La pluma y el papel, reliquias de lujo

Apenas esta semana leí la última sobre periódicos impresos: “La revolución digital sigue causando estragos en la prensa tradicional en Estados Unidos”, publicó El País, otro que ya remoja sus barbas.

“El tabloide neoyorquino ‘Daily News’ anuncia el despido de la mitad de la plantilla que integra su redacción justo cuando va a cumplir el primer centenario de la puesta en circulación de su primer ejemplar”.

Y me pregunto ¿entonces, en su “ocaso” no alcanzaron a ser lo verdaderamente “rebeldes” para impedir su “muerte”?

Aquel “Shock del Futuro” sobre el que escribió Alvin Toffler hace tres décadas ha desatado una verdadera epidemia de pavor entre quienes trabajan o colaboran en medios impresos, alimentada por los que desde fuera ven el asunto como un circo.

El asombro los ha hecho presas de un mito.

En la “terra incognita”, como también decía el neoyorquino, “los cambios ultrarrápidos de hoy en día no son tan caóticos o aleatorios como se nos ha hecho creer”.

Más bien, digo yo, han sido desordenados. Y tenía razón en su trilogía de obras proyectadas hasta el 2025 (además del “Shock del Futuro”, “La Tercera Ola” y “El Cambio de Poder”); el repentino alumbramiento se ha visto “como algo anárquico, lunático incluso”.

Y en todo esto de los medios impresos y sus escribientes existe una contradicción: ¿Por qué el terror a la continuidad o no del periodismo impreso ante un suceso (la digitalización de la información) que debiera verse como una “bendición” para todos si es tan revolucionaria como se pinta?

El “ocaso” o la “rebelión” pueden ocurrir en cualquier terreno, el cibernético o el papel. De hecho, en los dos en un riesgo, pero también una obligación. Como ha ocurrido, incluso, cuando, desde hace décadas, muchos emigraron a la electrónica, la televisión o el radio.

Vaya, entre el “ocaso” y la “rebelión” está la creación. Y ésta vive y sobrevive; muere y resucita, en un proceso de auto-regeneración ante cualquier circunstancia y reto.

Ni el carbón, ni el papel, ni la tinta, ni los circuitos electrónicos, son las hormonas para que el texto sacuda y estremezca a un lector de ojos naturales o tridimensionales.

A causa de nuestra propia soberbia tantas veces hemos pecado de supremos. Recuerdo la renuencia de muchos, allá en los 80-90, a verter la sangre del verso, o las venas de una trama al teclado de una Hewlett-Packard, “porque mis dedos están acostumbrados a la Remington”.

O aquellos periódicos que, en la línea romántica de su “pensamiento vanguardista”, rehusaron la modernidad del color durante años “porque el verdadero periodismo se lee en blanco y negro”, verbigracia La Jornada y el UnomásUno.

Patrañas, pecados y bobadas.

En principio hojee usted los periódicos que puedan presumir un tiraje que complazca a sus anunciantes (digamos, a nivel nacional, un Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior y hasta La Jornada, que en sus inicios se ponía quisquillosa y no aceptaba publicidad de gobierno, y los particulares no le daban), y no hablo de anunciantes como la carnicería de la esquina, sino de transnacionales, instituciones bancarias, gobiernos.

Y eso ocurre tanto a nivel nacional como mundial. ¿Recuerda usted el caso de la famosa revista “Newsweek”? En el 2012 abandonó su edición impresa, pero la retomó en 2014. ¿El tropezón fue culpa de la digitalización? ¿O al cambiar a ese formato se dieron cuenta de que el “futuro” llegaba, pero no tan de prisa?

Los grandes empresarios de periódicos siempre han mantenido la consigna de que quien compra un ejemplar no lo hace porque quiera saber qué pasa en su localidad o el país, o el mundo, sino porque funciona como una “sección amarilla” y hasta como agencia de trueque.

Porque para saber del crimen del barrio, digamos hoy que del ejecutado en turno, en las colonias todavía funciona el “¡extra, extra… lo quebraron a balazos… extra!”.

Así, pues, la prensa escrita no vive de lo que se escribe, sino de lo que vende. Así, una publicidad a todo color de la transnacional Ford o del internacional BBVA Bancomer, más si es contraportada o plana completa, “mata”, incluso, cualquier primicia hasta de un Nobel de Literatura.

“Peccata minuta” que no ha ganado el ciberespacio. Los grandes “holdings” no confían mucho, todavía, sus ganancias a un medio incipiente, “vuelto loco” y sin un público definido y cautivo. Es decir, para que los grandes anunciantes suelten el papel todavía está en chino.

Hoy, en la transición no política, sino de tecnología, los propios medios impresos en su versión web son los mejores vendedores de publicidad, pero nada que ver con los grandes anuncios, todavía con olor más vendible de su versión impresa.

DEL XX AL XXI, COMO POR EL ESTRECHO DE BERING

Con esta nueva y apoteósica revolución, que nos ha deslumbrado como al chiquillo que pasó de las canicas y del balero al Atari, o al Nintendo, no hemos pasado, todavía, ni la línea de los pañales.

No desesperemos porque todavía no cumplimos ni un cuarto del nuevo “Siglo de las Luces”… y ya queremos enterrar al mundo.

Imaginemos el planeta dentro de 100, 200, 300, mil años. Entonces, ¿quién recordará un periódico impreso; un libro? Vamos, ¿quién recordará el Internet?

Cierto, la era de las computadoras, no aquellas de los 70, las famosas IBM, con lenguaje de perforaciones en tarjetas de cartón, sino las del monstruo Microsoft, nos golpeó la cara como una manopla que nos asalta.

Y de ahí pa’l real. El surgimiento de la fantasía más sorprendente en el mundo de la humanidad, el World Wide Web (www.), la era digital, el Internet, la aparición real del mundo “bot”. La era de las “tablets” (que superó rápidamente a las “laptops”), y no se diga el de los celulares, relojes, consolas de playgames. De la cinta magnética al CD-ROM, y después al USB.

Vaya, la computación es, hoy, “la madre (y el padre) de todas las batallas”. Y su cordón umbilical dio vida a las redes sociales, que están en su ínfimo desarrollo. Y de las manos al hogar, la oficina, los autos, las armas. Audio y video son, hoy, dominados por la incipiente inteligencia de los microcircuitos. So what?

¿A poco nos preocupa que pasemos del papel moneda o las tarjetas de crédito a las transacciones mediante apps?

En todo eso, sin embargo, existe una verdad; ni la mecánica ni los chips podrán, jamás, superar la imaginación. Esto no es como lo del huevo y la gallina; ¿qué fue primero? La imaginación siempre será una molécula hacia la creación en medio de la atomización de cualquier materia.

Pecamos de nostálgicos. ¿Por qué preocupa tanto no volver a tener en nuestras manos un periódico, una revista o un libro?

La cosa sobre el periodismo impreso puede entenderse de distinta forma: Un “ocaso” por necesidad o por inoperatividad; una “rebelión” de forma o de fondo.

Lo cierto es que somos afortunados de vivir, pero también de ser protagonistas de esta controversia que no tiene mucho de urgente.

Tampoco seamos egoístas; otras generaciones vivieron nuestra propia patología cuando el futuro las alcanzó.

Allá por 1960, y todavía dos décadas después, los pañales para bebés, aquel que tuvo la fortuna de usarlos, eran de tela, relavables. Después vino el intenso mercado de los desechables.

Lo mismo pasó con las hojas de afeitar. Dicen los mercadólogos que Gillette mantuvo bajo llave la hoja de acero inoxidable durante casi un siglo por temor a que la derrotada “oxidación” bajara las ventas y golpearan, dramáticamente, su mercado.

Ha pasado lo mismo con el agua embotellada, cuando mi lejana adolescencia saciaba su sed pegada a cualquier tubería.

Serrat nos lo ha metido a punta de tristezas, nostalgias, llantos y, por supuesto, una cerveza o un tequila: “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar…”.

Desde que inició el Siglo XXI, es decir, hace casi dos décadas, con la llegada del Internet hemos venido preparando los funerales del periodismo impreso. Hemos ungido los santos óleos a los libros, a las revistas, en un desesperado acto de extremaunción.

Desde hace casi tres décadas, Toffler nos dio las respuestas a muchas de nuestras penurias ante el advenimiento de un siglo que nosotros mismos convertimos, desde sus inicios, en una tromba.

Nada más sintomático. Somos rehenes afortunados de otra época de oro; esa es la verdad. Tenemos la gracia de haber atravesado, como antaño, los Estrechos de Bering, Gibraltar y Magallanes hacia un nuevo mundo. De las postrimerías del Siglo XX al umbral del XXI.

Más que asustarnos deberíamos celebrar. No sepultemos un pasado que todavía no es. El futuro es hoy, pero, como el Halley, tiene una cola que abarcará, al menos, unos 75 años más, y luego otros 75, y otros, y otros. Y todo será distinto, pero igual de hermoso y tenebroso.

Vaya, lo que estamos viendo ahora no es ni la millonésima parte de lo que verán las generaciones y generaciones que nos sucederán.

La verdad, lo escribí una vez, la tecnología digital no está ni siquiera en pañales. Es obra negra, nonata. Es un embrión. Pero, con ello, la criatura ya es demasiado diabólica. ¿O alguien la considera angelical? Puede ser.

Pero si ya existe una “Teoría del Caos” para qué inventar, fingir o imaginarnos otra.

Dejemos en paz el tiempo y el espacio. Ni siquiera son nuestros, sino de la circunstancia.

El “ocaso” o la “rebelión” del periodismo impreso irá plasmándose, sutilmente, uno con otra, sin darnos cuenta.

En todo caso, eso sí, la pluma y el papel serán reliquias, siempre, por los siglos de los siglos… pero de lujo.

