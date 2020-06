La nueva misión imposible del PRI

Se equivocó René Juárez Cisneros si creyó que la misión imposible de sacar adelante en escasos dos meses a José Antonio Meade en la lucha por la Presidencia de la República sería el mayor reto que enfrentaría en su carrera política después de gobernar el bronco estado de Guerrero.

Aceptó el reto a pesar de saber de antemano que la derrota lo esperaba el 1 de julio de 2018. Su reclamo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a su partido y a sus militantes, lo resumió en unas cuantas palabras: “Haber ignorado las transformaciones político-sociales de nuestro país nos llevó a donde estamos hoy. ¿Nos cambiaron porque no cambiamos?”

Hoy tiene otra misión imposible: poner freno a la burda maniobra puesta en marcha para romper el acuerdo entre bancadas legislativas que otorga al PRI, por su condición de tercera fuerza electoral obtenido en las urnas, el derecho a presidir el tercer periodo de sesiones de la Cámara de Diputados.

De entrada, la única garantía de que no ocurra la tiene en que el coordinador de Morena, Mario Delgado, cumpla el acuerdo que dio origen a la estabilidad de la legislatura.

Se antoja difícil porque para el gobierno del presidente López Obrador el tercer periodo es crucial dado el antecedente de abril pasado en el que, con pretexto de la “emergencia económica”, pretende modificar la disposición de los recursos etiquetados y aprobados por los diputados en su afán de asegurar la ejecución de sus proyectos y acciones prioritarios disponiendo y distribuyendo los recursos públicos, sin que esto pase por la Cámara de Diputados.

A la vista parece una lucha pírrica en la que no debería involucrase el ex gobernador de Guerrero dado que poco o nada podrá hacer un partido en extinción y sin guía, y porque tener la la presidencia de la cámara no es garantía de contención de los embates autocráticos del Ejecutivo Federal.

Quizás el ejemplo de fracaso mayor de un presidente de la mesa directiva sea el de Porfirio Muñoz Ledo, el morenista ideólogo de la fractura priista que dio paso a la creación del PRD y luego a la de Morena. De nada sirvió el puesto ni su autoridad moral para evitar medidas presidenciales como la de convertir a la Guardia Nacional en la policía de Donald Trump en el sur de la frontera mexicana.

Pero, además, ¿con quién cuenta René para presidir la Cámara? ¿Con Enrique Ochoa Reza que por su falta de militancia o simplemente porque le fue ordenado no supo evitar a su partido arribar a la postración vergonzosa en que se encuentra?

Juárez Cisneros aceptó encabezar a la menguada fracción de su partido en un acto de lealtad a Peña Nieto a sabiendas que nada o muy poco podría hacer por la aplastante mayoría de morenos, la falta de cohesión en los legisladores priistas, la natural desconfianza de los panistas y por la certeza de que no hay manera de contener a López Obrador dispuesto a reinaugurar el viejo PRI autócrata de Luis Echeverría en el que la voluntad presidencial lo es todo.

Por si fuera poco, conocía y conoce a fondo la descomposición interna que fatalmente llevará al PRI a la extinción. Se lo entregaron a regañadientes para librar a otros del dudoso honor de cargar con la rendición de 2018 que los cortesanos presidenciales causaron con la lucha por la candidatura presidencial y que, cuando ya nada se podía hacer para evitar la derrota, pactaron la entrega a cambio de salvar sus pellejos.

Peor aún, desperdiciaron el postrer intento de iniciar la reconstrucción faltando a la palabra empeñada con el doctor José Narro y entregaron y construyeron las condiciones para que asumiera el mando partidista al priista más lopezobradorista, después de Manuel Velasco, el mandatario con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, a quien no por nada los priistas cambiaron el apodo de “Alito” por el más adecuado de “Amlito”.

Y aun así, Juárez Cisneros ha dado la batalla en la Cámara de Diputados.

