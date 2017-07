Las crisis en América

Bretes que observamos en otras latitudes no debieran tener ‘doblaje’ al español; somos una región no sólo con recursos escasos, sino también con demandas urgentes

Los conflictos generados, recientemente, entre los países americanos son de los que no debieran existir. La América Latina es una región de paz. Para los aficionados al telecine podría decirse que estos conflictos no se dan en la Región 4. Que los bretes que observamos en otras latitudes no debieran tener doblaje al español.

En primer lugar porque somos una región no sólo con recursos escasos, sino también con demandas urgentes. El resto del mundo está formado por naciones tan ricas que pueden dedicar los recursos de varias generaciones para hacer la guerra. Y, del otro lado, naciones tan pobres que no tienen más aspiración que la de tan sólo sobrevivir.

Sin embargo, los latinoamericanos estamos es un punto intermedio que no sólo nos impulsa, sino que nos obliga, a la paz. Somos muy pobres para hacer una guerra que dure más de tres días, pero no somos tan pobres como para no aspirar a educación, salud, bienestar, empleo y hasta a recreación.

Quizá por eso somos trabajadores, y no guerreros. Quizá por eso buscamos empleos, y no guerras. Quizá por eso vemos cualquier conflicto entre nosotros como un absurdo casi lindante con el ridículo. Matar o morir hoy existe para los muy ricos, o para los muy pobres, pero no para los latinoamericanos.

México siempre ha invitado a la paz. Esto no es una ocurrencia, sino una consecuencia de la tradición diplomática mexicana. Nuestro país, junto con Brasil, ha desarrollado una de las mejores escuelas diplomáticas del mundo. Son dos países que han tenido que proteger sus enormes riquezas sin armas y tan sólo con entendimientos y respetos.

Por una parte, la situación venezolana ha encrespado a su presidente de una manera irracional en contra de México y de nuestro gobierno. Esto me parece que colinda con las regiones de la demencia porque, dicho con el mayor respeto, a la mayoría de los mexicanos, Venezuela, y lo que pase con ella, “nos vale madres”. No nos interesa quién la gobierne ni a qué partido pertenezca, ni cuál es el ideario que abraza. Tampoco nos interesa si estrenan Constitución o si se aguantan con la que tienen.

Sin embargo, dicho también con la mayor solidaridad, sí nos duele que los venezolanos se maten para dirimir sus diferencias políticas. Nos gustaría, aunque no nos sirviera para nada, que todas sus decisiones, buenas o malas, las tomaran por el camino del entendimiento, del arreglo y de la civilización, no por el de la violencia, la muerte y la sinrazón.

Los mexicanos siempre hemos deseado esto para todos los pueblos de la Tierra, pero principalmente para los de la América Latina, nuestra única familia en todo el Universo. No deseamos que ellos se gobiernen como lo hacemos nosotros si a ellos no les apetece, pero sí les deseamos, como lo proclamamos en nuestra Constitución, la proscripción del uso de la fuerza y la solución de conflictos por la vía de la paz.

Hasta aquí todo hubiera sido un incidente grave, pero unidimensional, y, por lo tanto, se hubiera arreglado con facilidad y buena voluntad. Una disculpa venezolana, una tolerancia mexicana o a la inversa, y “sanseacabó”. Promesas de no repetición. Como cuando alguien, sin intención, nos derrama encima su copa de vino. Nos enojamos, pero nos aguantamos.

Sin embargo, resulta que el presidente venezolano la toma contra nuestro gobierno y nos llama lacayos de Estados Unidos. “El comal le dijo a la olla”… Ya no se acuerda de Marcos Pérez Jiménez. Ese sí convirtió al gobierno venezolano en un vasallo. Y no se ha dado cuenta de nuestros graves diferendos con nuestros vecinos del norte.

Para colmo, el gobierno venezolano remata con que los mexicanos no servimos ni para cuidar nuestro país; menos para criticar a los vecinos.

La tradición diplomática mexicana se vistió con su mejor gala. En Venezuela ¿quién sabe quien tenga la razón?, pero nada de pistolas. ¿Quién sabe si platicando se arreglen?, pero no pistolas. ¿Quién sabe lo que rompan o cuánto se tarden en contentarse?, pero ninguna pistola.

Esa fórmula la inventó México hace muchas décadas. No sé de otro país que lo tenga en su texto constitucional, junto con otros cinco principios básicos de convivencia política.

Este es uno de los muchos privilegios que me enorgullece como mexicano. Otro es que nuestro gobierno lo sepa, lo respete y lo aplique.

México ha colaborado en muchos momentos difíciles. En los 80, Centroamérica estaba sumida en una profunda crisis política. Había guerrilla. El gobierno sandinista luchaba por no caer. Estados Unidos parecía acercarse a la tentación de una intentona de incursión y derribamiento. Un incendio en la región sería una catástrofe para nosotros, como si explotara la casa del vecino.

El gobierno mexicano comprendió que había que hacer algo y se aplicó a los intereses de México, y de nadie más. Promovió la existencia de un frente de diálogo, de negociación y de contención. Se le llamó el Grupo Contadora. El resultado fue muy exitoso. Nadie invadió Centroamérica. Los nicaragüenses se reconciliaron. Los salvadoreños, también. Se recobró la concordia y, sobre todo, México conjuró un peligro incalculable.

Hoy vale recordarlo y hoy vale repensarlo.

