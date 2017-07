Las indecisiones de Mancera

Suma de aciertos y desaciertos de jefe de Gobierno no satisface a habitantes de la Ciudad de México

¿Cuál será la estrategia política que está utilizando el actual jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa?, en la ruta que utilizará o está esgrimiendo en su innegable, pero cada vez más lejana aspiración para contender por la Presidencia de la República, en el ya cercano escenario electoral del 2018.

Una táctica que no se aprecia en su accionar, no se identifica en lo mediático, no se palpa en lo político, apreciándose un electorado ajeno al personaje, en una contienda que se pronostica como la más competida en el México moderno democrático.

Una disputa ciudadana, donde el principal receptor de las izquierdas representativas de las que él, forma parte; Andrés Manuel López Obrador, les lleva lustros de distancia en campaña, contando además para estos efectos con su propio partido político (Morena), instrumento político con el que se ha apropiado del escenario público, lo que le ha permitido captar miles de militantes y otros tantos sectores de la sociedad, reduciéndole sus aspiraciones bajo esta plataforma ideológica en la que cohabita.

En otra esquina del cuadrilátero electoral, los aspirantes de Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala Gómez del Campo, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya Cortés, los primeros en plena campaña, y el último apuntándose no lejos de sus contendientes para no ceder distancia, se hacen presentes con otros militantes, apuntándose en la competencia que definirá su representante, en una disputa de pronóstico reservado.

Dentro del mismo campo de batalla en éste proceso de selección, bajo un escenario expectante, el Revolucionario Institucional (PRI), con un amplio abanico de personajes con aspiraciones más que legítimas, destacan: Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Aurelio Nuño Mayer, José Antonio Meade Kuribreña, Eruviel Ávila Villegas, Manlio Fabio Beltrones Rivera y José Narro Robles como los más convocados, así como, disidentes que no cuentan con la bendición oficial como Ivonne Ortega Pacheco; todos, menos la discrepancia, guardan la disciplina que siempre le ha caracterizado a esta agrupación, en espera del ansiado arranque, aunque cada día pierden terreno ante los madrugadores.

CIERTA ACEPTACIÓN

Con una trayectoria limitada a instancias jurídicas y la academia, un aspirante a médico que terminó con un doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respaldo académico y su no menos eficiencia y disciplina en su actuar, le abrieron las puertas de la política de alto vuelo en un espacio de tiempo relativamente corto, inesperado para los políticos de carrera, con el asombro optimista para él, en una trayectoria corta, eficaz, con mucho apego a la fortuna que no destino.

Un camino dentro del ámbito jurídico que lo incorporó en los gobiernos capitalinos de López Obrador, y, a la sombra y tutela de Marcelo Ebrard Casaubón, ya que carecía de antecedentes partidistas.

Mentores y tutores que a la postre han resultado su mayor estigma, ya que, en suma de comparaciones, siempre le han sido desfavorables en todos los ámbitos donde los quieran equiparar.

Con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que nunca se ha querido afiliar, arriba a la jefatura de Gobierno capitalino en el año de 2012 , con una votación ciudadana nunca antes apreciada, al obtener 66.56 por ciento de la votación total, acaparando 3´031,156 votos, superando por la captación electoral a sus antecesores jefes de Gobierno del Distrito Federal que han surgido vía procesos electorales tales como: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón, dejando de manifiesto su filosofía política desde su toma de protesta: “Decidir juntos no fue una estrategia de campaña, es mi convicción y por tanto, será fundamental en mi forma de gobernar”, recalcando su actuar político: “Mandatario no es el que manda, sino el que obedece el mandato del pueblo”, dejando de manifiesto que no fue un candidato cercano a las organizaciones civiles, sino un político que aprendió que los acuerdos se hacen en el bando del poder.

ASPIRANTE PRESIDENCIAL

Con cuánta sabiduría se expresó en su tiempo el ex presidente estadounidense John F. Kennedy, con valor actual para el aspirante presidencial declarado Miguel Ángel Mancera: “El cambio, es la ley de la vida, cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”.

Y el extravío del futuro es el que le recrimina el senador ex perredista y ahora flamante militante de Morena Miguel Barbosa Huerta, que lo señala acremente: “Miguel Ángel Mancera no será candidato presidencial, ni de mayoría ni independiente por indeciso”.