El ex gobernador de Guerrero enfrenta el reto de destruir la supuesta estrategia de Mario Delgado, de Morena o del Presidente López Obrador, para el caso es lo mismo, de robar la presidencia de la Cámara de Diputados a la fracción priista mediante el obsequio temporal de unos diputados a la bancada del PT a fin de que, con más curules que los tricolores, se convierta en la tercera fracción de la Cámara Baja.

CUANDO EL RÍO SUENA…

Hasta hoy, la pretendida estrategia para agraviar aún más a lo que queda del PRI, no pasa de ser especulación periodística porque el tema no ha sido tratado en ninguna de las reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se realizan semana a semana, sin embargo, cualquiera sabe por qué suena el río.

No olvidemos la escandalosa negociación que protagonizó el Partido Verde al ceder cinco diputados a Morena para ayudarle a tener la mayoría constitucional en la Cámara Baja, a cambio de que el Senado otorgase licencia a Manuel Velasco para regresar a gobernar Chiapas y retornar más tarde a la Cámara Alta. Esta maniobra permitió a Mario Delgado encabezar la Jucopo.

Este tipo de maniobras en el Congreso de la Unión no deben escandalizar a nadie, son cosa de todos los días. Recientemente la senadora Lily Téllez desertó de la bancada de Morena para sentarse al lado de la panista; a cambio, Ricardo Monreal castigó al PRD y al PES retirándoles la generosa ayuda que les dio considerándolos bancada a pesar de no contar con el número de senadores necesarios. Eso les daba acceso a oficinas y presupuesto, ahora se quedarán en los pasillos, aunque para el ex jefe de Gobierno de la capital de la República no es problema. El PES, que ni a partido llega, tampoco lo tiene, pues es satélite de Morena.

En el caso del PRD parece un guiño de Monreal a su competidor presidencial, el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, a quien el ex coordinador de los senadores perredistas, Miguel Mancera, traicionó cuando al sucederlo en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México lo obligó a asilarse en Francia bajo amenaza de llevarlo tras las rejas por temas relacionados con la Línea 12 del Metro.

Quizás, si estuviera con nosotros el inolvidable Ricardo Castillo Peralta (a quien Delgado debe sus estudios en Londres) le enseñaría al coordinador de los diputados de Morena a ser menos pedestre.

Ricardo, con Miguel Quiroz Pérez, operó la estrategia que impidió a Santiago Creel llevar a juicio político (cuando gustaba de ofrecer el espectáculo de lucir un parche en el ojo, como su tocaya de apellido, Catalina, la de la telenovela Cuna de Lobos) a los gobernadores priistas Víctor Cervera Pacheco y Roberto Madrazo.

La estrategia fue muy simple: Ricardo y Miguel obtuvieron que el IFE perdonara al Partido Verde 11 millones de pesos de gastos no comprobados y que el requisito de edad para ingresar al Senado se redujera en beneficio del Niño Verde que así se convirtió en padre de la patria.

Nadie imaginaba entonces que gracias a ese salvamento Madrazo llegaría a ser candidato del PRI a la Presidencia, sólo para que en el 2006 lo venciera Felipe Calderón .

René Juárez sabe que el rio está sonando debido a que las piedras no están por casualidad sino porque el rumor ha sido esparcido convenientemente entre los periodistas.

Tarde o temprano, en las reuniones semanales de la Jucopo o en privado, el tema será puesto sobre la mesa con la pretensión de Morena de que el partido que Beto Anaya fundó con la inspiración y el dinero de Raúl Salinas de Gortari, el PT, presida el tercer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, crucial en vísperas de las elecciones de 2021, pero sobre todo por la escandalosa discrecionalidad con que el Presidente López Obrador maneja el Presupuesto de la Federación, cuya aprobación es facultad exclusiva de la Cámara Baja.

Pero más allá del Presupuesto, René está obligado a demostrar en solitario que el partido que presidió continúa existiendo y que la misión encargada a Alejandro Moreno de darle cristiana sepultura aún puede ser truncada.