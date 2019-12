La victoria de Rosario Robles, pírrica, pero victoria

De tener en cuenta la valentía de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado

El martes será un día de morbo mayúsculo.

La odiada, y odiosa, Rosario Robles será enjuiciada por el Santo Tribunal. Para estar a la altura, el inquisidor mayor, Pablo Gómez, debería lucir coqueta tonsura y vestir de blanco y negro, cual monje dominico.

Desechando los consejos “desinteresados” de expertos y sus ex aliados priístas, Robles acudirá a la sesión de las Comisiones Unidas, en cuyas manos estará decidir si la someten a juicio político y amplían el tiempo para evitarle, hasta en 20 años, volver a ser servidora pública, como si a sus 63 le preocupase.

Al margen de ser culpable o inocente de los delitos imputados en la llamada “estafa maestra”, o de la resolución en tribunales (el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que en el apellido materno carga la sospecha de parcialidad, dejará de serlo el primer día de enero próximo), es de tener en cuenta la valentía de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, contrastante con la actitud de la mayoría de quienes fueron figuras en el gobierno de Enrique Peña Nieto, caracterizados por mantener “bajo perfil” para ocultar lo que llanamente se conoce como cobardía o reconocimiento de culpa.

Algunos de estos emisarios del pasado, enviados al Congreso de la Unión a protegerse un tanto con el fuero constitucional, le aconsejaron no acudir a San Lázaro para no exponerse al vituperio, al escarnio.

La señora Robles desechó su derecho a presentar su alegato por escrito y decidió hacerlo de viva voz, no obstante saber que entre los muchos que aprovecharán la ocasión estará su reconocido enemigo político, el diputado Pablo Gómez, presidente nada menos que de la temible Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Sin duda, será injuriada y vilipendiada como en octubre de 2018, cuando los mismos diputados le gritaban “¡corrupta!”. El sexenio aún no concluía, pero el peñismo ya no tenía poder alguno.

Este martes, la ex lideresa nacional del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (a quien Andrés Manuel López Obrador, que en aquellos tiempos no era el fenómeno electoral de hoy, debe, en mucho, haber heredado su oficina) llegará al Palacio Legislativo, procedente de la cárcel de Santa Martha Acatitla, mostrando los estragos de los meses en prisión y carente del glamour de cuando fue figura principalísima de la política nacional.

En su momento, el Poder Judicial de la Federación, seguramente, la declarará culpable en la “estafa maestra”, pero este martes pagará culpas no necesariamente vinculadas a la supuesta desviación, a través de universidades públicas y empresas fantasmas, de 7 mil millones de pesos, cuyo destino nadie ha determinado aún.

Más allá de los discursos de sus acusadores, será juzgada en las Comisiones Unidas de San Lázaro por desertar de la izquierda perredista para convertirse en figura de un gobierno priísta, pero sobre todo porque su pareja sentimental de cuando gobernó vestida de oro y negro a la Ciudad de México, Carlos Ahumada, forró con dinero y ligas al ex jefe de campaña y ex secretario particular de López Obrador. René Bejarano se llama.

Se tratará de una venganza de la izquierda, como ya lo fue, pero de índole familiar, que el juez Delgadillo Padierna violara su derecho a enfrentar el juicio en libertad, como lo dice la ley, sólo porque el señor de las ligas y los billetes de Ahumada es esposo de su tía, Dolores Padierna.

Doña Rosario no fue política de simpatías; en realidad disfrutaba con lo contrario; le fascinaba mostrarse mujer de poder. Mientras más crecía, más afinaba su estilo. Se agudizó con el triunfo (diputada federal, secretaria general de Gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, sustituta de éste cuando optó por la candidatura presidencial, líder del PRD y prima donna del equipo de Peña Nieto) y fue dejando en el camino las malquerencias que el martes la tendrán a su disposición para reclamarle y vengarse.

Será un espectáculo triste y denigrante para los juzgadores, mientras ella, con la valentía inusual en estos tiempos de enfrentar a sus fiscales, obtendrá una victoria, pírrica si se quiere, que a más de uno causará temor, pues, como ellos lo saben, los conoce a fondo.

Muchos de sus juzgadores de ahora, al igual que Bejarano, comieron de su mano y de la de Carlos Ahumada. Y eso, como dice la consigna de la izquierda, no se olvida.