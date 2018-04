La otra esquina de Palacio Nacional

Si hemos de creer a algunas encuestas, el próximo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena-PT-PES, resultará electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024. Si eso ocurre le tocará despachar en las oficinas asignadas al Presidente de la República en el Patio de Honor de Palacio Nacional, pero eso, como cada seis años, suscita una pregunta de la mayor trascendencia: ¿Quién ocupará la oficina situada en la otra esquina del histórico edificio, es decir, en el despacho reservado para el secretario de Hacienda y Crédito Público? La experiencia nos ha enseñado que México puede salir indemne de las locuacidades y excesos de un Presidente de la República ególatra, poco avezado en cuestiones económicas y financieras, e hiperactivo, etcétera, siempre y cuando éste designe a un secretario de Hacienda competente, ortodoxo, con buena formación académica, experiencia en las materias de su encargo y cierto prestigio internacional. Y, claro, que esté dispuesto a respetar sus decisiones técnicas y profesionales, aunque estas limiten sus afanes populistas en busca de las efímeras glorias de los aplausos y los vítores.

Basten algunos ejemplos: José López Portillo, locuaz y autócrata como pocos, hasta sus lamentables y perrunos excesos finales, no hizo aún más daño porque tuvo en Hacienda el formidable contrapeso de David Ibarra Muñoz, economista de gran destreza matemática, ortodoxia económica incuestionable y autoridad moral por su honestidad a toda prueba. Tuve el privilegio de formar parte de su equipo gracias a los buenos oficios de Óscar Levín Coppel y ahí conocí a amigos que de muchas maneras habrían de ser decisivos para mi desarrollo, posterior, como profesional y como persona. Entre ellos deseo mencionar a su señora esposa, Doña Olga Cardona de Ibarra, a Pedro Aspe Armella, quien después habría de ocupar, a su vez, el famoso despacho de José Yves Limantour, Heriberto Galindo Quiñones, Raymundo Zaleta Rocha y José Luis Carranco, entre otros. A Ibarra Muñoz debo el apoyo para ir, por primera vez, a Harvard a obtener una Maestría en Administración Pública.

El segundo ejemplo que me viene a la memoria es el de mi amigo y paisano, el presidente Vicente Fox Quesada. A lo largo de su campaña lo acompañó, en calidad de asesor económico, Luis Ernesto Derbez Bautista, hoy dignísimo rector de la Universidad de las Américas, en Puebla. No dudo que hubiera sido un buen secretario de Hacienda, pero mis contactos de Harvard, el Banco Mundial y otros de la banca internacional me enfatizaban la necesidad de que los riesgos y la incertidumbre inherentes a la primera alternancia, tras décadas de hegemonía priísta, hacían aconsejable la presencia, en la oficina principal de la esquina izquierda de Palacio Nacional, de un economista y financiero de mucha mayor envergadura y prestigio internacional. Por fortuna, y con la ayuda de los buenos oficios de Marta Sahagún de Fox, Francisco Gil Díaz aceptó el encargo. “Paco”, como le gusta que lo llamen sus amigos y alumnos, habrá de ser recordado como uno de los mejores secretarios de Hacienda que ha tenido México.

A partir de estos ejemplos juzgo ahora oportuno reflexionar sobre el perfil de quien habrá de ocupar la Secretaría de Hacienda en un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. No voy a entrar en especulaciones, pues así como está muy claro que la decisión de AMLO para la SEP habrá de recaer en Esteban Moctezuma Barragán, y para la SRE en el Héctor Vasconcelos Cruz, en el caso de la SHCP se han difundido diversas versiones que, a mi juicio, distan de presentar un perfil idóneo, pero, por fortuna para su causa y para México, AMLO cuenta entre sus seguidores con un economista competente, experimentado y con credenciales académicas y profesionales inmejorables. Me refiero, claro está, a Mario Delgado Carrillo, egresado del ITAM, con una maestría por la Universidad de Essex, en el Reino Unido, con la experiencia de haber sido un eficaz e impecable secretario de Finanzas del gobierno del entonces Distrito federal, además de secretario de Educación Pública del mismo gobierno. Y si a eso sumamos su actual experiencia como senador de la República, Delgado Carrillo es, sin duda, el mejor hombre del que AMLO, en caso de resultar electo, puede echar mano para que lo apoye y le haga contrapeso desde la otra esquina del Palacio Nacional.

[email protected]