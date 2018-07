La meditación y la multa

Tan bien que íbamos. Ya digeridos los 30 millones de votos caídos como granizo “pelota de golf” sobre los toldos del PRI y del PAN; el buen acercamiento entre el gobierno que saldrá y el gobierno que entrará; los guiños a Trump, y viceversa…

Y el INE que tenía que meter su cuchara y desatar la ira.

¿Qué no ven que estamos en días de guardar? Como el “shabbat”, celebración y abstención.

Cierto que, el pasado miércoles, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron un día de inspiración y, como lo dije, casi “cerraron libros” sobre la actividad partidista en campaña política, del 30 de marzo al 27 de junio pasados, repartiendo multas como si fueran constancias de triunfo, pero también solicitando que a los apaleados independientes les impongan castigo ejemplar.

Bueno, entre lo dado están 3 millones de pesos de multa al PAN por transferencias ilícitas por 1 millón y medio de pesos de toda una familia de apellidos Vargas y Del Villar a las arcas del candidato Ricardo Anaya.

También 36 millones 544 mil 702 pesos de multa al PRI por haber recibido recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, desde el 2015, por casi 15 millones de pesos.

Y, la bomba, 197 millones de pesos de pena a Morena por presuntamente haber utilizado para campaña, principalmente de Andrés Manuel López Obrador, recursos de un fideicomiso cuyos fondos eran para socorrer a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado.

Para el real líder de Morena y triunfador de las elecciones del pasado 1 de julio, el tamaño de la multa es el tamaño de la acusación, pero, más allá, el tamaño de la duda hacia un partido y un ex candidato que si algo pregonaron en campaña fue la honestidad y su fobia a la corrupción.

El último día de su periodo de descanso en su finca de Chiapas, me supongo que de meditación profunda, algún ejercicio zen, para los días por venir, la paz de López Obrador fue interrumpida porque, desde horas antes, el INE puso en juicio de duda la limpieza de su participación.

Su respuesta, apenas despuntaba el día, fue a su estilo: “Vil venganza”. Y ni cómo tapar su impacto. Como si Morena no fuera un ente que funcione de manera independiente (¿sana distancia o sana cercanía?) de quien ya es el virtual Presidente Electo.

La medida del instituto electoral, dijimos, pegó en el mero corazón de su lema de campaña, la honorabilidad. Y la declaración, con rabia, hay que decirlo (“vil venganza”), sólo da a entender la postura de quien defiende algo suyo, el partido. De nadie más.

En cualquier otro caso, el Presidente (digámoslo así) se desprende del asunto y deja que el partido y sus dirigentes solucionen la controversia, más cuando la multa, por muy alta que sea, a estas alturas y con los 30 millones de votos ganados, y que Horacio Duarte restregó en la cara a Marco Antonio Baños en el INE, es como quitarle un pelo a un gato… o a un tigre.

El jueves por la tarde, ya de regreso a la Ciudad de México, Andrés Manuel fue entrevistado en Villahermosa y comenzó a dorar su enjundiosa respuesta por el supuesto mal uso del Fideicomiso “Por los Demás”.

Le quitó lo “vil”, pero dejó lo de “venganza”. Y agregó nuevas acepciones: “Es una medida draconiana”.

¿Quién estaría detrás de los consejeros?, preguntó la prensa.

“Ellos son; es que, este, hay algunos ahí que no nos ven con buenos ojos”.

¿Cómo quiénes?, insistieron los reporteros

“Son muy de derecha; el encargado de la Fiscalización”, dijo. Recalcó que él mismo aportó 500 mil pesos al fideicomiso.

Un día después, ya con el karma arruinado, el viernes, no ocurrió lo que todos pensábamos ocurría, que matizara su discurso, dejando todo a su partido. No, reiteró que el INE actúa de mala fe y de manera facciosa porque “no acepta la nueva realidad del país”, es decir, porque les reducirán el salario.

Y ni quien lo hiciera desistir de su confrontación directa: “No somos iguales que otros… No me puedo quedar callado… Digan lo que digan, no hay justificación”.

El virtual Presidente Electo reiteró que la medida contra su partido “es una venganza”. “Los consejeros del INE se pasaron; se extralimitaron”. “La calumnia, cuando no mancha, tizna”.

Eso sí, también reparó, “contesto y dicen ‘¡ah!, Andrés Manuel es autoritario’”.

