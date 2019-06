La nueva invasión

No hay la menor duda de que la zona de Centroamérica está totalmente colapsada y deberíamos recordar que en los tiempos de Salinas y de López Portillo nos dimos a la tarea de dilapidar recursos, regalarle petróleo en una transacción los apoyos brindados a la región y a los grupos de liberación en un caso con apoyos directos para Nicaragua y con Salinas contratando cuando a los “comandantes” para que les hicieran los proyectos y sus biografías nos generaron acciones de respuesta que nos pusieron a “parir Chayotes”, cuando deberíamos “administrar la riqueza petrolera” nos dimos a dilapidar la riqueza de tal forma que nos dedicamos a regalarle a Cuba miles de barriles diarios en una transacción que operaron con España y con apoyos directos a la guerrilla Nicaragüense al grado tal que el presidente, en aquella nación, declaraba que lo que le hicieran a Nicaragua lo hacían a México y no nos parece mal la solidaridad sino los tiempos y los actos que nos llevaron a que en esos tiempos aun de “guerra Fría” nos comenzaran a invadir los norteamericanos con el apoyo de grupos nacionales y de narcotraficantes de armas y se genera la operación Irán-Contras y se despliega, por parte de la CIA, una intensa campaña destinada a generar y provocar la guerra contra el narcotráfico financiando el rancho “El Búfalo” y a importantes policías y políticos, guerra que nos ha dividido, desgastado, asesinado a miles de mexicanos inocentes, desplazó a miles, desaparecido a miles, con un desgaste político y militar que nos impacta en la economía y en la división social al confrontar a grupos importantes ligados al narcotráfico que apoyan a políticos que a su vez evitan las acciones de solidaridad interna y de unidad nacional.

Como las naciones de Centroamérica están llenas de corrupción, miseria, violencia y narcotráfico ligado a pandillas organizadas ya en Guatemala, México y Estados Unidos, gozan de dinero corruptor, armas, capacitación y relaciones internacionales y en muchos casos tienen ligas con los grupos de la guerrilla latinoamericana por lo cual conservan territorios llenos de producción de drogas o de operaciones clandestinas, así al permitirles el paso directo estamos contaminando grandes extensiones del territorio nacional y permitiendo que se concreten las relaciones entre esos grupos y los grupos nacionales para conservar las rutas del tráfico de drogas, armas, gentes, dinero y mercancías y podríamos afirmar que ya incluso operan financiamiento a grupos políticos para establecer las zonas controladas por la narcopolítica y tienen los recursos financieros importantes para establecer una fuerte relación con los empresarios y los banqueros que son los que ayudan al lavado de dinero, en tales condiciones y con la deformación política en muchas regiones del país corremos el peligro de que esos grupos comiencen a operar la violencia y esto es parte de las acciones que Trump puede generar para poner de rodillas al país, es decir nosotros de buena fe estamos permitiendo la invasión que nos llevará a una situación de violencia y de descontrol tal como ahora está Nicaragua, Honduras o Venezuela y el caso es que no pueden permitir los norteamericanos que México vuelva a tomar su postura de líder de América Latina cuando los gringos están peleando contra China y otras potencias para mantener el control de las zonas económicas, así que al entrar nosotros al conflicto sin tenerlo entre China y Estados Unidos al permitirles las inversiones a los grupos asiáticos también generamos mayor presión en nuestra contra y debemos entender solamente los podremos enfrentar manteniendo una postura de unidad nacional, de otra manera podremos comenzar a ver la tragedia mexicana…

Trump es un político ligado a la economía de guerra y quiere establecer una pugna permanente contra México para sostener esa fase de la guerra controlada que pueda mantener a México en una situación vulnerable y de crisis para que se evite el desarrollo económico y sobre todo la nueva forma de moral propuesta en la 4T, porque al final de cuentas digan lo que digan es la forma moral en que la distribución de la riqueza y la solidaridad daría un ejemplo a nivel continental y podría servir para dar una nueva visión a los americanos para poder enfrentar a los norteamericanos violentos que buscan y temen por los grupos que existen en EU y que saben pueden ser parte importante de una grave confrontación porque si Trump ataca a México directamente seguramente se despertaría un nacionalismo entre los mexico-norteamericanos que no convine a Estados Unidos porque daría paso a las luchas violentas internas, por esa razón los gringos usan la fuerza paramilitar emboscada entre los migrantes que son los que en verdad están invadiendo a México y generando mayores grupos de acción violenta como los que tenemos que enfrentar. Si las fuerzas de seguridad no ven esta fase del conflicto pronto tendremos en el Sur y Centro del país y Norte de México una situación incontrolable porque las fuerzas nacionales no son suficientes para enfrentar batallas como las que se libran en Honduras y en algunas partes del país, donde la visión política de AMLO no ha tenido la suficiente organización y convencimiento político, por ello la unidad es vital ya que si usan además a las fuerzas políticas contrarias, entonces sí estamos en la olla… sin más.