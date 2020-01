Las ‘chiqui-sucursales’ del Bienestar

Que Seade no quite la vista a los senadores de EU; los riesgos del presidente

Es tanta la expectativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su red de bancos del Bienestar que en los últimos días ha reiterado sobre la construcción de parte de las 13 mil sucursales que existirán en el país.

Verlas en funcionamiento es un anhelo que entusiasma, sin duda, al Presidente porque serán la red de entrega, principalmente, de sus apoyos a adultos y discapacitados. Un enorme triunfo popular.

Las “sucursales” que están siendo instaladas en la Ciudad de México son tan reducidas que recuerdan las tiendas de raya del pasado. Algo más amplias que un cajero automático. Y son las de la capital mexicana.

En este caso, el fin podría justificar los medios. El Gobierno Federal piensa en los menos obstáculos para quienes reciben apoyo (acceso, viabilidad, cercanía). Si se mantiene un control efectivo sobre su funcionalidad y vigilancia sería un plan exitoso.

Este lunes, el Presidente se nos adelantó al comentario. “Este año se construirán mil 350 ‘sucursales pequeñas’ de las 2 mil 700 totales (para el 2020. ‘Cien al mes’), y para ello se destinarán 5 mil millones de pesos, que saldrán de los ahorros de fin de año”.

Ojalá y el Gobierno Federal no se rinda a las prisas, al afán de resultados fáciles o a la austeridad republicana, para llenar el país de infraestructura disfuncional, con caducidad en el corto tiempo y bajo riesgos de un burocratismo pasado.

QUE SEADE NO QUITE LA VISTA A LOS SENADORES DE EU

Lo deseable es que, efectivamente, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá avanzara, en su firma final, entre los senadores estadounidenses y sólo quedara la rúbrica del parlamento canadiense, ya sin tanto riesgo.

El T-MEC es otro de los temas que el Gobierno Federal ha estado dando por un hecho ante la tan esperada ratificación de la Cámara Alta de EU. Este lunes, el Presidente dijo que Jesús Seade estaba por darle “buenas noticias”.

Sería elogioso que, como esperan, este fin de semana concluya el trámite en Estados Unidos. Aunque nunca falta un pelo en la sopa. En principio, Estados Unidos, incluyendo a republicanos y demócratas, así como al mismo Presidente, están más que ocupados y nerviosos con el conflicto abierto recientemente con Irán, cerillo de una conflagración que, ni Dios lo quiera, crecería a tamaños insospechados.

Ese sería un gran distractor que quizá no evite, pero sí retrase, la aprobación. Otro, que Seade debe vigilar muy bien que entre tanto ajetreo (porque Irán, porque Irak, porque el General) no se cuele un vivaracho y nos siembre algún otro puntito fantasma. Porque Robert Lighthizer resultó ser muy perspicaz. Sólo es precaución.

LOS RIESGOS DEL PRESIDENTE

Aun cuando ya realiza sus actos públicos con mayor vigilancia por parte del equipo de Ayudantía, los riesgos para el Presidente López Obrador fueron visibles este lunes, durante su visita a Anenecuilco, municipio de Ayala, Morelos.

La visita era difícil, como él mismo lo explicó en el lugar. Me decían que no viniera, dijo, porque había mucha oposición. En cambio, continuó, recibí “cariño y respeto”. El dicho es claro; “que no le digan, que no le cuenten”. Ninguna nota periodística escrita expresa lo que un video puede decir de más.

Las protestas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y de la Unión de Pueblos de Morelos, zapatistas, estuvieron pesadas. La andanada de vituperios contra el titular del Ejecutivo no pide nada a las extremistas habladurías del boliviano Jorge Quiroga. Al grado de que un policía del estado desenfundó su arma en medio de la gritería y de decenas de manifestantes.

La tragedia entre un dedo y un gatillo. Un hecho, quizá, nada cercano a donde estaba López Obrador. El policía fue conminado, por compañeros, a bajar y guardar el arma. Será investigado y, seguramente, sancionado. ¿Y si no hubiera sido el policía? Aquí el “hubiera” sí existe.

