La ‘transformadora’ actitud de Seade

Después del “zafarrancho” informativo, los dimes y diretes, y hasta las volteretas en explicaciones de Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores y negociador mexicano en el T-MEC, por la sorpresiva incrustación de medidas sobre la supervisión estadounidense en el tema laboral, hay quienes piden que la “Cuarta Transformación” adopte el nombre de “La Constante Transformación”.

Aducen, quienes seguramente serán calificados de “conservadores”, que en hechos sin precedente -porque de haber ocurrido el resbalón en sexenios anteriores la oposición (hoy gobierno) habría hecho arder Roma-, por la mañana de este lunes, Seade era todo confusión y temor, y por la tarde ya hasta sonreía tras la carta explicativa de Robert Lighthizer, representante comercial de EU.

Es decir, su “transformación” fue inmediata. Y es que, casi sin despeinarse, Lighthizer asestó un segundo golpe (se las quien sabe qué, diría Taibo) a la parte negociadora mexicana al convencerla de que “si habrá agregados, pero no serán inspectores”. ¡Ah!, bueno.

Vaya, que el funcionario estadounidense mostró ser tan hábil (o escribir cartas tan seductoras) que hasta a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, convenció “fast track”. “Celebramos la claridad del mensaje”, tuiteó el también líder de la bancada de Morena.

¡Y ya! Resuelto el “bullying” que no otro que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quizá vitoreado por demócratas y republicanos, aplicó a todo el gobierno mexicano después de que, el 10 de junio, hasta la casa les prestamos para que firmaran el Protocolo Modificatorio y cada quien bañara al otro en elogios.

Muy aparte de las sonrisas vespertinas de don Jesús, del convencimiento de Monreal y de las explicaciones de Marcelo Ebrard, y hasta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos, incluidos “conservadores”, aduladores y “pueblo sabio”, se preguntan ¿y, finalmente, quién es el responsable de que nos vieran la cara? ¿Los “agregados” son o no son similares a los “inspectores”; supervisarán o no? ¿Cedimos o no cedimos?

EL TELÉFONO DESCOMPUESTO

Y para ilustrar, con peras y manzanas, de por qué luego las cosas salen como salen, un ejemplo del “teléfono descompuesto” en oficinas oficiales, el del seguimiento a la captura, en Estados Unidos, de Genaro García Luna y sus consecuencias en México.

Por la mañana, el Presidente de la República, anuncia: “No vamos a iniciar procesos; no me gusta hacer leña del árbol caído. Vamos a cooperar con toda la información… se va a entregar. Pero no iniciaremos investigaciones, para que no se malinterprete”.

Casi al unísono, el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, señaló: “Hasta el momento no hay ninguna propiedad confiscada a García Luna, pero estamos atentos y alertas a lo que la Fiscalía tenga a bien determinar. Si la FGR determina que los bienes de este personaje deban ser administrados por el instituto… por supuesto que estaremos en esa disposición”.

Entonces, ¿existe o no investigación? ¿Quién contradice a quién? ¿Confiscarían propiedades a quien no ha sido juzgado y sólo señalado por un gobierno extranjero, ni siquiera mexicano?

Pero la cosa no paró ahí. Horas más tarde, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad, aportaba su granito de arena. “Vamos contra la red de cómplices y colaboradores de García Luna” que presuntamente brindó protección al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón.

Oops! Está quedando claro quien no lo tiene claro. Y de nuevo ¿investigan o no investigan? Nada habría de malo en hacerlo, pues hasta obligado es para, incluso, intervenir si es necesario, en caso de que no se defina su culpabilidad.

Pero Durazo va más allá. Su tesis no queda sólo en Seguridad, sino que define y delibera hasta pisar en lo jurídico y, entonces, sus argumentos pasan a la acusación directa e indirecta. “No hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, y mucho menos de las dimensiones… del Cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección”. ¡Riiiing! Sí, ¿quién habla? Disculpe, ¿estoy yo ahí?

LOS VALLARTA, EL DEBIDO PROCESO, LA AMNISTÍA

Y, pues, nada, que el caso García Luna ya está haciendo olas para acá y para allá. Por lo pronto, lo que parecía un simple comentario, a reserva de lo que pase con el inculpado en Texas y Nueva York, la familia de Israel Vallarta, ex líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, detenido en 2005, ya fue recibida por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si García Luna armó un montaje y la cómplice de los plagiarios, la francesa Florence Cassez, salió libre, y hasta trato de reina tuvo, ¿por qué los secuestradores no? Esa es la lógica, dicen, de un debido proceso.

Sin hacer a un lado la presunción de inocencia de los detenidos, y cuyo derecho a la libertad es sacrosanto, ¿los familiares de las víctimas de secuestro también serán escuchados? ¿Por ahí viene la Ley de Amnistía?

