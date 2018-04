Las campañas y el futuro de México

ARTURO ORTEGA *

Las precampañas y las intercampañas, que terminaron hace algunos días, no modificaron, de manera significativa, el tablero de las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales del 1 de julio. Según encuestas y tendencias en la intención del voto, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y Partido Encuentro Social), se mantiene como puntero (29%); Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), está en el segundo lugar (21%), y el candidato José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México” (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), ocupa la tercera posición(16%). No obstante, algunas encuestas lo ubican en empate técnico con el abanderado de “Por México al Frente”.

Números no muy gratos para el priísta Meade en este arranque de campañas, el candidato ciudadano que no termina de cuajar en el ánimo de muchos priístas, a lo que se suman deserciones de distinguidos militantes y desacuerdos con ciertos liderazgos partidistas a nivel estatal. Meade debe sacudirse, ya, la faceta de funcionario tecnocrático para asumirse como el candidato con experiencia y el talante político para dirigir el país. Con la campaña en curso entra en etapa de definiciones y de verdadera contienda electoral; estrategia y estrategas cerrando filas en torno a Meade si no quieren regresar, como lo señala el poeta J.M. Asai, “a la fría banca de la oposición”.

Por su parte, el “joven maravilla”, Ricardo Anaya, deberá resolver el litigio que trae con la PGR sobre sus dudosos negocios inmobiliarios y presunto lavado de dinero si quiere mantenerse competitivo frente a un López Obrador que camina seguro, aparentemente, a su consagración no de la primavera, pero sí de un verano muy caliente electoralmente hablando, en el que se alzaría con el triunfo en la elección presidencial.

Sin embargo, los temas de inseguridad, corrupción e impunidad permearán las campañas y estarán presentes en los discursos, las arengas y los debates de los ya formalmente candidatos presidenciales, sin soslayar también las negociaciones del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCN) y la reciente polémica sobre la construcción del nuevo aeropuerto.

A todo ello, Meade, Anaya y AMLO, así como Margarita Zavala, quien se suma a la campaña en su calidad de independiente, deberán ofrecer respuestas oportunas y concretas, señalar el cómo van “aterrizar” sus propuestas; nada de generalidades y vaguedades, un reto difícil para los candidatos frente a un electorado crítico y demandante.

La inseguridad es un asunto que sigue lastimando a muchos mexicanos; estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas siguen siendo focos de atención porque los grupos delincuenciales intentar controlar e imponer su poder de fuego en ciertas zonas y regiones del país.

La reiterada coordinación entre los tres niveles de gobierno en la mayoría de los estados no operó y la famosa capacitación y profesionalización de las policías locales, pese a los enormes recursos destinados, no respondió a la urgencia ciudadana. En ese sentido, la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto de “Un México en paz” al final del sexenio parece que estará entregando mediocres resultados.

Frente ello, Meade, en su toma de protesta, sólo atinó a mencionar sobre el tema que “quitaría armas y dinero a los delincuentes”. Sobre el mismo, Anaya estableció que enfrentaría al crimen organizado, mientras que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” acuñó la polémica frase de que “sometería a debate y consulta la amnistía a infractores”. Lo cierto es que la ciudadanía exige y demanda mayor seguridad y tranquilidad para ellos y sus familias. ¿Acaso podríamos anotar a este como un factor del encono social?

El tema de la corrupción es y será, durante la campaña, una arenga reiterada de los tres principales candidatos: Meade, Anaya y López Obrador. Sin embargo, los asuntos de Pemex (Odebrecht) por sobornos a varios funcionarios de la ahora empresa productiva, así como los desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sólo por mencionar los más emblemáticos, aflorarán, sin duda, en los debates, los encuentros y las entrevistas entre candidatos; por ello, el “ciudadano” Meade deberá dar una respuesta contundente y precisa sobre tales asuntos si quiere seguir acortando la brecha en las tendencias electorales. La respuesta de los candidatos al tema de la corrupción será el foco de atención de un electorado que está harto de este lastre social.

La organización Transparencia Internacional señala “que la impunidad está íntimamente liga a la corrupción; hay impunidad porque no se castiga a los corruptos”. Y en este tema se hace referencia a los casos, referidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. Particular mención merecen los asesinatos de periodistas, que, en su gran mayoría, permanecen impunes. Lo cierto es que, según lo mencionan organismos internacionales, estamos “en el primer lugar de impunidad en América Latina y en cuarto a nivel Internacional”. Corrupción e impunidad, temas que en los últimos años han alimentado el hartazgo de los ciudadanos.

Desde el año pasado, López Obrador había señalado que hay asuntos que tienen que solucionarse después de las elecciones presidenciales del 1 de julio; entre ellos, la renegociación del Tratado de libre Comercio, así como la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, ya son temas que están en la discusión de los presidenciables. López Obrador ya consiguió una mesa de discusión con Juan Pablo Castañón, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, sobre la viabilidad en la construcción del nuevo aeropuerto.

Lo cierto es que tales temas y las reformas estructurales emprendidas por el Presidente Peña Nieto alientan y calientan la campaña presidencial. ¿Acaso en estas elecciones estará en juego, como lo ha señalado Meade, el cambio con rumbo o un salto al vacío?, porque Anaya sentencia que el PRI ya se va y él ofrece llevar a México a un futuro mejor, mientras que López Obrador, proclama amor y paz, y afirma ser “cristiano porque defiende causas justas”; en fin, que las campañas ya arrancaron.

* Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Parlamentario y Procesos Electorales