POLEVNSKY Y LA CENA DE NEGROS

Desde el miércoles pasado, el representante de Morena en el INE, Horacio Duarte, como la lideresa nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, defendieron las aportaciones y los retiros hechos al fideicomiso, que la última identificó como “privado”.

El jueves, tras la declaración de López Obrador, Polevnsky reconoció que fue un error de ella (de novata en la política) no haber reportado el fondo al INE.

Que si había una falta ella era la culpable y a quien deberían reclamar.

“Los cosas no son como las están planteando en el tema del fideicomiso. Ese fideicomiso no es de Morena; el fideicomiso no lo construye Morena directamente.

“Nosotros vamos a pelear en contra de esa multa. Imagínate: Cómo vamos a tener una multa de una cantidad de dinero que ni Morena recibía y cuando Morena no recibió el dinero… El dinero no salió de Morena; el dinero no entró de Morena. El dinero… se hizo un fideicomiso para ello y, realmente, fue distribuido para la gente”.

En la sede del INE, el mayor agarrón fue entre los consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños contra Horacio Duarte.

Para Murayama, Morena incurrió en un “fraude a la ley porque usó una figura legal válida para un fin ilegítimo de manera opaca, dolosa y de espaldas a la autoridad electoral”.

Dijo que dicho fideicomiso recibió dinero en efectivo, decenas de millones de pesos, de forma prohibida, de empresas mercantiles, según Notimex, y lo gastó contrariando las normas del buen uso financiero de los recursos de los partidos.

A partir de su constitución, el 25 de septiembre pasado, en Banca Afirme, añadió, el INE detectó 78.8 millones de pesos como ingresos, de los que 44.4 millones fueron depósitos en efectivo, lo que también está prohibido para los institutos políticos.

Puntualizó que, con esas acciones, el fideicomiso vulneró, incluso, las cláusulas de su propio contrato de creación, en donde se establece que no puede recibir dinero en efectivo, sólo transferencias bancarias o cheques.

“Sin embargo, en vez de rechazar ese dinero, que no se sabe quién puso, lo hicieron suyo y lo gastaron”.

Añadió que del fideicomiso se giraron cheques de caja a 70 personas por 64.5 millones de pesos y que ninguna de ellas es un damnificado; son líderes del partido, trabajadores y candidatos. Y, agregó, como es efectivo ya no hay rastro, en el sistema, de qué se hizo con ese dinero.

Marco Antonio Baños, también consejero electoral, dijo que el INE avaló la sanción basado en evidencia, y no en vileza.

“Aquí no se trata de vilezas; se trata de evidencias. Se trata de pruebas y de documentos que formalmente han sido discutidos en sesión formal del INE”.

Como Murayama señaló que hay al menos 44.5 millones de pesos que ingresaron de forma irregular.

“Son depósitos en efectivo que están acreditados con diversos videos, en los cuales se ven cómo las personas hacen el depósito por sumas de hasta 50 mil pesos y se vuelven a formar y vuelven hacer otros depósitos.

“Es una investigación que lleva muchas semanas, una investigación que se realizó con todo el profesionalismo, la acuciosidad de la Unidad Técnica de Fiscalización, y que tiene pruebas en el expediente correspondiente para que, de ser el caso, sean valoradas por el Tribunal Electoral”.

A todo ello, Duarte, representante de Morena en el INE, respondió:

“No represento al fideicomiso. El fideicomiso no es de Morena; quieren achacarle una responsabilidad de un ente distinto. El fideicomiso no está en el patrimonio del partido; lo que hicieron fue extrapolar la situación al decir que porque hay militantes de Morena, entonces, es de Morena. Eso lo vamos a tirar en el Tribunal; se va a transparentar”.

En el zipi zape en el INE participaron también el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, que apoyó a Morena, y la consejera Pamela San Martín, que se confrontó con Duarte

Éste último acusó a Baños de encabezar a un grupo de consejeros que, a favor del gobierno, intenta perjudicar a Morena.

“Tranquilícese, consejero Baños, tranquilo, ya pasó; ya se le va a acabar su periodo pronto. Ya sé que le dolió; funciona la técnica de que se señala y, pues, se exhibe. Ya se exhibió; usted forma parte de esos consejeros que antes del 1 de julio intentaron una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera este dictamen”, dijo Duarte.

Para todo fin, el caso, que debería despreocupar a Andrés Manuel, ya está en la FEPADE, en el Trife, en el SAT y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero, además, no le quita ser el próximo Presidente de la República.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga