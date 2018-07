La tercera alternancia

El pasado domingo 1 de julio sí se apareció el “diablo”, como lo anunció Yeidckol Polevnsky días antes de la elección, sólo que no a los mexicanos, sino a dos partidos en específico, el PRI y el PAN.

Sobre todo al primero; no sólo lo calcinó; lo fundió.

Pero el “diablo” tuvo sus razones.

Entre el 2000 y el 2018 existe un común denominador en los dos procesos electorales: La expulsión del PRI de Los Pinos.

El 2012, sin embargo, contiene un sentimiento ciudadano bastante digno de haberse tomado en cuenta, pero fue despreciado.

En 18 años, a los ciudadanos no les quedó de otra que darle la oportunidad a quien por tercera ocasión juró ser leal a sus promesas, lo que está por verse.

El triunfo de Vicente Fox el último año del Siglo XX fue motivo de una fiesta bastante similar a la generada por la victoria (todavía no oficializada) de Andrés Manuel López Obrador hace una semana.

En el 2000, la razón del triunfo de Fox (PAN) sobre Francisco Labastida (PRI) fue la misma que la que ahora vuelve a echar al PRI del poder: Desperdiciar la oportunidad de ser algo más justos socialmente hablando. Observemos que ese año, en tercer lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas, representante de la izquierda, quien también se postuló tres veces para el cargo.

¿Por qué ahora la gente no volvió a optar por el PAN para sustituir al PRI?

La razón está a la vista desde que arrancó el periodo foxista, seguido por el de Felipe Calderón: Vendieron un cambio que nunca se concretó.

He sido incisivo en el apunte de que para hacer Historia se requiere una “ruptura”. Modificar el “status quo” de los convencionalismos requiere de ideas pujantes e inéditas, algunas si se quiere, como se piensa que son varias de las de López Obrador, rayando en la locura.

Cuando un molde se vuelve obsoleto, o se deforma, pide, a gritos, una nueva estructura.

Cuando la sociedad vio que el PAN se metió en camisa de once varas durante 12 años y no acreditaba, o no justificaba, su oportunidad de gobernar porque mantenía el molde priísta aceptó el nuevo juramento del priísmo. El de “ahora sí”. Una oportunidad, de veras, de oro.

La Izquierda, el PRD, que conjuntó a toda una gama de partidos y agrupaciones, creció, pero pronto perdió la brújula y se perdió en laberintos de ideología que fueron capitalizados por quien hoy ganó, en tres intentos, la Presidencia de la República.

Enrique Peña Nieto devolvió el brío al priísmo desde que fue Gobernador del Estado de México y, después, como candidato y Presidente de la República a partir del 2012.

Traiciones, pugnas internas y un revanchismo de la oposición movieron el timón de algo que pudo ser un parteaguas en la posición mundial de México.

Desde meses antes de la campaña electoral para la elección del domingo pasado se avizoraba ya una debacle del tradicionalismo político (PRI-PAN) que se negó a “romper” con lo convencional y que durante décadas hacía a un lado a una parte de la sociedad abrumada en necesidades.

López Obrador tiene un mérito; no cejó, por obsesión o por convicción, en buscar la Presidencia de la República en tres ocasiones.

Con mucha razón y certeza, algunos analistas, y parte de la misma población, no consideran a Andrés Manuel como un ícono de la Izquierda, en un sesgo que hasta favorece al ganador del proceso electoral.

Lo es, pero de una especie de ente sin ideología fija. Sus ideas se adaptan a quien pise su territorio siempre y cuando éste se ponga a sus pies. Modifica sus posturas de acuerdo a la circunstancia y el tiempo.

Acepta, por ejemplo, a líderes cuestionados (Napoleón Gómez Urrutia, Elba Esther Gordillo), políticos acusados de toda índole de faltas, pequeñas, medianas y grandes (Nestora Salgado, Layda Sansores). Un día amenaza con frenar la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y otro acepta el proyecto. Un día dice que tumbará las reformas Educativa y Energética, y otro que sólo lo “esencial”.

