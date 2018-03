La verdad sobre los ‘entusiastas’ dicha por Bartra

Cierto, hablar de la mutación de la Izquierda mexicana de aquellos años de verdadera resistencia ideológica y de honorables posicionamientos a grupos de verborrea frustrada ha resultado caro. Como el caldo a las albóndigas.

No sólo en el embrollo descolorido en el que terminaron grandes agrupaciones, incluyendo el Partido Comunista Mexicano, sino en la endeble y raquítica forma de dejarse llevar, casi irreflexivamente, como autómatas, por quien ahora resulta ser el líder nato de las “causas perdidas”.

Increíble.

Nunca me he opuesto a que caigan los sinvergüenzas de cualquier gobierno, de que las tiranías sean vencidas, pero tampoco a cambio de bisutería política. Si el PRI dejó el poder en el 2000, ¿por qué regresó? La primera respuesta de los autómatas, metidos en el “smokin” del intelectual inorgánico (los que luchan fuera del “establishment”) es la mención del fraude para justificar una inoperancia ante la ciudadanía. Ya no se dice “pueblo”, se dice ciudadanía.

Mis pobres argumentos no han convencido a más de uno de mis amigos que, por el contrario, cada vez me ven como un ser extraño. Pero pensar y discutir sobre moldes de adobe es lo peor.

Como en otras ocasiones hoy menciono a Roger Bartra que publicó en el periódico Reforma el artículo “¿Dónde está la Izquierda?”.

El preámbulo de esto también lo vuelvo a repetir, y también en palabras de Bartra, publicadas en el periódico El País hace meses, el caso Ayotzinapa:

“Lo que hubo hace un año (hace ya más de tres*) fue una trágica confrontación entre el activismo de extrema izquierda de los estudiantes y la extrema putrefacción de las autoridades de Iguala. Yo creo que el resultado de eso es que los estudiantes fueron asesinados. Es una realidad que tarde o temprano hay que aceptar. Fue un asesinato de narcotraficantes apoyados por policías municipales, y eso es lo que los grupos de extrema izquierda no quieren aceptar por razones políticas”.

Es decir, en el horrendo episodio de Iguala, desde entonces, la Izquierda no encuentra cómo lavarse la cara. La historia de siempre que ha hundido movimientos políticos en todo el mundo: No admitir errores y corregirlos.

La terquedad también aniquila. El mote de Izquierda no exime de tonterías y culpas.

En el artículo de ayer, Bartra hace mención a la parte de la Izquierda que se ha postrado a los pies de Andrés Manuel López Obrador.

“Otro sector de la izquierda ha quedado aplastado por el abrumador conservadurismo de López Obrador. Desde hace años he explicado que este líder populista es un conservador que no tiene nada de izquierda. Y hoy se ha vuelto francamente reaccionario”, escribe el autor de “La Jaula de la Melancolía”, “El Reto de la Izquierda”, “Las Redes Imaginarias del Poder Político” y, ahora, “La Democracia Fragmentada”.

Y toca el proyecto de gobierno que ofrece el nuevo guía de la parte de la izquierda deslumbrada. “El programa”, dice, “lo dicta el empresario Alfonso Romo, un multimillonario oportunista”.

“Las ruinas de la Izquierda mexicana pueden ser excavadas también en las ramificadas y heterogéneas corrientes infrarrealistas, un conjunto de expresiones ideológicas que incluyen al EZLN, a los estudiantes de Ayotzinapa y a una infinidad de grupos ultraizquierdistas que pululan en el subsuelo de la política”.

Bartra dice más y termina explicando el entorno y contorno en el que vive hoy la izquierda mexicana.

Sólo difiero de él en el que la solución (o una alternativa) política para México sea el Frente (PAN, PRD y MC) encabezado por Ricardo Anaya. No, en ello veo lo mismo que ocurre a la otra parte de la Izquierda que no está con López Obrador. Anaya tampoco es el líder con raigambre y lucidez forjada. Se topó con el poder y quiere el poder. Y el PRD en su lecho de muerte encontró en su propuesta de alianza (que también él la vio como la salvación a su agandalle de la candidatura en su partido) como el elixir para seguir con vida.

Pero, bueno, Ayer fue Bartra. La semana pasada Mario Vargas Llosa. Una cosa es cierto (y mis cuates seguirán diciéndome sátrapa o anarquista), ¿dónde está la izquierda?

[email protected]