Barbosa Huerta, que en algún tiempo simpatizó y se pronunció a favor de la candidatura presidencial a favor del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, antes de su conversión morenista, acusa que: “Nadie entiende su proyecto presidencial de cara a las elecciones de 2018. Mancera tiene una confusión sobre cuál es la ruta en la que tiene que caminar hacia el 2018. Yo lo veo en su asiento de jefe de Gobierno hasta el día que concluya su periodo, no lo veo de candidato a nada, porque él ha caminado con esa indefinición y cada vez que elabora ideas, son ideas que nadie entiende”.

En apego a ésta realidad, resalta la arenga de la escritora Jasmine Gillman: “No esperes por el momento preciso, empieza ahora, hazlo ahora. Si esperas por el momento adecuado, nunca dejarás de esperar”.

Y contrario a esa espera, el PRD, partido que lo ha cobijado en su trayectoria política a través de su lideresa nacional Alejandra Barrales Magdaleno, promueve como un vestigio importante de su legado al frente del Sol Azteca el Frente Amplio Democrático en busca de coaliciones que le garanticen la sobrevivencia a ese partido y a sus líderes de mando.

Asociación enfocada principalmente con las izquierdas y el PAN, donde indudablemente la estampa de Mancera no figura para encabezar esta representación, convirtiéndose en víctima de un entramado político que nace por subsistencia, ante la carencia de una plataforma electoral que no ha terminado por construir.

TRAMPOLÍN POLÍTICO

Característico de su sapiencia política, José López Portillo inculcaba a sus allegados como fuente de inspiración, transmitiéndoles: “Crear y creer necesitan ir de la mano”. Y desde 2015 Miguel Ángel Mancera ha utilizado como trampolín político su escasa creación en una administración de exiguos proyectos relumbrantes, a los que nos tenían acostumbrados sus antecesores, destacando “Médico en tu casa”, que ha trascendido a nivel nacional e internacional, además de tomar como bandera desde el 2014 la batalla interminable por la adecuación digna del salario mínimo.

Atrás quedaron los logros que le otorgó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por su labor en la protección a los niños capitalinos; la distinción que le hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al reconocer a la ciudad capital como la Segunda Ciudad Verde y Sustentable de América Latina; el premio obtenido como la Ciudad del Aprendizaje 2015 otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Obras y hechos que tienden al olvido, quedando más presente en el imaginario de los capitalinos el aumento del boleto del Metro, el fallido y distorsionador programa ambiental “doble no circula”, y, para los militantes perredistas, la pérdida de importantes bastiones de elección popular en la ciudad que les arrebató Morena, haciéndolo principal culpable del debilitamiento de este bastión importante en materia electoral y de posicionamiento político.

Suma de aciertos y desaciertos que no satisface a los capitalinos, ya que se sigue padeciendo el incremento de la violencia, los problemas de contaminación y las deficiencias policiacas que han desgastado la figura política de Mancera, donde ha comprendido que la fama política es un juego de espejos deformantes, y que hoy, sin la aceptación popular que le precedió al tomar posesión como gobernante de la capital, sin partido político que lo arrope y lo proyecte por su indecisión de acreditarse, sin equipo de trabajo suficiente y diestro para las lides políticas que se avecinan, su capital político se está reduciendo, limitando y extinguiéndose para competir.

ÚLTIMA LLAMADA

Concentrándose actualmente y como último esfuerzo para reposicionarse, se prodiga en el accionar que pudiera obtener como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de la que ya le salieron detractores por el programa que implementa en el Estado de Guerrero, con la llamada “Fuerza Conago”.

Aunque se esbozan intentos por reencausarlo de parte de su reducido grupo de adherentes como la corriente Vanguardia Progresista, así como, militantes del PRD que lo proponen como candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, su figura política difícilmente encabezaría esta hipotética alianza, ya que existen representantes mejor posicionados, principalmente del PAN, que, de inicio, descartan su designación.

Por otra parte, su capital político no necesariamente le daría para generar una candidatura independiente respecto a otros candidatos, y en las futuras alianzas que se cocinan, su figura no alcanza para encabezar un movimiento, restándole aportar para un frente que le pueda garantizar su continuidad en puesto de alto rango.

A Miguel Ángel Mancera sería conveniente recordarle la alocución de Indira Gandhi: “No se puede ser prisionero de la indecisión, porque en ella, todas las puertas permanecen abiertas”, pero para que se quiere tantas puertas abiertas, si no hay decisión para incursionar en alguna.