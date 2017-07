Las generaciones y los sexenios

El tiempo nunca es neutral y siempre corre a favor o en contra. Nunca se adelanta ni se retrasa porque es infalible. Nunca requiere de energía porque es autónomo. Nunca necesita auxilio porque es independiente. Nunca perece porque es eterno. El tiempo, en todo sentido, es el sistema perfecto.

En la alta política, el tiempo es una de las materias primas esenciales. Se ha dicho que toda gran obra política se forma de paciencia y tiempo. Ello es cierto y recurro a dos ejemplos que están a nuestro alcance cotidiano. Uno de ellos es cualitativo, mientras que el otro brinda la objetividad cuantitativa.

México ha realizado importantes reformas, impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se les ha bautizado como “reformas estructurales” y casi todos coinciden en que la más trascendente es la que tiene que ver con la escuela. A primera vista pareciera que lo que se pretende es tener mejores maestros, pero vista en su horizonte se advertiría que lo que se espera es tener mejores mexicanos. En lo inmediato esta es tan sólo una reforma escolar, pero en el fondo puede ser el inicio de una verdadera reforma educativa.

Sus frutos, que esperamos los haya, se podrán sopesar dentro de 30 años. Más de una generación. Cinco sexenios. Es más una reforma para nuestros nietos que para nuestros hijos.

En mi segundo ejemplo advertimos que varias reformas se encaminan a ponernos en la vía de un mayor y mejor desarrollo. Remitir la pobreza en la que están sumergidos entre 40 y 60 millones de mexicanos, según la cuenta de cada quién. Para nuestro ejercicio, dejemos en 50 millones a los que rescatar por la vía de un empleo por familia de cuatro miembros nos obliga a crear más de 12 millones de empleos, los que la poderosísima economía de Estados Unidos se tardaría como 12 años, sosteniendo ese ritmo tan ilusorio. Tres mandatos presidenciales estadounidenses sin interrupción alguna. En México estamos creando 600 mil empleos al año, lo que nos llevará a esperar 20 años, o tres sexenios, para resolver el problema.

Estas reflexiones parecen guasas léperas, pero no lo son; lo que pretenden es la aceptación de que las grandes transformaciones políticas nunca son inmediatas, so pena de ser fugaces.

La historia nos sirve de testigo. A Europa le llevó 300 años la creación de su navío de desarrollo, tan sólo si lo contamos desde el inicio del Renacimiento hasta el principio de la industrialización. Lo estoy dejando “barato” al no contar lo que pasó antes del siglo XVI ni después del siglo XIX.

Hay dos excepciones que me impresionan por su velocidad y a quienes les costó nada más 100 años. Una es Alemania, contando desde el Zollverein, en el primer tercio del XIX, hasta el nefasto ascenso del fugaz Tercer Reich, en el primer tercio del XX. La otra es Estados Unidos, contado desde el nacimiento de la nación en la Convención de Filadelfia hasta la verdadera integración territorial de la Unión, después de la Guerra de Secesión.

Sin embargo, vayamos más atrás y veremos tanto la vertiginosidad de los aztecas, que tan sólo gastaron 100 años desde la Triple Alianza hasta la consolidación del Imperio, como la paciencia de los romanos con sus casi 700 años, desde el rapto de las sabinas hasta la conquista de Galia. Total, en ambos casos, paciencia y tiempo para pasar de nómadas arrimados a emperadores absolutos.

En lo que concierne a conquistas políticas, y ya no sólo territoriales, pensemos que las prerrogativas de la Revolución Francesa tuvieron que pasar por la Convención, la Asamblea, el Terror, el Directorio, el Consulado, el Imperio y, de nueva cuenta, la reyecía antes de brindar sus frutos políticos en Francia. Cien años a partir de La Bastilla.

Creo mucho en el factor de los tiempos tanto en lo colectivo como en lo individual. Por ejemplo, en cierta ocasión pronuncié un discurso que fue muy bien recibido por el auditorio y por la opinión pública. Yo quedé muy satisfecho y al regresar, por la noche, a casa, en el trayecto, uno de mis ayudantes quiso hacerme plática y me preguntó cuánto había tardado en preparar la pieza de esa mañana. Le contesté una babosada y le dije que como dos horas.

Volví a mi introspección y recordé algo de mi vida. Me di cuenta de la verdadera respuesta. Para preparar ese discurso me había tardado más de 30 años, desde los concursos de oratoria en la escuela secundaria hasta la tribuna del Congreso de la Unión. Me reí conmigo mismo y me dije que había sido mucho tiempo, pero que no había sido perdido.

Esa es la verdadera ecuación de los tiempos. No lo que nos tardamos, sino lo que aprovechamos, lo que acertamos y lo que logramos.

