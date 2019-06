La nueva invasión de gota a gota

MÁS DE 164 MIL MIGRANTES CENTROAMERICANOS INGRESARON A Estados Unidos, esa cifra detonó la alarma de Trump e impone sus condiciones a nuestro país y ahora sabemos que, cuando menos en unos días se enviarán a la frontera cerca de 50 mil indocumentados para que esperen en México, mientras, supuestamente, les resuelven sobre su asilo, ahí nos podremos dar cuenta de los graves problemas y conflictos que se van a generar en las zona fronteriza del Norte del país, solamente el caso de que en Ciudad Juárez existen más 8 mil está generando graves tensiones en ese sitio, sobre todo porque el gobernador Javier Corral, no tiene la menor intención de comprometerse en apoyar la política de Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de los estados del Sur que ya se comprometieron en apoyar la política del presidente, se recibirán más de diez mil efectivos de la Guardia Nacional y apoyarán las labores de limpieza y de seguridad en el caso de Oaxaca, para garantizar seguridad y control migratorio, en todo este conflicto de intereses, porque los migrantes centroamericanos están enganchados con los traficantes de indocumentados y han generado un enorme negocio de tal suerte que a la detención de una caravana de traileros que conducían más de 600 migrantes, detenidos en Veracruz, se descubre que la operación se realiza porque los migrantes pagaron cuando menos 5 mil dólares para que les hicieran el “favor” de llevarlos a la frontera Norte, esto representa, solamente en este asunto, un golpe de más de 69 millones de pesos y ya nos podemos imaginar las sumas que se pueden acumular por parte de los traficantes de indocumentados con las cantidades de migrantes que han logrado introducir al país y a los Estados Unidos, por ello, se inicia la acción de buscar las fuentes financieras y controlar las cuentas, así como se han congelado ya varias de ellas de la organización criminal, y no se podrá explicar a la población mexicana que esa organización que hace esos negocios, también, tiene relaciones con los grupos criminales y los traficantes de armas, dinero y drogas, donde utilizan a los mismos migrantes para que ellos pasen pequeñas cantidades de cualquier tipo que les demanden y con ello, podríamos entender la enorme suma de tráfico en drogas, armas y venta de sicarios o contratación de maleantes que se llevan a las pandillas norteamericanas y los que han venido dejando en el país, por ello, ahora, se detienen en muchos casos de robo con violencia a los extranjeros que están haciendo de las suyas en México y tenemos ya el grave problema de la organización financiera GOTA A GOTA que controlan los grupos de Colombia y que contratan a los pandilleros de la Maras y otras organizaciones centroamericanas para que sean los “cobradores” en México y así ya tienen, insistimos controlados, muchos centros de distribución de mercancías como las centrales de abasto y mercados donde han ingresado con este sistema y han logrado despojar de los bienes a cientos de pequeños comerciantes o han logrado lavar cientos de millones de pesos en las acciones inmobiliarias o en los mercados de productos de contrabando y en los lugares donde el comercio informal es grande y poderoso, así, ellos, se van apoderando de esas zonas y sectores y desplazando a los viejos dirigentes de comercio informal para ser sustituidos con otros que generan no solamente la venta de mercancías sino la venta de drogas, armas y otros productos que les dejan enormes sumas de dinero.

Así hemos visto ahora, en Nuevo León, que se van encontrando en ese estado, laboratorios de Fentanilo y seguramente también, se están instalando laboratorios de otras drogas con especialistas mexicanos a los que si no obligan cuando menos controlan para que sigan operando para su servicio, de ahí que en muchos sitios los enfrentamientos y la violencia se van aumentando ya que se comienzan a disputar territorios con los grupos que tradicionalmente han operado en el país y por ello la importancia para ellos de traer sicarios y pandilleros que tienen organización en Centroamérica para que ellos sean los que hagan la lucha por esos territorios sin exponer a los verdaderos jefes de la nueva mafia que llega por Colombia, después de los tratados de paz con los grupos guerrilleros y, como hemos señalado, esos grupos y los otros que aparentemente combatían a los guerrilleros, optaron y financiaron gran parte de sus actividades con el tráfico de cocaína y productos químicos y cuando se acercaron los tiempos de dejar las armas por los acuerdos de paz, los jefes optaron por dejar en México grandes cantidades de drogas y de dinero que son los que ahora sirven para financiar sus operaciones no solamente en política sino las paramilitares que están generando tantas muertes en nuestro país, pero si los encargados del tema de seguridad no saben o se hacen que la Virgen les habla y solamente dejan pasar el tiempo pensando en que todo se “calmará”, estamos mal, porque la realidad nos está mostrando que ganan territorios, influencias, manejo financiero de lavado de dinero en la estructura económica del país y que además están ya metidos en el gran comercio inmobiliario y financiero que desplaza a los viejos prestamista nacionales.

Aprovechando las rutas mismas que surten a las centrales de abasto y mercados del país, operan ya sin problema las rutas del tráfico de gentes, armas, drogas y dinero, de tal suerte que hay entidades donde hoteles completos están ocupados por esos grupos, y las policías se ven afectadas por la corrupción o inmovilizadas por las corruptelas de los políticos que comienzan a operar en la protección de grupos extranjeros, sin embargo, tal parece que nadie entiende o lee o le hacen al Tío Lolo, porque nadie actúa o realiza los planes para frenar esta nueva invasión de la que nos quejaremos mucho, en poco tiempo, porque en algunos sitios comienzan a entrar en el entramado político y esto provocará mayor control de su parte y la desgracia en cuanto a inseguridad en todo el país, tal como la estamos viviendo…