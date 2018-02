La urgencia de Meade

La estrategia del partido en el gobierno no está funcionando; como sirena de ambulancia, se escucha cada vez más fuerte la desorganización en la que se encuentra la campaña de José Antonio Meade.

Por un lado, los alfiles tricolores están seguros de poder remontar lo que parece imposible y, por el otro, militantes de a pie se muestran desesperados, sin encontrar, por ningún lado, el apoyo desde la capital; en la mayoría de los casos improvisan para salir airosos de los eventos; vamos, pues, se nota el nerviosismo.

Es claro que urge un cambio de rumbo, pero ¿quién va a dar ese urgente golpe de timón? Aún no encuentro el liderazgo por ningún lado y, para terminarla de amolar, las noticias negativas que abundan en los medios y en las redes sociales en contra del gobierno van minando, poco a poco, el camino de por sí ya difícil del candidato.

Basta un ejemplo: El ex gobernador Guillermo Padrés, a quien encarcelaron hace un poco más de un año, hoy está a punto de salir por falta de cargos.

Eso es una mala noticia si vemos la cantidad de ex gobernadores priístas que está tras las rejas hasta el día de hoy, más los que se sumen en los próximos meses y años.

Es claro que no es suficiente la imagen de candidato ciudadano; por lo menos dentro del priísmo no resulta halagador. Meade es un buen hombre, pero es evidente que no nació para hacer campaña. No es tarde para enderezar el rumbo; son unas cuantas semanas para el inicio formal de lo que será una batalla larga y que podrá ser dolorosa, en el peor de los casos.

El candidato debe utilizar estos días para atraer al priísmo con urgencia; de nada sirve tratar de vender su imagen pura a los electores indecisos; eso será después; hoy tiene que voltear a ver a los líderes morales y sectoriales del PRI, convencerlos de que él es su opción; inyectar ánimo a su gente para, desde ahí, poder salir firme el próximo 30 marzo.

Parece una misión imposible, pero hoy es cuando Meade debe dar el manotazo, retumbar en el priísmo y demostrar que, hoy por hoy, él es el jefe.