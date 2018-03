La resurrección de Meade

Cuando todo indicaba que José Antonio Meade iniciaría la madre de todas las batallas en Viernes Santo con un vía crucis (“camino a la cruz”), como se acostumbra en esa fecha en su religión, la realidad parece un tanto distinta; contra lo que sus adversarios, algunos encuestadores como Roy Campos y críticos digan, su posición en la lucha por la Presidencia ha mejorado.

Sigue caminando por un sendero empedrado que podría conducir al infierno, pero es un hecho que ya no está en el sótano; ahora va de segundo en la carrera y no a tanta distancia del puntero que, como sus recientes traspiés demuestran, empieza a sentir que le pisan los talones.

Si nos dejamos de partidarismos y sectarismos, o de estudios demoscópicos hechos al gusto del cliente (a lo que se prestan algunos de los encuestadores que aún conservan prestigio) o ajustadas al rigor metodológico, y si hacemos de lado los errores y agravios, reales o supuestos que la actual clase gobernante haya cometido, es consenso que Meade es la mejor propuesta para suceder a Enrique Peña Nieto.

No sólo por su experiencia en el sector público y sus blasones académicos, sino por sus dotes personales; el mejor, su incuestionable honestidad, misma que exige la sociedad a quien nos quiera gobernar a partir de diciembre de 2018.

Está la pretensión de cargarles encubrimiento a algunos personajes del pasado y del actual sexenio durante su doble paso por Hacienda, pero mientras lo demuestran nadie puede señalarlo de haberse echado a la bolsa nada que no fuera suyo. Pareciera que desde niño o adolescente supo lo que quería, de tal suerte que mientras acumulaba títulos académicos y puestos gubernamentales, en paralelo documentaba cada peso que ganaba y gastaba de manera escrupulosa, pero igualmente anotaba cada movimiento.

Sólo él sabe qué pensaba entonces y, en todo caso, por qué se conducía así; sus biógrafos dirán que oteaba que en el futuro la sociedad sólo aceptaría a quien no fuera sospechoso de corrupción, pero lo cierto es que su origen está en una familia honesta que le enseñó a ser tal cual se presenta hoy, bien diferente a sus contrincantes, quizás con la salvedad de Margarita Zavala, una mexicana intachable.

Además, en tiempos en que los partidos políticos están tan o más desprestigiados que la policía Meade es, como él mismo dice, el único candidato ciudadano, pues la independiente Margarita, tiene origen en un partido, el PAN.

Meade alcanzó ya la primera meta que se impuso, desplazar del segundo lugar de las encuestas a Ricardo Anaya, pero la verdadera lucha, alcanzar y rebasar a Andrés Manuel López Obrador empieza este viernes santo, una fecha que para el candidato priísta, un hombre de fe que no oculta su profesión católica, podría venir a ser una especie de señal profética: “padre en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Rebasar al segundo lugar y estar en persecución del primero no está nada mal para quien arrancó de menos cero si se le compara con el líder de la contienda que está en campaña desde hace 18 años, o con quien ocupó por un largo periodo de tiempo el segundo puesto echando mano de todo tipo de recursos, como inventar una coalición partidista para deshacerse de la señora Zavala y usar para su promoción personal durante dos años la propaganda electrónica que era de su partido, unos 2 millones de spots.

No obstante, instalarse en la segunda posición una semana antes del arranque formal de la campaña, en mucho por el desgaste sufrido por Anaya a causa de su presunta vinculación en lavado de dinero con el empresario queretano Manuel Barreiro, no debe llevar a Meade ni a su equipo a echar las campanas a vuelo. La guerra apenas empieza, lo que hemos visto ha sido un juego de niños.

De hecho, el candidato priísta necesita ponerse enérgico con su equipo compacto. De los tres aspirantes partidistas, él fue quien menos aprovechó el periodo de intercampaña.

Con todo y sus problemas, por ahora mediáticos y eventualmente jurídicos, Anaya viajó a Alemania a reunirse con Angela Merkel, y usó la disposición de los ex mandatarios chilenos, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, para darse un baño de socialdemocracia.

López Obrador quizás se fue de la boca con banqueros, empresarios y periodistas, y es probable que provocara una escisión grave en Morena con el descontón en materia energética al empresario Alfonso Romo y el apoyo a Paco Ignacio Taibo II, pero continuó recorriendo el país buscando adeptos.

