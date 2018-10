La prensa fifí y AMLO crucificamos a César Yáñez

Todos estamos pendientes de la suerte que correrá César Yáñez. A partir de lo que le ocurra sabremos de qué está hecho el próximo presidente de la República.

La prensa “fifí”, la de la “mafia del poder” –pero, con nosotros, también Andrés Manuel López Obrador-, hemos crucificado a quien sería el personaje más importante del sexenio próximo, al hombre que acompañó en las buenas, pero sobre todo en las malas, en las muy malas, en las derrotas de 2006 y 2012 (cuando todo mundo huyó en busca de mejores escenarios), a quien buscaba romper la marca de derrotas de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que, en 2018, consiguió la victoria del siglo XXI.

César, el único hombro sobre el que descansaba la frente de Andrés Manuel lamentando que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le robaran la elección, porque el resto de sus correligionarios se alejaba en busca de nuevos horizontes, es motivo de escarnio. Y bien merecido se lo tiene.

Se casó a lo grande, como corresponde a la clase media, que de pronto se encuentra con que no hay límite gracias al poder y que el horizonte es apenas una línea tenue que ni siquiera merece atención, pero que, por falta de experiencia y amistades leales, no tuvo a quien le dijera que, encaramado en las ligas mayores, la forma es fondo, como diría el ideólogo priísta Jesús Reyes Heroles.

Hoy, César es motivo de escándalo porque a su boda acudió disfrazado de frac y porque su esposa lució un modelo del modisto de Angélica Peña; porque en su fiesta sirvieron langosta y bísquet del mismo crustáceo a los 600 invitados, y porque la concurrencia, incluido el presidente electo, gozaron del arte de Los Ángeles Azules y de Matute.

Pero sobre todo porque la boda fue reseñada, como anticipadamente lo advirtió Francisco Bustillos en su Liturgia Política, por la revista española ¡Hola!, cuya portada ha sido ocupada por los más conspicuos representantes de la “mafia del poder”, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y señora, Manuel Velasco, etcétera.

El asunto ha sido de tal suerte escandaloso y fatal para Yáñez que el presidente electo se permitió difundir un tuit explicando que no fue él quien se casó, sino que sólo acudió invitado a la boda. Como quien dice: Yo tengo las manos limpias.

Las palabras del presidente electo se pueden interpretar de la manera que se quiera, pero la explicación de “no me casé; yo asistí, (y) cada quien es responsable de sus actos”, equivale a una descalificación que, si hay congruencia, se reflejará pronto, por más que añadiera que se trató de un asunto privado, no de gobierno (lo que no puede ser porque no han tomado posesión), que “están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacerlos la crítica…”.

Es decir, César, y no yo, es el culpable.

La pregunta de fondo es si Andrés Manuel supo, con antelación, que el novio vestiría frac, que la novia luciría un modelo del modisto de la señora Peña Nieto, que en la fiesta servirían langosta y tocarían Matute y Los Ángeles Azules, o acudió engañado o ignorante porque en su equipo no hay quien le informe, con antelación, en qué escenarios se mete.

Si estaba enterado de que los novios celebrarían como se les antojó, algo a lo que tienen derecho y ni siquiera él puede reclamar, y que la boda y la recepción serían reseñadas por la revista favorita de la mafia del poder, no hay razón para sus explicaciones ni el lamento de que enemigos y críticos aprovecharon el episodio para fustigarlos, como es natural.

Lo único que queda para los pragmáticos de la política es que César ha perdido –o está por perder- el lugar de privilegio que tuvo por casi 4 lustros al lado del presidente electo y que pagará con exilio u ostracismo el natural deseo de su esposa de casarse como corresponde a alguien de su estirpe.

Para decirlo de otra manera, y consultando a quienes dicen conocer al presidente electo, el episodio ha servido para que nuevos factores de poder ocupen el lugar de privilegio que la lealtad otorgó a César a causa de una frivolidad que nadie previó que causaría daño prematuro a López Obrador, a grado de que le resultará contracorriente hablar ahora de austeridad y de la Cuarta Transformación de la República.

A Andrés Manuel urge algo a lo que no está acostumbrado, el control de daños causados por la boda de César, el morenista más cercano a su persona y a su corazón, quien será (¿o sería?) responsable de la política, pero también de su seguridad y de la logística de su incesante deambular por el territorio de la República.

El único que puede hacer el control de daños es el otro miembro del binomio de su corte original, Julio Scherer, quien hasta hoy ha mantenido un bajo perfil en un equipo para el que todo ha sido “ganar, ganar”, pero que en los últimos días pasó a la defensiva por toda una suerte de desvaríos, pero sobre todo por un evento social cuyas fotografías y videos son un elocuente desmentido al discurso sobre la austeridad republicana.