos mafiosos nacionales ligados a esos grupos mafiosos internacionales especiales en el tráfico y comercialización de armas, gentes, mercancías y drogas, por ello, ahora, se nota ya en México la participación real de la mafia israelita como lo hemos visto incluso en asesinatos escandalosos por los controles de capital, la mafia Rusa que también opera, los grupos mafiosos Italianos, coreanos y Japoneses, y todo esto obliga a un cambio de estrategias y de canales de inversión en el mundo financiero, inmobiliario, comercial y político en todo el país. Las mafias ya no quieren confrontarse violentistamente, solamente lo hacen con fines de distracción para que los grupos especiales del gobierno se muevan en determinados sentidos, son maniobras de distracción, mientras pasan los recursos o los flujos de drogas, mercancías, armas o gentes.

Tenemos a la UIF, dirigida por Santiago Nieto, que ha demostrado una enorme capacidad de acción y respuesta inmediata cuando se trata de investigar los recursos de particulares, grupos o políticos, pero la realidad es que no se ha infiltrado seriamente a los flujos de “lavado y limpieza de enormes flujos de dinero que ingresan al país por medio de las mafias y se convierten en inversiones legales como las que se hacen, sobre todo, en el comercio, finanzas y las de inversiones inmobiliarias y préstamos comerciales, empresariales y políticos para ingresar a los grupos empresariales y políticos sin ningún problema ni conflicto. Así, con mecanismos de préstamos mafiosos, esos grupos están en los mejores momentos porque las necesidades y las angustian de muchos micro y medianos empresarios y constructores, requiere de flujos de dinero y los que lo hacen de inmediato y sin mayor papeleo son esos grupos mafiosos en sus sistemas actuales, por esa razón, cuando los empresarios y pequeños y medianos empresarios y comerciantes o inversores inmobiliarios ya no puedan pagar los crédito, porque la economía no se reactivará de inmediato, se quedaran con las propiedades en una forma legal, lo que les permitirá incorporarse a los grupos empresariales, financieros o políticos, y es más, ahora, ya no necesitan como antes los apoyos bancarios y de grandes empresarios que les ayudaban al “lavado de dinero” a cambio de mantener ellos los flujos de dinero y ser sus “administradores”, con este nuevo sistema ellos pueden “liberarse” de los financieros, empresarios y políticos que les apoyaban al banqueo y administración de sus recursos, ahora, las mafias internacionales y nacionales podrán operar sus recursos “lavados” y legalizados en los grupos y empresas creadas para ello , y veremos a muchos más “lavadores de cuello blando” que no solamente controlarán por sus recursos muchos sectores empresariales, comerciales e industriales y grupos sociales y políticos, con los que la correlación de fuerzas en el país sufrirá un enorme cambio y sacudidas jamás vistas en México. Así que ahora efectivamente se podrá terminar con el neoliberalismo, pero no se puede contener a los nuevos participantes internacionales y nacionales que se reincorporan, en la legalidad empresarial sin problemas de mediano y largo plazo, ya que tienen las condiciones para hacerlo y los canales y tiempos para realizar esos cambios…entramos en la globalización financiera del crimen organizado.