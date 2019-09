 La menospreciada Fuerza Aérea

No es oficial aún, pero, como era previsible, todo indica que el juez Quinto en Materia Administrativa dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional y negó la suspensión definitiva a los habitantes de Santa María Ozumbilla, Estado de México, que se oponen a la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía.

El periódico El Universal tuvo acceso a la sentencia del juez que coloca la seguridad nacional por encima de los derechos humanos fundamentales de quien pidió el amparo de la justicia federal para frenar la obra.

Según la sentencia, “el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1, Santa Lucía, Estado de México, su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares, implícitamente conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares tendientes a preservar la seguridad nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana mediante una instalación militar estratégica de la que no se debe frenar su futura operación y que tienen encomendada entre otras tareas defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior… (esto) legitima la restricción a los derechos fundamentales y humanos con relación a los actos reclamados… por ello no es procedente conceder la suspensión”.

De esta suerte, como lo advertí en este espacio el 24 de agosto, la seguridad nacional fue el recurso jurídico que el Presidente encontró para imponerse a la “mafia de los abogados ampareros” y de los grupos de presión atrás de lo que llama “boicot legal” que busca impedirle sepultar el NAIM y construir la terminal aérea en Santa Lucía.

Ya habrá oportunidad de debatir sobre amparos y seguridad nacional si los opositores al Presidente deciden prolongar el pleito legal, pero mientras la noticia es oficial conviene preguntarse cuál es el estado de la Fuerza Aérea Mexicana, un apéndice del Ejercito Nacional, en cuyo nombre ha sido esgrimida la seguridad nacional.

De las Fuerzas Armadas, la Aérea no es la mejor valorada. Poco o nada se habla de ella, a pesar de que en tiempos de Felipe Calderón se le entregó la lucha para erradicar los plantíos de enervantes. Sólo es noticia cuando alguna de sus viejas naves se desploma o es abatida por el crimen organizado.

En la toma de posesión de Calderón, IMPACTO obtuvo un documento confidencial presumiblemente elaborado por gente del general Guillermo Galván Galván, que aspiraba a ser secretario de la Defensa Nacional, y lo fue, para enterar, durante la etapa transición, al nuevo mandatario del estado en que recibiría al Ejército y a la Fuerza Aérea.

Publicamos el largo documento por etapas y nunca fue desmentido. Inclusive, en un desayuno con el general Galván Galván en la Sedena, la única alusión al tema por parte del jefe militar, que lucía orgulloso sus 4 estrellas, fue que los aviones que resguardaban la zona petrolera del Golfo de México lo hacían a ciegas, es decir, sin radar. De esa manera confirmaba lo revelado por IMPACTO.

La única preocupación de los “verdes”, como se nos dijo, no era el contenido del documento, sino la filtración.

Sin dejar de lado que han pasado 13 años y que quizás la situación mejoró un poco, pero a sabiendas de que los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto no mostraron mayor interés por la Fuerza Aérea, transcribo algunas conclusiones alarmantes de aquel documento.

“En la eventualidad de un conflicto bélico, la Fuerza Aérea tiene un déficit de 227 tripulaciones, considerando la necesidad de contar con dos por aeronave… (la restricción presupuestaria) está afectando también negativamente la adquisición de armamento aéreo y municiones; de estas actualmente se dispone para un día de fuego a dos salidas por aeronave artillada; esto significa que la Fuerza Aérea puede operar solamente el primer día de combate si a todas sus aeronaves les fueran asignadas dos misiones”.

El documento advierte que “si bien en el horizonte del mediano plazo no se vislumbran amenazas a la seguridad exterior del país, esto no significa que, en una coyuntura especial, estas puedan presentarse”.

La conclusión es como para quitar el sueño:

“El no haber sido asignadas partidas adecuadas durante más de 20 años para mantener un desarrollo constante y congruente, aunque modesto, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha ocasionado tal deterioro en sus sistemas que ante la eventualidad descrita existe una alta probabilidad de no ser capaces de garantizar el cumplimiento de su misión esencial, aun enfrentados a un país de potencial económico inferior al nuestro”.

En otras palabras, 13 años atrás, como hoy, perderíamos la guerra ante cualquier país.

Es cierto que en los dos sexenios pasados se hizo algo por mejorar la situación de las fuerzas armadas, pero la Aérea es la menos apreciada.

A esto debemos añadir que el Presidente López Obrador, bajo el pretexto de que México no es país belicista, y convencido de que para nuestros problemas de seguridad pública sólo necesitamos a la Guardia Nacional, no dudó en decir que si por él fuera desaparecía al Ejército y, consecuentemente, a la Fuerza Aérea, que es su apéndice.

En este contexto resulta un tanto contradictorio que se acuda a la condición estratégica de Santa Lucía para pasar sobre “los derechos fundamentales y humanos” de quienes se oponen a la construcción del aeropuerto civil/militar en aquella región mexiquense.