La misión imposible de René Juárez Cisneros

Renuncia Enrique Ochoa Reza y llega a la presidencia del CEN del PRI René Juárez Cisneros. Ex presidente municipal de Acapulco. Ex gobernador de Guerrero. Protegido, en su época, del también guerrerense, rector de la UNAM y secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo y, por tanto, salinista de origen. Eso manifiesta el apoyo de CSG a la candidatura de José Antonio Meade. El dinero de Slim en el NAICM estará a salvo. También los contratos petroleros del hermano de Ana Paula Gerard, etcétera. Se le acabó el desfile del triunfo seguro a AMLO. Ahora sí viene lo bueno. La verdadera disputa por la nación comienza ahora. Nada ni nadie puede considerarse, ya, seguro frente al reto de las urnas el 1 de julio. La de Juárez Cisneros, político notable de mi generación, pues nació en 1955, es, realmente y a todas luces, una misión imposible, pero él, que, además de hábil operador político y conciliador, ha demostrado ser valiente, pues gobernar Guerrero no es, ciertamente, un paseo por los Champs Elysees, ha decidido aceptarla.

El nuevo líder priísta aseguró que viene “de la entraña propia del PRI”, de la cual se siente profundamente orgulloso, y que se trata de la mejor organización partidaria de México que llevará a Meade a la Presidencia de México. Juárez Cisneros ha dicho: “No tengo ninguna duda: Será este partido, el respaldo de este partido, quien lleve a Pepe Meade a ser el Presidente de México, y será, sin duda, un gran Presidente de la República”. Cabe aclarar que, como es presidente provisional, el PRI convocará al Consejo Político Nacional para que se limite la temporalidad en la que Juárez Cisneros ocupará el cargo y se cumpla con la toma de protesta, como marcan los estatutos del partido. Por su parte, Meade aseguró que, pese al cambio, se mantendrán en la lucha. Meade aseveró: “Vamos a contender los 90 minutos, todo el juego, todo el partido, con la convicción de ser el mejor equipo, el que está mejor plantado en la cancha”. Y, en su despedida, Ochoa Reza aseguró que “ha sido el más alto honor, en toda mi trayectoria profesional, haber servido a mi partido”.

¿Pero quién es Juárez Cisneros? Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero y ha desempeñado varios cargos, desde municipales hasta federales. Juárez Cisneros, antes de ser presidente municipal de Acapulco de 1990 a 1993, se desempeñó como secretario de Planeación y Presupuesto del estado de Guerrero, con el fallecido ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Massieu Salinas, hasta hace poco secretaria general del PRI. Después de gobernar en las costas acapulqueñas volvió a desempeñarse como secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano de Guerrero, pero ahora con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer. De ahí dio un salto a San Lázaro para ser diputado federal entre 1994 y 1997, y después de eso volvió, una vez más, a la Secretaría de Planeación, pero ahora con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Posteriormente, a Juárez Cisneros le tocó suplir a su jefe estatal y en 1999 resultó ser el candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, la cual ganó y mantuvo hasta 2005.

En 2012 resultó ser elegido senador de primera minoría y, a los cuatro años de estar ocupando un escaño, fue requerido, en el gobierno federal, como subsecretario de Gobierno, para sustituir, en octubre de 2016, a Luis Miranda, quien, a su vez, fue designado secretario de Desarrollo Social. En enero de este año, Juárez Cisneros renunció a su cargo y en marzo se convirtió en el coordinador local de campaña del candidato presidencial José Antonio Meade en el estado de Guerrero, de acuerdo con El Financiero. También se ha desempeñado en varios puestos dentro del partido tricolor.

Su misión, pues ya decidió aceptarla, es ganar, para el PRI, la Presidencia de la República este año. Ni más ni menos. Enrique Peña Nieto es un político sagaz y avezado. Y aunque los resultados de las encuestas pagadas y publicadas por tirios, troyanos y tabasqueños no deben quitarle ni un segundo de sueño reparador, sabe bien que no puede darse el lujo de entregarle el poder a un enemigo o enemiga, abierto o encubierto. El objetivo del nuevo dirigente es eclipsar a Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, que ha logrado incrustarse en el imaginario colectivo, pues lo consideran una posible solución a la corrupción, y derrotar, de manera contundente y creíble, a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el verdadero enemigo de los priístas son los insuficientes resultados de la administración federal. Las reformas estructurales, indispensables para un porvenir de prosperidad compartida, sólo mostrarán sus bondades tras un lustro o más de vigencia, en tanto que sus costos impactan, ya, de manera negativa e inmediata a grupos activistas y movilizados contra el gobierno de Peña Nieto y su partido, el PRI.

Juárez Cisneros sabe bien que su partido necesita de autocrítica y propuestas constructivas, y que el priísmo, además, debe ser un vigilante de que sus gobiernos reflejen sus ideales y sus compromisos sociales y políticos. Ante la enormidad del reto que ha asumido, difícil, pero no imposible, quiero, desde esta tribuna, desearle que pueda llevar a buen término su “misión imposible”. Se juega en ello su futuro, el del PRI y el de México.

