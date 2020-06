La perra es brava…

Tía Maruca no discutía con su esposo, tío Nico (de los maternos, de allá de Toluca), y sin contradecirlo, lo dominaba como don Andrés Segovia a su guitarra: A la perfección. Le quitó la fea costumbre de soltar peladeces, hablando ella como carretonera; para apartarlo de la bebida, tía Maruca se puso dos borracheras como de albañil en 3 de mayo. Si él llegaba a deshoras, a la noche siguiente ella no aparecía… y así, hasta que con el tiempo, tío Nico parecía un caballero inglés. Lista ella.

Nuestro Presidente advirtió (muy serio): “No voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial”. Desde el lunes había dicho que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, “fue irrespetuoso de la investidura presidencial”, pues afirmó que las protestas en Guadalajara por la muerte del joven Giovanni López, se organizaron desde los sótanos del poder de la Ciudad de México y rompiendo todo protocolo y los rudimentos más elementales del Manual de Carreño (“de urbanidad y buenas maneras”), adaptado a la vida política nacional 2018-2024, se atrevió a decir: “Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo (…) –y eso sí que no, ¡pelado este!”.

Por si no lo entiende alguien, que haga favor de estar atento a los llamados presidenciales a la correcta manera de expresarse, como la del 7 noviembre 2019, cuando en su conferencia matutina de prensa (quedamos, a ser todos muy decentes, nada de “mañanera”, ni “programa de variedades”, no señor: Conferencia de prensa matutina), consideró que cuando se debate sobre un tema debe hacerse con argumentos, no con insultos ni vulgaridades, y remató con voz de aflicción: -“(…) dan pena, y esto a mí me apena, aunque se trate de ridiculizar a adversarios, no me río (Oscar de la Academia)”.

Entonces: No ninguneos, insultos, faltas de respeto a la “investidura presidencial”, ni vulgaridades, que apenamos al Presidente. No hay que ser desconsiderados.

El problema es que la gente tiene memoria y no fácilmente van a tomar la senda de la finura y delicadeza en el hablar, cuando él se ganó a pulso la medalla de oro (y diploma), del Concurso Nacional de Leperadas Contra Presidentes y Similares:

16 de marzo de 2006; mitin en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca, dijo al entonces presidente Fox: “Cállate chachalaca”.

11 de mayo de 2013; mitin en Los Reyes La Paz, Estado de México: (refiriéndose a Peña Nieto) “Este copetón irresponsable no sirve para nada (…) actor de cuarta (…) muñequito que utilizan los de la mafia del poder (…)”.

20 de junio de 2014; en Tepotzoltlán, Estado de México, llamó a Peña Nieto: “Mequetrefe, corrupto (¡oooh!, del respetable)”.

18 de junio de 2014; mitin en Tezoyuca, Estado de México: “Puros políticos prepotentes, fantoches y ladrones son quienes han gobernado el Estado de México (…) no hay ninguna diferencia entre Calderón del PAN y este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto (…)”. De plano no le gustaba el copete del Presidente, lástima.

18 de enero de 2014; mitin en Jesús María, Aguascalientes: (los del PRD son) “alcahuetes del régimen corrupto”; (el Congreso de la Unión) “un tianguis de mercaderes”, y Peña Nieto: “el priísta corrupto”.

21 de marzo de 2013; en el aeropuerto de Tepic, Nayarit: “¿Cómo se llama el que está ahora, el Titino éste? (¿Enrique?, dijo un reportero) Peña Nieto, sí, porque ahora es don Carlos y Titino, don Carlos es el titiritero, Carlos Salinas y Titino es Peña Nieto (…) Peña Nieto es un corrupto, un demagogo corriente, vulgar (…)”.

Podríamos seguir y seguir, el arsenal de insultos de nuestro Presidente es variado, abundante y sabroso: “Señoritingos”, “fifís”, “pirrurris”, “neofascistas”, “mezquinos”, “solovinos”, “peleles”…

El gobernador de Jalisco nada más dijo que le pedía al Presidente su intervención y eso para nuestro “dandy” de la política, fue: “Irrespetuoso de la investidura presidencial” (sic, así habla a uno ni lo volteen a ver), y él no va a permitir “ninguneos”, que aún hay clases (como dicen que dijo Lenin al morir, sugiriendo unos funerales a su altura, debe ser chisme).

De izquierda o derecha, si sigue sirviendo la geometría política para decir algo: Getúlio Vargas (de Brasil), Juan Domingo Perón (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua), Óscar Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Viktor Orbán (Hungría), Rafael Correa (Ecuador), Lula da Silva (Brasil), Ollanta Humala (Perú), Trump (EUA), y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen el factor común llamado “populismo”, política identitaria que exige la confrontación, tiende al autoritarismo y requiere de la división, de la polarización, del “nosotros” contra “ellos”, señalando a los que se oponen o simplemente no coinciden con ellos, como “enemigos del pueblo”.

Los populistas necesitan un enemigo real o ficticio y en su discurso son despiadados (a veces en sus actos). En tanto consiguen el poder, no tienen límites y ya conseguido, los establecen férreamente: Saben lo corrosiva que es la retórica de la descalificación, el descontón verbal y la calumnia.

Y otra característica de los populistas es su indiferencia, su carencia de empatía con la masa, sí, eso que llaman pueblo o ya en el exceso: “Mi pueblo”. Por eso mientras México se debate en una crisis combinada de inseguridad, pandemia y economía en caída libre, al Presidente lo que le preocupa es que no le falten al respeto, que no lo vayan a “ningunear” (ni que fuera tanto, a la viuda dijo el doctor).

Lo que tal vez deba ocupar más la atención del Presidente es la debacle de Morena, con otro escandalazo en puerta por la auditoría que Alfonso Ramírez Cuéllar, su nuevo dirigente, iniciará a la gestión de Yeidckol Polevnsky, para aclarar 619 millones 305 mil pesos que la “ñora” se gastó en comprar y arreglar inmuebles. Con todo respeto: Cuando la perra es brava…