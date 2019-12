La navidad de Maximiliano Reyes

En los planes de Maximiliano Reyes Zúñiga no estaba ser el protagonista de la Cuarta Transformación en esta navidad, pero las intenciones no aclaradas del gobierno de Bolivia sobre los asilados en nuestra embajada en La Paz, encubiertas con supuesta protección por posibles agresiones de grupos contrarios al evismo, no permitieron al subsecretario de Relaciones Exteriores disfrutar las fiestas.

Las imágenes son elocuentes: la embajada mexicana en Bolivia está bajo asedio de las fuerzas policíacas del gobierno provisional que tomó las riendas una vez que Evo Morales renunció a la Presidencia a sugerencia del general Kaliman.

Inclusive, sus instalaciones son fotografiadas por drones que mantienen informada en tiempo real a la autoridad boliviana de lo que ocurre en su interior.

Se puede estar a favor o en contra de Evo Morales por su pretensión de permanecer en el poder acudiendo a manejos fraudulentos en el proceso electoral, inclusive se puede reclamar al gobierno mexicano su apresuramiento a ofrecerle asilo, pero todo es irrelevante ante lo que ocurre en torno a la representación diplomática de nuestro país que, conforme a los tratados internacionales, es inviolable, y a las personas que buscaron y encontraron refugio, razón por la cual están bajo la protección del gobierno del Presidente López Obrador.

En temporada de buenos deseos es de esperar que el gobierno boliviano no tenga bajo amenaza a nuestra representación, no esté en sus planes allanar sus instalaciones y que la desmesurada fuerza policíaca, así como la vigilancia aérea tenga como finalidad todo lo contrario, resguardar al personal diplomático mexicano y a quienes gozan de su protección.

Por lo pronto, el subsecretario para América del Sur y su personal ha reaccionado con prontitud apegándose al librito.

Resulta ocioso debatir si el gobierno mexicano hizo bien o no en rescatar a Evo Morales cuando su aliado el general Kaliman le sugirió dejar la Presidencia dándole el pretexto perfecto de ofrecerse al mundo como víctima de un golpe de Estado que nunca llegó a ocurrir, pero si es necesario volveremos al tema. Lo importante en este momento es la seguridad de la representación mexicana y de sus huéspedes, que son los nuestros, así como la obligación del gobierno boliviano de cumplir con los acuerdos internacionales.

Bien por Reyes Zúñiga.