Meade fue el más pasivo en público aunque aprovechó el tiempo para hacer hacia el interior del PRI los amarres que mucho necesitaba.

Y es que, a la hora de la verdad, si bien es cierto que aún permanece en el closet la multitud de votantes a quienes gusta su condición de candidato ciudadano pero prefieren guardar en silencio su simpatía, también lo es que necesitaba con urgencia que la cúpula y la militancia priísta lo hicieran suyo porque esa es la estructura que actuará el primer día de julio cuando se requiere a los electores haciendo fila en las casillas.

Y es un hecho que está consiguiendo que el priísmo lo haga suyo.

Vistas así las cosas, quizás debamos reconocer que fue mejor que en la intercampaña no sentara agenda, no al menos como las que resultaron funestas para sus adversarios.

Anaya se la pasó defendiéndose de las sospechas de ilegalidad sobre la compra-venta de una nave industrial de Querétaro y clamando en el desierto ser un perseguido político, mientras López Obrador confirmó sus planes de mandar al diablo todas las reformas estructurales y amenazar con que, en caso de perder la Presidencia por fraude, no se plantará en Reforma como en 2006, sino que no atajará a sus seguidores (“El Tigre”, los llama), para dejarlos vengarse por él mientras su domador se retira a mirar los toros desde Palenque.

Ya se sabe que es muy difícil confiar en nuestros encuestadores pues su historial está lleno de reveses, muchos se dedican a dar gusto a sus contratantes y en ocasiones éstos prefieren hacer de lado la verdad cuando no los favorece.

El último caso le ocurrió a López Obrador en 2006. Su encuestador, Covarrubias Asociados, le dijo con anticipación que Felipe Calderón lo había alcanzado, pero él se entercó en seguir manejando que llevaba ventaja de dos dígitos; al final perdió por menos de uno.

Con el tiempo se sabría la verdad: su encuestador le dijo la verdad y él manipuló la información.

Enrique Peña Nieto contrató en 2012 a Gabinete de Comunicación Estratégica de Liébano Sáenz y no se dejó engañar por la encuesta diaria que publicaba el periódico Milenio que lo ponía por las nubes.

El candidato del PRI, que había arrancado con más de 20 puntos de ventaja, supo con anticipación que ganaría por apenas 7 puntos; de hecho, hubo momentos en que las curvas se acercaron amenazantes.

Encuestas periodísticas mexicanas ya colocan a Meade un par de puntos por encima de Anaya y un tanto lejos de López Obrador. El diario norteamericano Financial Times se ha hecho eco de esta información y concluye que con el candidato del PRI en ascenso AMLO no debe sentirse ganador.

No obstante, Mitofsky, de Roy Campos, considera que López Obrador está en un 29.5 por ciento, perseguido por Anaya con 21.2 y con Meade rezagado con 16.4.

Rolando Campos, Gaby de la Cueva y Gisela Rubach encuestan para Meade; su información no es pública sino para toma de decisiones. Hasta donde me es posible saber, sus números lo colocan dos puntos por arriba de Anaya y a 8 de Andrés Manuel.

Ignoro si los números que vi son de ellos, sin embargo, aunque resultan un tanto difícil de creer por la percepción derrotista con que Meade inició la precandidatura, en la intercampaña López Obrador se fue de más de la lengua y Anaya no encuentra la manera, ni siquiera amenazando con meter a la cárcel al Presidente Peña Nieto, de desvanecer las sospechas con que la PGR ha cubierto a su persona.

Y todo esto cuenta.

El viernes santo, día de ayuno, Meade iniciará el camino del vía crucis de manera diferente, ya no como un derrotado de antemano, sino con la nueva percepción de que ya está en la pelea, en segundo lugar, y que en tres meses (cuando el cerco se cierre sobre Anaya hasta la asfixia y López Obrador siga tropezando con su lengua) podrá alcanzar al puntero que ya no está tan lejos como el 22 de noviembre cuando los embajadores acreditados en México informaron a sus gobiernos que el ex secretario de Relaciones Exteriores sería candidato presidencial.

Los milagros existen, y todo indica que Meade lo está construyendo. Como sabe, al Viernes Santo sigue el Sábado de Gloria y luego el Domingo de Resurrección, la fiesta central del cristianismo.

Este será el momento de Meade a condición que afine a su equipo.