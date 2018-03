Las cuatro patas de la mesa del poder

Son cuatro las patas que en México sostienen a la mesa del poder. Me refiero a las cuatro organizaciones – aunque quizá subsistan fragmentos importantes de una quinta, el PRI- que en nuestro país tienen verdadero alcance nacional y penetración social. La primera, sin lugar a dudas, es la Iglesia católica romana. No hay en México ciudad importante, pueblito y hasta remota ranchería en la que no esté presente, aunque su fuerza social y política real es mucho mayor en algunos estados tradicionalistas, como Guanajuato y Querétaro, que en otros más gozosos y profanos, como Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Quienquiera que tenga la oportunidad de sobrevolar en helicóptero alguna porción del territorio nacional podrá comprobar que, localidad tras localidad, el primer edificio que salta a la vista es el templo católico, con sus dos torres y su campanario. Las más notables, por su estatura y estilo barroco, datan del siglo XVIII, aunque hay muchas todavía más antiguas. A ellas acuden puntualmente, al menos todos los domingos, los fieles a confesarse, comulgar o, al menos, a elevar al cielo sus fervientes plegarias, aunque no podemos descartar que en algunas zonas con predominio indígena, los humildes feligreses, ellas de enagua y rebozo; ellos de sombrero campirano, sigan también, por si las dudas, adorando al inmemorial ídolo prehispánico celosamente enterrado bajo el altar cristiano por los albañiles y peones que levantaron aquel templo.

La segunda pata de la mesa del poder nacional son las Fuerzas Armadas. Tanto nuestro heroico Ejército Mexicano como, en algunos puntos costeros o de tierra adentro, la Marina Armada de México están presentes en ciudades, puertos y poblados a lo largo y ancho del territorio nacional. Celosos y disciplinados defensores de la patria, auxiliares eficaces en casos de desastres naturales, como terremotos y huracanes, su presencia es, en todas partes, saludada con respeto, admiración y gratitud sobre todo porque, desde la tropa hasta los mandos superiores, nuestros soldados y marinos han surgido de las entrañas mismas del pueblo y no, como en más de un país sudamericano, de las burguesías conservadoras. Por eso, nuestros soldados y marinos son leales a los mandatos de los titulares del poder civil legalmente constituido. Por eso también resienten que se les tenga encomendada la tarea de combatir al “crimen organizado”, lo que no corresponde ni a su formación ni a su vocación. Deseo, sinceramente, que esto cambie pronto, de una u otra manera.

La tercera pata de la mesa del poder nacional presente en todo el territorio nacional es el sector salud, cuyos hospitales, clínicas y “UNEMEs” están presentes en todos los rincones del país para atender, con vocación heroica y reconocida capacidad, las necesidades y urgencias de la población, desde una campaña de vacunación hasta el cuidado de lesiones o, en su caso, el traslado a hospitales mejor equipados de aquellos compatriotas que requieren cuidados avanzados y cirugías mayores, desde una amigdalitis severa hasta una crisis de apendicitis. A diario salvan vidas, siempre valiosas, y contribuyen al bienestar y a la productividad de la población.

La cuarta pata de la mesa del poder nacional, y quizá la de mayor trascendencia para el porvenir de la patria en lo inmediato y en el porvenir, es el magisterio nacional. Desde que el singular talento educativo de Don Jaime Torres Bodet, discípulo directo de José Vasconcelos, emprendió, desde la SEP, el primer esfuerzo formidable para erradicar el analfabetismo y comenzó a sembrar nuestra vasta geografía con escuelas rurales atendidas por maestros heroicos en condiciones muchas veces precarias, el magisterio nacional y sus organizaciones sindicales se han ganado el respeto y el afecto de los mexicanos, a pesar de los episodios de corrupción y los personajes oscuros y deplorables que ya van directo al basurero de la historia nacional. La fuerza y la presencia del SNTE son formidables. Por eso, la reciente oferta de apoyo del SNTE y de su dirigente, Juan Díaz de la Torre, a la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña tiene singular importancia. Más de 150 mil funcionarios de casilla electoral van a ser necesarios el próximo y cada vez más cercano domingo1 de julio. La presencia del SNTE en las mesas de votación y la aportación de, en el mejor de los casos, un millón 600 mil votos del magisterio pueden hacer para el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal la diferencia entre un triunfo, por apretado que este sea, y una derrota catastrófica,

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia y su designado titular de la SEP, en caso de triunfar, Esteban Moctezuma Barragán, tienen de frente la tarea de conquistar el apoyo y los votos del magisterio sin el apoyo de su dirigencia sindical oficial. Sólo el tiempo dirá si consiguen hacerlo. Que todo sea por el avance de la educación y de la democracia.