Va contra la corrupción, pero sin confrontarse con nadie. Vende la “cuarta transformación de México” con acciones que auguran transformar hacia atrás, más que hacia adelante. Tiene la intención, pero debemos esperar a que su “gran proyecto” embone e hilvane en hechos concretos, en pasos aterrizados.

López Obrador se suma a la tendencia mundial de gobernar sin camisas de fuerza en política, aunque pareciera padecer una falta de cohesión o de orden, sobre todo de viabilidad, en sus propuestas.

“Aun cuando ganó con una votación contundente e indiscutible, con un discurso que cautivó a la mayoría social… eso no significa que en la persona de AMLO haya arribado la Izquierda al poder nacional”, escribió el jueves, en El Universal, Jesús Zambrano, integrante de “Los Chuchos” del PRD.

El dilema, sin embargo, es el mismo: ¿Qué se puede decir del PRD que se alió con el PAN, concretamente con Ricardo Anaya? O, para redondear la “ideología” de López Obrador, reiterar que echó mano del Partido Encuentro Social, de corte conservador recalcitrante y cristiano.

La disyuntiva tiene dos ápices; no importa que las ideologías no sean puras siempre y cuando los movimientos, los proyectos, el trabajo, hacia los gobernados tenga una gran carga de realidad.

El martes pasado, Palacio Nacional fue testigo de una nueva alternancia. El apretón de manos entre Peña Nieto y López Obrador en la oficina principal de Los Pinos marcó la llegada de un partido distinto al PRI y al PAN, Morena, a la Presidencia de la República.

ORDEN Y TRANSPARENCIA

Recorrieron salones, distintos pasillos y, finalmente, llegaron a la oficina principal de Palacio Nacional. Fue el día dos después de las elecciones.

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron, son, desde ese día, los protagonistas principales para los cinco meses que vienen hasta el 1 de diciembre, cuando el Mandatario emanado del PRI entregará la banda presidencial al emanado de Morena.

Ya no existen ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade, salvo, claro, para lo que sus partidos, asuntos personales o la ley requieran.

El encuentro entre el Presidente en funciones y el virtual Presidente electo fue el primer paso, inimaginable, al menos en su forma, hace todavía semanas, pero lo fue por meses y años.

El martes 3 de julio, el acuerdo fue sobre terciopelo: “La transición será ordenada, detallada y transparente”.

La reunión en Palacio Nacional duró casi dos horas. Los compromisos de ambas partes se dieron sobre la base de favorecer la tranquilidad en el país.

Peña Nieto ofreció continuar trabajando, con toda dedicación, hasta el último día de su mandato para cumplir con los compromisos que asumió con la ciudadanía.

López Obrador dijo que en el primer acercamiento prevaleció el interés general por encima de diferencias.

Reiteró, como lo hizo el mismo domingo de la elección por la noche, cuando los resultados eran irreversibles, que el Presidente de la República actuó de manera respetuosa y responsable durante el proceso electoral.

“Respaldaremos al Gobierno actual de México hasta el final. Vamos a ser respetuosos del Presidente Peña Nieto, Presidente constitucional del país”.

Como colofón de un encuentro en el que prevalecieron las sonrisas, así como las palmadas de Andrés Manuel sobre la espalda del Mandatario federal, éste último le extendió la invitación para que lo acompañara a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará, el próximo 24 de julio, en Puerto Vallarta.

El intercambio protocolario de entrega-recepción se acelerará posterior a los cómputos distritales y a la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir la constancia de mayoría del Presidente Electo.

En el 2000, cuando el PAN abrió la puerta a la primera alternancia, como cualquier partido que llegue al poder, pensó en gobernar “hasta que Dios quiera”.

El gusto le duró 12 años, y será difícil que retorne. Al PRI le dieron la oportunidad de oro y la desperdició en cinco años; también será difícil que retorne en el corto plazo.

A menos que el encanto, reflejado en 30 millones de votos, se revierta a desencanto, Morena será el arquitecto de su propio destino.

¿Y la cuarta alternancia para cuándo?

