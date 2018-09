La notoria ausencia de José Francisco Ruiz Massieu

De no haber sido asesinado en un año fatal para el país, hoy sería uno de los pocos activos que le quedarían al PRI

Una semana antes de ser asesinado, al salir del hotel Casablanca, en las calles de Lafragua, José Francisco Ruiz Massieu me urgió a definir mis amistades. “Yo soy el futuro; Gamboa y Beltrones son el pasado”, me dijo. Era más que conocida su competencia con quienes ya desde entonces dominaban la escena política. Emilio terminaba el sexenio salinista como secretario de Comunicaciones y Manlio gobernaba a los sonorenses.

Abundó: “El verdadero líder del PRI soy yo; Ignacio Pichardo Pagaza ni siquiera ve a Carlos Salinas”.

Estaba desatado: “Seré el próximo presidente de México; después de liderar la Cámara de Diputados seré secretario de Gobernación y, luego, la Presidencia. Si no me cumplen me pagarán con mi hermano Mario, en Guerrero, y con Orlando (Arvizu) en Hidalgo”.

De aquella plática tengo uno de esos pocos testigos de calidad que aún existen, Rafa Reséndiz, con quien desayunábamos en un lugar que Televisa tenía en la calle de Hamburgo, en la Zona Rosa. Antes del arribo de Ruiz Massieu, que venía retrasado, se había despedido Diego Valadés. Todavía recuerdo cómo, en algún momento de la plática, instruía a gritos, por teléfono, a José Luis Lamadrid, el maestro Lama, sobre los términos de una iniciativa.

Solíamos llevarnos pesado; con él se podía hablar de todo; era claridoso. Quería escalar y sabía que estaba en el momento oportuno. La legislatura LVI ya era suya y en las nuevas condiciones de poder, con el arribo de Ernesto Zedillo a la Presidencia, sentía que no habría poder que pudiera pararlo. Lo interrumpí y le espeté: “Deja de decir pendejadas; te van a romper la madre…”.

Una semana después, el 28 de septiembre de 1994, caía abatido, en su carro, por un pistolero que seguía sus pasos desde días atrás; en el asiento del copiloto, a su derecha, estaba Heriberto Galindo.

Nadie se atrevería a especular si José Francisco estaba destinado a suceder a Zedillo, pero de no haber sido asesinado aquel año fatal para el país (también ejecutaron a Luis Donaldo Colosio), hoy sería uno de los pocos activos que le quedarían al PRI.

Sostenía don Javier García Paniagua que el hubiera es el tiempo verbal de los pendejos, pero si en el sexenio de Zedillo hubiera estado vivo Ruiz Massieu, quizás el PAN no habría sacado, de una patada en las nalgas, al PRI de Los Pinos. Es probable que hubiese sido el candidato presidencial y que no se habría comportado, ante Vicente Fox, como lo hizo Francisco Labastida.

En el marco de la necedad de seguir con el hubiera es probable que, hoy, su hija Claudia no hubiese tenido que pasar el trago amargo de tener que administrar el escaso tiempo que tiene el PRI para decidir si muere, se transforma o refunda.

Lo único cierto es que José Francisco fue ejecutado por un asesino “solitario” que 24 años después no sabemos a qué intereses o a que bolsillo sirvió, y que se frustró aquella promesa, aquel gran político con el que se podía estar o no de acuerdo, pero que lo mismo usaba su intelecto y vasta preparación para convencer con ideas y su verbo encendido, que blandía un garrote para solucionar problemas, como cuando echó la policía a los manifestantes que pretendían bloquear el aeropuerto de Acapulco.

Hoy, que el PRI tiene muy pocos con quienes poder superar la postración en que se encuentra (sobran los dedos de una mano para contarlos), se nota aún más su ausencia.

Nadie está obligado a igualar o superar a su padre, pero la presidenta del PRI podría honrar la memoria de su progenitor con alguna acción que ya urge a los priístas que emigraron a Morena sólo para votar el primer domingo de julio y que con algún estímulo estarían dispuestos a regresar, y los que se mantienen leales pese a las circunstancias.