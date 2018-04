La terapia de Peña a Trump

Sólo faltó citarlo por segunda vez en Los Pinos y sentarlo en el diván del paciente, pero, el jueves pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto reconectó las neuronas y alineó las vértebras a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Acostumbrado, durante más de un año, casi al silencio o la respuesta dócil del Gobierno mexicano a cada una de sus ocurrencias, muchas de ellas agraviantes y groseras, esta vez, sin ofensas ni bravuconadas, pero con firmeza, el Mandatario estadounidense recibió “constancia de atención”.

No es la primera vez que Peña Nieto habla con contundencia, sólo que ahora no hubo lugar para simular no entender o ignorar el mensaje, además de que el tema y la ocasión competen a todos los mexicanos.

Exacto en la extensión del texto, las palabras utilizadas, el tono y el “timing”, pero sobre todo en la utilización del propio escenario de crisis política y administrativa en Estados Unidos, el Presidente mexicano respondió con guante blanco al agravio de Trump de colocar en la frontera con México un “muro” militar mientras se construye el de metal o de concreto.

De las dos cuartillas que constó el mensaje, mínimo cuatro menciones no tienen desperdicio. Golpean en el mentón del orgullo trumpista y dejan claro que, aun con la enorme diferencia de posiciones a nivel mundial, México no está para burla de nadie, y menos de un ex conductor de televisión que ha equivocado su nueva responsabilidad, que nada tiene que ver con el “showbusiness”.

“Presidente Trump… Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos”, dijo Peña Nieto con el rostro adusto y la mirada fija.

Lo que, en sí, era el mensaje más firme del Presidente mexicano en sus cinco años de gobierno se convirtió en referente mundial como una postura mexicana de frenar los agravios de un ex locutor de TV convertido el líder del país más poderoso del planeta.

En su actividad administrativa y de gobierno interno, Trump ha alardeado de todo, pero, como quienes pretenden ignorar la existencia de otros Poderes, los tiros le han salido por la culata. Y, efectivamente, como se lo dijo Peña, quiere desquitar con México sus frustraciones, pero a otra parte con su música.

Nada impide a Trump blindar hasta con tanques su frontera, pero con ello entierra una amistad, al menos, de buena vecindad de casi siglo y medio, sin la necesidad de mencionar actitudes desdeñadas por ambas partes como intentos colonizadores o una deficiente política migratoria.

EL SOSPECHOSO SILENCIO DE DONALD

Al inicio hablamos del “timing” utilizado por Peña Nieto para dar respuesta a Trump. Fue el idóneo, incluso “matando” la nota que el candidato del PRI, José Antonio Meade, preparó para, ese día, zarandear a sus contrincantes con su “7de7”.

La decisión de responder al Presidente de Estados Unidos fue tan precisa que 48 horas después, sospechosamente, Trump no había respondido.

Horas antes del mensaje del Ejecutivo mexicano, la web y medios electrónicos dieron a conocer la versión del periódico The New York Times, que coincidía, en parte, con lo que ya se preparaba en Los Pinos.

Además de un discurso “irracional” y de tomar “decisiones impulsivas, rencorosas y motivadas políticamente”, el periódico indicaba que Trump obraba así contra México ante la frustración de no poder cumplir todavía con la construcción del muro.

En el mensaje de apenas cinco minutos, Peña Nieto amortiguaba sus palabras expresando la disposición de México a cooperar en todos los temas de interés bilateral.

“Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos… Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo”.

Se trata, expresó, de una relación intensa y dinámica que, naturalmente, también nos presenta retos, “pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países”.

“Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país”, señaló.

Sus palabras tomaron dimensión cuando mencionó la postura de los candidatos presidenciales “independientemente de sus naturales diferencias”:

“Como dijo Ricardo Anaya: Éste es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país.

“Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación.

“Y Margarita Zavala dijo que a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto”.

Para quienes escucharon el mensaje, fueron duras otras menciones.

Como la de “y aquí estamos 125 millones de mexicanos muy orgullosos de todo lo que somos”.

Con ella y la mencionada al inicio de este artículo resaltan la de… “Presidente Trump: Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, pero tampoco podemos dejar fuera la mención de la cita del ex Presidente estadounidense John F. Kennedy: “No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo”.

O la de… “Hay algo que a todos, absolutamente a todos, los mexicanos nos une y nos convoca: La certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México”.

ALGUIEN DIRÍA ‘¡YA CÁLLATE, CHACHALACA!’

La situación de tensos discursos entre Estados Unidos y México (que prácticamente decir “Estados Unidos” en este contexto es dejar casi solo a Donald Trump) pone sobre la mesa la oportunidad de discernir sobre la capacidad de los cuatro candidatos presidenciales para resolver el conflicto sin aspavientos, pero sin comprometer la dignidad y el respeto al país porque muchos pedían a gritos, al Gobierno mexicano, casi sacar las resorteras.

La acción continua de Peña Nieto de sobrellevar el encono vecinal durante meses, hasta la respuesta del jueves, se convierte en una especie de prueba de actitud.

¿Cómo resolverían el acertijo López Obrador, Meade, Anaya o Zavala?

Recordemos dos momentos.

Aunque se refirió al entonces Presidente Vicente Fox, en 2006, Andrés Manuel le lanzó un “¡ya cállate, chachalaca!” para criticar lo que, simplemente, él no quería escuchar.

En el 2007, moderado, pero harto de la actitud hablantina e inquisidora de Hugo Chávez contra José Luis Rodríguez Zapatero, entonces Jefe de Gobierno de España, y contra José María Aznar, el Rey Juan Carlos tuvo que gritar al entonces Presidente de Venezuela “¡por qué no te callas!” en plena sesión de la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile.

Con ello se resume que hay métodos para expresar inconformidad y para apaciguar al irrespetuoso, pero no a todos les sale.

Siempre será necesario el toque fino porque en esto de la diplomacia y la política, hasta el más pelón debe saber tejerse trenzas, pero si no, ahí está el diván. ¿Frustraciones?..